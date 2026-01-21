「ハンズ50周年に向けたメディア発表会」事後レポート

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、2026年8月に創業50周年を迎えるにあたり、2026年1月21日(水)にハンズ渋谷店にて「ハンズ50周年に向けたメディア発表会」を開催いたしました。

株式会社ハンズ代表取締役会長 高家 正行が登壇し、ハンズ50周年の振り返りや、歴代のユニフォームを紹介。代表取締役社長 桜井 悟からは「ハンズ創業50周年プロジェクト」の記念ロゴ発表、50周年特設サイトの開設、100企画以上を予定している限定コラボ商品について説明。商品統括部 統括副部長 加藤 裕司からは、最も歴史のある店舗渋谷店の「生活編集図鑑プロジェクト」について発表しました。

■ ハンズ50周年の歴史、歴代のユニフォームとともに振り返り

本発表会では、代表取締役会長高家 正行が登壇し、50周年を迎えるハンズのこれまでの歩みについて、歴代の4世代にわたるユニフォームの紹介と共に「昨年は32年ぶりに過去最高益を記録し、新生ハンズの成長の土台は整ったと感じる。50周年を迎えるにあたり、創業時のコンセプト『手の復権』を継承しつつ、こんな商品は初めて見た、こんなにたくさんあるんだという、商品・サービスを通じた買い物体験のワクワクを、これからも伝えていきたい」と語りました。

■ 「ハンズ創業50周年プロジェクト」を発表

代表取締役社長桜井 悟からは 50周年を記念したキャンペーンや、50周年記念ロゴを発表。特設サイトや100企画以上を予定している限定コラボ商品を紹介し、第一弾として1月22日から始まるボーナスプレゼントキャンペーンを発表しました。

また、記念ロゴに込めた思いとして「数ある案から、社員の半数以上が投票したこのロゴは、手が数字の“5”を置いているようにも見える“これまでのハンズ”の歴史と、数字の“5”を持ち上げているようにも見える“これからのハンズ”の未来を表現している」と語りました。

■ 最も歴史のある店舗 渋谷店の「生活編集図鑑プロジェクト」を発表

商品統括部 統括副部長 渋谷店「生活編集図鑑プロジェクト」担当加藤 裕司からは、ハンズの中で最も歴史のある店舗である渋谷店を巨大な体験型図鑑と定義したプロジェクト内容について発表。

また、この時代にリアルな買い物体験を楽しむことができるハンズの魅力について「渋谷店は店内を迷いながら、予定外の発見を楽しめる店舗構造になっており、フロア数は24フロア・階段は408段。渋谷店のこのダンジョン感を価値としてより醸成させていきたい。迷いながら見つける過程そのものを楽しむことができるというリアル店舗での買い物体験が魅力です」と紹介しました。

■ 発表会終了後、ハンズ渋谷店にて「渋谷店ぐるぐる巡るツアー」を開催

発表会終了後には「生活編集図鑑プロジェクト」のイチ押しコーナーを巡る、「渋谷店ぐるぐる巡るツアー」と題した内覧会を実施。画家 塩谷歩波さんが作成した生活編集図鑑の世界観を可視化した絵地図や、デザインマンホールの魅力を紹介する「HANDS マンホールベース 渋谷」、カセット黄金時代の中古ラジカセやカセットテープを販売する「DESIGN UNDERGROUND SHIBUYA-BASE」など、渋谷店の魅力を存分に体感いただけるツアーを開催しました。

1月21日リリース

「ハンズは2026年8月に創業50周年 周年記念ロゴ発表(https://info.hands.net/news/20260121_HANDS50th.pdf)」

「"ぐるぐる巡って ワクワク広がる"リアル店舗での購入体験をお届け ハンズ渋谷店の品揃えをパワーアップ(https://info.hands.net/news/20260121_seikatsuhenshuzukan.pdf)」