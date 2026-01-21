申込期限延長決定！1月末日まで！　鶴光師匠からメッセージあり！　笑福亭鶴光師匠とお美和子さまと行く北陸「青春プレミアムツアー」

株式会社サンケイ会館

株式会社サンケイ会館（代表：箕輪 千明、本社：東京都千代田区）は、笑福亭鶴光師匠と田中美和子（お美和子さま）さまの連夜のトークショーイベントが目玉となる旅行ツアー「青春プレミアムツアー」の募集締め切りを1月末まで延長いたしました！本ツアーは2026年3月8日(日)から10日(火)までの2泊3日で、福井・金沢・能登を巡り、片山津温泉 ・和倉温泉に宿泊します。特に、日本三大朝市の一つである輪島の「出張朝市」を見学・応援する行程を組み込み、地域復興支援に貢献。参加者は越前ガニなど旬の海産物を堪能しながら、師匠やお美和子さまとの特別な「密室」イベントを通じて、非日常的な「昭和」の空間を存分に味わっていただきます。旅行代金は大阪発169,800円、東京発179,800円（いずれも税込）から。

鶴光師匠・お美和子さまと行く！北陸の食と温泉旅

笑福亭鶴光師匠と行く北陸詳細・お申込みはこちらから :https://sankeikaikan.co.jp/4132/

早春の北陸の食と温泉を、鶴光師匠とお美和子さまと満喫！

鶴光師匠・お美和子さまによる密室トークにも注目！

千里浜なぎさドライブウェイ氷見港より立山連峰を望む名物ブリの刺身越前ガニ

初日、2日目と、夕食時の宴会では、2人の連夜のトークショーを開催！ ラジオやテレビでは聞けない話が盛りだくさん！

鶴光師匠（笑福亭鶴光）

上方落語の落語家、ラジオパーソナリティ。上方落語協会顧問、落語芸術協会上方真打。松竹芸能所属。

【鶴光師匠からメッセージ】

皆さんと行く、北陸の旅

観光名所、温泉、旬のお料理

決して後悔はさせません、一緒に楽しみましょう

よろしくお願いいたします！！

笑福亭鶴光師匠田中美和子お美和子さま（田中美和子）

ラジオパーソナリティ。現在の担当番組は、鶴光の噂のゴールデンリクエスト Song of Japan 笑福亭鶴光のオールナイトニッポン.TV@J:COM など

【美和子からメッセージ】

この度は皆さまとご一緒できることがとても楽しみです！！

私にとっても初めて行く場所が多く、素敵なホテルと豪華な旬の食事に舌鼓み！！

しかもトークショーもございますので、うたも歌えるのかしら？むふふ

北陸の名所を巡り、名湯で疲れを癒す

福井県東尋坊から、金沢経由、富山まで北陸をめぐる旅

兼六園東尋坊

加賀温泉郷片山津温泉と能登の名湯和倉温泉に泊まる

ツアー概要

会社概要

１泊目：片山津温泉 ホテルアローレ２泊目：和倉温泉 日本の宿のと楽[表: https://prtimes.jp/data/corp/169192/table/11_1_15bd733067f83c2cda86993dbcc72e74.jpg?v=202601210521 ]株式会社サンケイ会館

会社名: 株式会社サンケイ会館

（サンケイトラベルサービス）

所在地：千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル

代表者：箕輪 千明

総合旅行業務取扱管理者：高野 健太郎

東京都知事登録旅行業第2-8051

全国旅行業協会正会員