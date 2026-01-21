鈴与グループ　令和7年度 静岡市森林環境アドプト企業認定証・感謝状 受領

鈴与株式会社

鈴与グループは、1月21日(水)、静岡市役所にて難波静岡市長より「令和7年度 静岡市森林環境アドプト企業認定証」および「感謝状」を受領しました。

鈴与グループは「静岡市森林環境アドプト」事業に賛同し、寄付による支援を行っています。これからも、鈴与グループの経営の拠り所である「共生（ともいき）」の精神のもと、地域社会の皆さまと協力しながら持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■静岡市森林環境アドプト事業とは

静岡市内の森林整備を通じて市域内で排出される二酸化炭素の削減・吸収を図る取り組みです。また、整備の際に発生した間伐材を活用し「積み木」を制作し、こども園や幼稚園などに寄贈する活動も行っています。

(左から) 静岡市森林環境アドプト実行委員会 会長 渡辺 武、鈴与(株)経営企画室 次長 石野 雄哉、静岡市長 難波 喬司■本事業を支援している鈴与グループ各社

鈴与(株)

鈴与建設(株)

鈴与自動車運送(株)

鈴与カーゴネット(株)

清水食品(株)

エスエスケイフーズ(株)

鈴与システムテクノロジー(株)

鈴与ホールディングス(株)

※鈴与商事(株)は、別途単独で本事業を支援

■鈴与グループ

鈴与グループは、1801年に清水港で廻船問屋として創業して以来、「共生(ともいき)」の精神のもと、時代の変化に対応してさまざまな事業を展開してまいりました。現在、国内・海外合わせて約140社の関連企業を有するグループに成長。物流、エネルギー、建設、食品、情報、航空、レジャーなど幅広い分野で挑戦を続けています。鈴与グループは、それらグループパワーを結集し、皆さまの暮らしと社会をより豊かで明るくできるよう、日々取り組んでおります。

代表者：鈴与株式会社 代表取締役社長 鈴木健一郎

所在地：静岡県静岡市清水区入船町11-1 (鈴与株式会社)

創業：1801年

URL：https://www.suzuyo.co.jp/suzuyogroup/

事業内容：物流事業、商流事業、建設・ビルメンテナンス・警備事業、食品事業、

航空事業、情報事業、地域開発・その他サービス事業