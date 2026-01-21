ディグロス、2026年「ベストベンチャー100」に選出されました。

株式会社ディグロス

株式会社ディグロス（本社：東京都港区、代表：大村 剛）は、この度、イシン株式会社が運営する次世代を担う成長企業100社を選出する「ベストベンチャー100」の2026年度企業に選出されたことをお知らせします。

当社は、これまでの営業支援事業に加えて、テクノロジーを活用した総合営業支援事業として成長を続けています。特に営業の自動化に注力をしていまして、AIを活用した架電業務の自動化を通じて、多くの企業の営業活動の支援に努めてきた結果、今回の表彰をいただく成長に繋がることとなりました。

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については、下記を参照ください。

・ベストベンチャー100について：https://best100.v-tsushin.jp/about/

・エントリーについて：https://best100.v-tsushin.jp/judge/

【当社事業の特徴】

ディグロスでは、以下の二つのサービスを中心に事業を展開しています。

1. セールスオートメーション事業

AIテレアポやセールスパフォーマーといったツールを通じ、お客様の営業活動の完全自動化を目指します。AIを活用した架電業務の自動化や、営業チームの活動支援など、効率的かつ効果的な営業戦略の実現をサポートします。

2. BPO事業

営業活動の代行を通して、お客様のビジネスの成長に貢献します。成果報酬型のアポイント獲得サービスアポプロ、契約締結までの全プロセスを代行するディールプロ、顧客との関係構築から販売促進までを行うテレマーケティングなど、多岐にわたるサービスを提供しています。

＜株式会社ディグロスについて＞https:dgloss.co.jp

株式会社ディグロスは、年間4,200以上のプロジェクト以上の実績を誇る成果報酬型テレアポ代行サービスを得意とする営業支援企業です。「やりたいことがやれる世の中を実現する」というビジョンの下、営業活動全般をサポートするBPOサービスと営業支援SaaSの提供を実現することで、営業支援の未来をリードし、クライアント企業の成功と共に成長を続けていきます。

以 上

【会社概要】

社名：株式会社ディグロス

本社所在地：東京都港区六本木1丁目4‐5アークヒルズサウスタワー7階

代表取締役：大村剛

事業内容：営業支援事業

設立：2009年6月

TEL：03-6869-8063

https://dgloss.co.jp/

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ディグロス 管理本部 管理本部長 平木誠

TEL：03-6869-8063

Email：hiraki@dgloss.co.jp