YouTube・Wizチャンネルにビジネス動画コンテンツ「Wiz Camp」の新シリーズが開始！

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、ビジネス動画コンテンツ「Wiz Camp」の新シリーズを開始したことをお知らせいたします。新シリーズでは、Wizグループ各社・関連企業の代表者や事業責任者が出演し、事業の特徴や取り組み、企業としての想いを語る動画コンテンツをお届けします。

「Wiz Camp」新シリーズについて

Wizは、DX・GX・地方創生など多くの領域で事業を展開する31社のグループ・関連会社を有しています。各社の取り組みや社会への価値提供をより分かりやすく伝えるため、本シリーズをスタートしました。

「Wiz Camp」では、Wizグループ各社・関連企業のキーパーソンにインタビューを行い事業内容や取り組み、想いを動画で発信するビジネスコンテンツです。関係者や取引先の皆さま、ユーザーに向けて、各社・各事業の強みや価値、ビジネスモデルを分かりやすくご紹介します。

■株式会社kohola 代表取締役社長 瀧 康臣 氏

話題の「双方向番号ポータビリティ」についての解説やクラウドPBXの主要機能と導入メリットなどを語る

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AMemEe9PJ_o ]

■株式会社SECURE ONLINE 代表取締役 角田 優剛 氏

株式会社SECURE ONLINEのビジネスモデルや今後のビジョン、中小企業が抱えるセキュリティ課題について語る

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kvIFinhoKRY ]

■株式会社アルテミス北海道 取締役副社長 平野 龍一 氏

「アルテミス北海道」のチーム設立の背景やWizとの出会い、今後のビジョンなどを語る

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=t05K83yH0Gw ]

■元平戸市市長・株式会社Wiz 顧問 黒田 成彦 氏

平戸市の魅力とともに、Wizとの連携協定や新観光構想、新プロジェクトを通じた新たな地方創生の取り組みなどを語る

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=nsyGDrBwgXU ]

■株式会社1129 代表取締役社長 大隣 佳太 氏

国内和牛市場が成熟するなかでの課題、鹿児島和牛を海外へ届けるビジネスモデルなどを語る

今後の展望

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=whgRjYj_GSU ]

今後も「Wiz Camp」で、Wizグループの幅広い事業領域や各社の取り組みを分かりやすく発信してまいります。そして、社会や地域、ユーザーとの新たなつながりを広げてまいります。

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/

