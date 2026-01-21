¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¤Ë¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¤Î¥¹¥¤ー¥ÄºÎÍÑ¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£½¨°ì¡Ë¤Ï¡¢Í¹Á¥¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Î¡ÖASUKA III meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ò¼èºà¤·¤¿±ÇÁü¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð±ÇÁü¡ÊCM¡Ë¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊ¡Ö¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¸¼ÊÆ¡×¤¬¡¢Á¥Æâ¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥ÈµÒ¼¼¡Ö°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¡Ê8072¹æ¼¼¡Ë¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¡¦½ÐÍè»ö¤Î³µÍ×
¡ÖASUKA III meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤äÃÏ¾ì»º¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¥Æâ¤ÎµÒ¼¼¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¼èºàÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡ÊCM¡¿¾Ò²ð±ÇÁü¡Ë¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÍÑ¤Î³µÍ×
º£²ó¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢Í¹Á¥¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖASUKA III meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤äÃÏ¾ì»º¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¥Æâ¤ÎµÒ¼¼¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºÎÍÑ¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë·èÄê¤·¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥ÈµÒ¼¼¡Ö°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¡Ê8072¹æ¼¼¡Ë¤ÎµÒ¼¼¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¾¦ÉÊÁªÄê¤ÎÇØ·Ê
ÈôÄ»Ⅲ¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¡Ö°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¤Ï¡¢¡Ö»°±Ñ·æ¤ÎÂÀ×¤¬Â©¤Å¤¯°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤æ¤«¤ê¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¸½Âå¤ØÈ¯Å¸¤·¤¿Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼Æâ¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝºîÉÊ¤äÆÃ»ºÉÊ¤¬Àß¤¨¤é¤ì¡¢¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¿ÅÚÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µÒ¼¼¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Î¡Ö¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¸¼ÊÆ¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÊõ¸¤»³¾ë¤Î¾ë¼ç¤Ø¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸¤»³»Ôº£°æÃÏ¶è¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤ªÊÆ¤ò¡¢Äã²¹ÃùÂ¢¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¼«²ÈÀ½Ê´¤ÇÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡ÈÊÆÊ´100¡ó¡¦¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡É¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Éô²°¡Ê8072¹æ¼¼¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¾Ò²ð±ÇÁü¡Ê¼èºàÆâÍÆ¤ÎºÎÍÑ¡Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ò¼èºà¤·¤¿±ÇÁü¡Ê¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥àÊÔ¡Ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤ÎCM¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð±ÇÁü¡Ë¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦ÃÎ¸©Éô²°¡×¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¾¦ÉÊ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¼ç¤ËÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬³èÌö¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®ÃÌ¡¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¡¦¼êÏÃ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀÜµÒ¤Î¹©É×¡¢¼êÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾ð¤Î½ÅÍ×À¡¢²»À¼¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=Xo3jJw4uI_A
¢£¡Ö¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¸¼ÊÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¸¼ÊÆ¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¤ªÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼«²ÈÀ½ÊÆÊ´100¡ó¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£³ú¤à¤´¤È¤Ë¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¿©´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Ãæ¤Ï¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¿·ÊÆÆÃÍ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦2021Ç¯ÅÙ °¦ÃÎ¤Õ¤ë¤µ¤È¿©ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È Í¥½¨¾Þ¡ÊÇÀ¶È¿å»º¶ÉÄ¹¾Þ¡Ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó2025½© Áí¹ç2°Ì
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ¡¦°ÌÃÖ¤Å¤±
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿6¼¡»º¶È²½¤ÈÇÀÊ¡Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê¤È¡¢Ã¯¤â¤¬´Ø¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì¤Å¤¯¤ê¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤È¤¢¤ï¤»¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤ÎCM¡Ê¾Ò²ð±ÇÁü¡Ë¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÇØ·Ê¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
º£²ó¤ÎºÎÍÑ¤òµ¡¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾ðÊóÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¡¦ÈôÄ»¥¯¥ëー¥º¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¡ËASUKAⅢ meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¡°¦ÃÎ¸©Éô²°¡¡https://a47.asukacruise.co.jp/aichi/¡¦¡ÖASUKA III meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ðÆ°²è¡ÊYouTube¡Ë¡¡https://www.youtube.com/watch?v=Xo3jJw4uI_A
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯¤«¤éÇÀÊ¡Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¡§ÇÀ¶È¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÎÊ£¿ô¶ÈÌ³¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£»ÜÀß³°½¢Ï«¤«¤é¤ÎÀµµ¬¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦³×¿·Åª¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡§Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼êÏÃ¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¡Ø¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î¼Â¸½¡§ÇÀ¶È¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¡ÊÇÀÊ¡¾¦¹©Ï¢·È¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦ÃÏ°è¶¦À¸¡§¡Ø¥³¥³¥È¥â¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î°Û¶È¼ïÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à½êºßÃÏ¡§¢©484-0081¡¡°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¸¤»³¾å¤ê²°6-11ÂåÉ½¼Ô¡§ã·Æ£½¨°ìTEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718ÁÏ¶È¡§2019Ç¯»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸¤»³»ÔÇ§ÄêÇÀ¶È¼Ô¡¡¿å°ðºÏÇÝ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÀ½Â¤•ÈÎÇä¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È»ö¶ÈÇ§¾ÚÅù¡§Ç§ÄêÇÀ¶È¼Ô¡¢GGAPÇ§¾Ú¼èÆÀ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.cocotomo-farm.jp¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¡§https://www.cocotomo-works.jp/works¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡§https://www.cocotomo-works.jp/jr³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¢ー¥Ä¡§https://www.netartz.com/»ÜÀß±¿±Ä¥·¥¹¥Æ¥à HUG¡§https://www.hug-srss.com/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥àÃ´Åö¡§ÀÐÀî ¶¬¹¬¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤¿¤«¤æ¤¡ËÅÅÏÃ¡§0568-54-4717¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sns@cocotomo-farm.jp
¢£¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤ÎSNS
¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥àhttps://www.instagram.com/cocotomofarm/±·¤È³ø¤á¤· ¶å(¤³¤³)https://www.instagram.com/unagi_kamameshi_coco/