全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ [本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,140店舗(2025年12月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年1月29日(木)より、季節限定でドムドムハンバーガーとのコラボレーション商品「台湾ミンチのコメドムバーガー」を販売いたします。





【コメダ珈琲店×ドムドムハンバーガー 今度はバーガーコラボだぞう～！】

ピリッと辛旨！台湾ミンチのクセになる味わいを、ふんわり半熟のエッグオムレツとシャキシャキのキャベツ＆オニオンスライスと組み合わせ、バンズでサンドしました。台湾ミンチは、しょうゆ・にんにく・唐辛子で仕上げたクセになる辛旨肉そぼろ。食欲をそそる香りと、しっかりした辛みが特徴です。そこにとろりと絡むエッグオムレツが辛さをまろやかに包み込み、絶妙なバランスを生み出します。

頬張れば、辛旨とふわとろのハーモニーが口いっぱいに広がります。寒い冬に心も体もあたたまる、ホットなバーガーをぜひ体感ください！





●商品開発担当者の声●

今回のコラボは、2026年の「福袋コラボ」に続く第二弾。

ドムドムハンバーガーより2023年に販売された「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたバーガーを開発しました。

名古屋発祥のコメダ珈琲店だからこそ、地元の食文化を感じられる“台湾ミンチ”を取り入れたいと思いました。ピリッと辛旨なミンチと、ふんわり卵のまろやかさをどう調和させるかが最大のポイントでした。試作を重ね、コメダ珈琲店らしいボリューム感と ドムドムハンバーガーらしい遊び心を融合させることで、両ブランドの個性が光る一品に仕上がりました。

名古屋らしさを感じる“辛旨×まろやか”な味わいをぜひお楽しみください。









【商品概要】

■商品名、価格(税込)

台湾ミンチのコメドムバーガー：840円～910円

※価格は店舗により異なります。





■販売期間

2026年1月29日(木)～2026年3月上旬(予定)

※季節限定のため、無くなり次第販売を終了いたします。





■販売店舗

全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除きます。

※ドムドムハンバーガーでの販売はございません。

※お持ち帰り可能商品です。

※商品・提供方法はイメージです。

※辛子マヨネーズを使用しています。辛子抜きに変更も可能です。

※辛い商品です。辛い物が苦手な方やお子様はご注意ください。

※2つ切り及び4つ切りなどのカットしての提供はできません。

※お召し上がりの際は、垂れこぼれなどにご注意ください。

※エッグオムレツは加熱加工しており、半熟のような食感を再現しています。