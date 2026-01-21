一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下JIPDEC）は、2026年2月18日（水）に、認定個人情報保護団体 対象事業者向けセミナー「 個人情報保護法第二次3年ごと見直しとデータ利活用関係法制の現状 」を開催いたします。

個人情報・情報セキュリティを取り巻く環境は、AIの進展も踏まえ、企業においては情報収集や対策に一層注意が欠かせない状況にあります。

わが国では、令和2年改正個人情報保護法に規定された附則第10条に基づき、「いわゆる3年ごと見直し」の検討が進められてきました。個人情報取扱い事業者等に係る規律を念頭に置きつつ、行政機関等に係る規律も整備される方針であることから、事業運営にも大きく影響を与えるものとして、さまざまなステークホルダーから多くの意見が寄せられるなど注目が高まっています。

本セミナーでは、「個人情報保護法第二次3年ごと見直しとデータ利活用関係法制の現状」と題して、情報分野で多岐に亘りご活躍されていらっしゃる弁護士の板倉 陽一郎先生を講師に迎え、解説していただきます。

JIPDECの認定個人情報保護団体 対象事業者の方に限らず、個人情報の実務に携わる皆さまの参加をお待ちしております。

開催要領

主催：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

日時： 2026年2月18日（水） 14:00～15:30

開催方法：Zoomビデオウェビナー

定員：500名（定員に達し次第、受付終了します）

参加費：無料（事前申込制）

参加条件：JIPDEC認定個人情報保護団体 対象事業者／一般

プログラム

※プログラムの内容および講師は、一部変更の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

14:00～14:15

ご挨拶「認定個人情報保護団体の紹介」

JIPDEC 認定個人情報保護団体事務局長 奥原 早苗

14:15～15:15

講演「個人情報保護法第二次3年ごと見直しとデータ利活用関係法制の現状」

ひかり総合法律事務所 弁護士 板倉 陽一郎氏

15:15～15:30

質疑応答（事前にいただいたご質問をもとに）

ひかり総合法律事務所 弁護士 板倉 陽一郎氏

JIPDEC 認定個人情報保護団体事務局長 奥原 早苗