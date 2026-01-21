大阪eスポーツ文化普及事業共同企業体(ブロードメディアeスポーツ株式会社、本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 太郎／株式会社PACkage、本社：大阪府箕面市、代表取締役CEO：山口 勇)は、大阪府が主催し、2026年1月30日(金)から2月1日(日)までの3日間にわたり開催されるeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble(ジェンスク)」のビジネスデイ・パブリックデイのタイムスケジュールをお知らせいたします。





大阪府主催・初のeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble」





「Osaka GeN Scramble(ジェンスク)」は、性別(Gender)や世代(Generation)を超えて人々がつながり、混ざり合う(Scramble)ことをテーマに掲げた、新しい形のeスポーツのお祭りです。応援ブースターとして“T.M.Revolution”西川 貴教氏が就任し、アンバサダーには「にじさんじ」所属のVTuber本間 ひまわりさんや“高橋名人”として伝説的な存在のゲームプレイヤー高橋 利幸氏など、多彩な顔ぶれがイベントを盛り上げています。





パブリックデイは一般来場者向けのイベントとして、メイン会場である「グランフロント大阪」にてeスポーツ競技大会を開催いたします。1月31日は『パワフルプロ野球2024-2025』と『VALORANT』、2月1日は『ぷよぷよeスポーツ』、『ストリートファイター6』ならびに『フォートナイト』のeスポーツ大会やエキシビションマッチを実施いたします。

また、ビジネスデイは3日間にわたり、グラングリーン大阪・北館にて、OeGGによるeスポーツへの取り組みご紹介や加盟企業等によるeスポーツ事例紹介など、多数の関係者向けイベントをご用意しています。





ジェンスクは「見て楽しい」「やって楽しい」「食べて楽しい」体験が満載。 “新しいお祭り”をぜひ体感してください。









■イベントタイムスケジュール

【パブリックデイ 一般向けイベント】

※1月31日-2月1日：グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ





パブリックデイ 一般向けイベント





【ビジネスデイ(1月30日)及びビジネスエリア(1月31日-2月1日)】

※1月30日：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE CONFERENCE 4-1＆4-2

1月31日-2月1日：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp





ビジネスデイ(1月30日)及びビジネスエリア(1月31日-2月1日)イベント





■会場にゲームセンター版『太鼓の達人』の筐体が登場！

サブ会場となる「うめきた広場」の体験コーナーに、『太鼓の達人』コーナーが加わることが決定いたしました。





リズムゲームの代表的タイトルとして幅広い世代に人気のある『太鼓の達人』の、ゲームセンター版筐体を使用し、どなたでも無料で遊んでいただけます。お子さまから大人まで、初めての方も経験者の方も、“見て楽しい・遊んで楽しい”体験型コンテンツとしてご体感いただけます。ぜひお気軽にご来場ください。





さらに、会場を盛り上げる企画として、参加型のミニイベント大会の開催も予定しております。参加方法や開催時間等の詳細は、当日会場または公式サイト・公式SNS等にてご案内いたします。ご家族・ご友人お誘いあわせのうえ、ぜひ会場で「太鼓の達人」の臨場感あふれるプレイ体験をお楽しみください。





Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





公式サイト： https://www.oegg-osaka.com/osakagenscramble

公式X ： https://x.com/OeGG_0130









■Osaka GeN Scramble実施会場

◆ビジネスデイ

日程： 2026年1月30日(金) 11:30～19:30

会場： グラングリーン大阪 北館 JAM BASE CONFERENCE 4-1＆4-2(北区大深町6－38)





ビジネスデイ イベント会場





提供：グラングリーン大阪開発事業者





◆パブリックデイDAY1、DAY2

日程：2026年1月31日(土)～2月1日(日)

＜ビジネスエリア＞ 開場時間：11:30～19:30

会場：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp

＜メイン会場＞ 開場時間：10:00～20:00

会場：グランフロント大阪 北館 1F ナレッジプラザ(北区大深町3-1)

＜サブ会場＞ 開場時間：10:00～20:00

会場：うめきた広場 メインスペース ポイントスペース(北区大深町4-1)

＜サテライト会場＞ 開場時間：10:00～20:00

会場：専門学校HAL大阪(北区梅田3-3-1)





パブリックデイDAY1、DAY2 イベント会場





公式ウェブサイト： https://www.oegg-osaka.com/osakagenscramble

公式X ： https://x.com/OeGG_0130









■イベント一覧

1：eスポーツ競技大会(グランフロント大阪 北館 1F ナレッジプラザ)

【1月31日(土)】 パブリックデイ DAY1

一般社団法人日本野球機構承認 (C)Konami Digital Entertainment

アンバサダー＆出演者によるエキシビジョンマッチ

(パワフルプロ野球2024-2025)

アンバサダー＆出演者によるエキシビジョンマッチ





ジェンスクアカデミーカップ with UeSK

ジェンスクアカデミーカップ with UeSK

(大学生・専門学生以下対象：VALORANT オフライン大会)

ジェンスクアカデミーカップ with UeSK 参加者





【2月1日(日)】 パブリックデイ DAY2(グランフロント大阪 北館 1F ナレッジプラザ)





(C)SEGA

アンバサダー＆出演者によるエキシビジョンマッチ

(ぷよぷよeスポーツ)





(C)CAPCOM





OeGG対抗のeスポーツ大会

(OeGG加盟団体対象：ストリートファイター6)





フォートナイト

オープンカップ with PRIDE

(一般参加型：フォートナイト)





2：展示コーナー

(グランフロント大阪 北館 1F ナレッジプラザ・うめきた広場 メインスペース ポイントスペース)

ジェンスクでは、「グランフロント大阪」「うめきた広場」の各会場で展示コーナーを開催します。

展示コーナーでは、ゲーム体験、企業・団体による活動紹介、講座、物販など多彩なブースが並びます。





3：eスポーツ体験コーナー

(うめきた広場 メインスペース ポイントスペース・専門学校HAL大阪)

体験コーナーは、「うめきた広場」と「専門学校HAL大阪」の2か所にご用意しています。

「うめきた広場」では、ゲームセンター版「太鼓の達人コーナー」など様々なゲームを自由に体験いただけます。初めての方でも安心して楽しめるよう、スタッフによるレクチャーやガイドも実施します。「遊んだことがない」「ルールが分からない」という方でも気軽にご参加いただける入門型エリアです。





サテライト会場の「専門学校HAL大阪」では、1月31日(土)に、ゲストを迎えたトークセッション、2月1日(日)にはOeGG対抗戦の予選大会を開催します。夕方からは、eスポーツキャスターをゲストに迎え、体験プレイの実況を実施。初めての方でも安心して楽しめるよう、スタッフによるレクチャーやサポートも行います。

初心者の方からゲーム好きの方まで、気軽にお楽しみいただけます。





4：ビジネスイベント

(グラングリーン大阪 北館 JAM BASE CONFERENCE 4-1＆4-2・JAM BASE 3F Blooming Camp)

グラングリーン大阪では、eスポーツに関するビジネスイベントを3日間にわたり開催します。

OeGG加盟企業をはじめ、国内のeスポーツ関連企業やゲストが登壇。以下の目的でプログラムを展開します。

スケジュールの詳細は、後日特設ページの方でお知らせいたします。

・大阪府内を中心としたeスポーツ事業コミュニティの形成

・大阪への事業誘致

・eスポーツ分野への企業参入促進

ビジネス関係者同士の交流やネットワーキングの場としてもご利用いただけます。





5： 応援ブースターやアンバサダーの皆さまにもイベント当日盛り上げていただきます！





応援ブースターやアンバサダーの皆さま





【応援ブースター】 西川 貴教氏

パブリックデイDAY1(1月31日)：開会式(コメントVTRによる出演)

【アンバサダー】 本間 ひまわり 氏(にじさんじ所属)

パブリックデイDAY1(1月31日)：開会式登場・パワフルプロ野球ステージイベント出演・サテライト会場でのトークショーなど

【アンバサダー】 高橋 利幸氏(“高橋名人”として伝説的な存在のゲームプレイヤー)

パブリックデイDAY1(1月31日)：開会式登壇・パワフルプロ野球ステージイベント出演・ビジネスエリアでのトークショーなど

【アンバサダー】 平原 依文氏(社会起業家)

パブリックデイDAY1(1月31日)：開会式登壇・ビジネスエリアでのトークショーなど

【アンバサダー】 廣瀬 俊朗氏(元ラグビー日本代表キャプテン)

パブリックデイDAY1(1月31日)：開会式登壇・ビジネスエリアでのトークショーなど









■最新情報は特設ページ・公式Xでチェック！

ジェンスクに関する最新情報や追加企画、出演者の登壇スケジュール、出展ブースの詳細などは、特設ページおよび公式Xにて順次発信してまいります。より多くの方にお楽しみいただけるコンテンツを準備しておりますので、ぜひ最新の更新情報をご確認いただき、当日を楽しみにお待ちいただければ幸いです。





※特設ページ： https://www.oegg-osaka.com/osakagenscramble

※OeGG公式X ： https://x.com/OeGG_0130









ブロードメディアeスポーツ株式会社は、「Osaka GeN Scramble(ジェンスク)」を通じて、OeGG参加メンバーの活動や想いを発信してまいります。イベントを契機に、eスポーツをより「身近な文化」として大阪から広げてまいります。





※大阪府：大阪eスポーツラウンドテーブル(OeGG)について

https://www.pref.osaka.lg.jp/o020060/seicyo/torikumi/e-sports-roundtable.html