【愛知】株式会社TIMEWELL、TechGALAにてピッチ登壇決定！新サービスについて語ります！

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）は、2026年1月27日（火）～1月29日（木）に開催されるテクノロジーの祭典「TechGALA」にて実施される「TechGALAピッチパーク」に登壇し、ピッチを行うことが決定しましたのでお知らせいたします。

当日は、2026年1月27日（火）16:10より、ナディアパーク2階アトリウム「F stage」にて登壇し、新サービスについてのピッチを実施いたします。TIMEWELLは本登壇を通じて、AIを活用した業務効率化・事業推進の可能性を広く共有するとともに、国内外の多様なプレイヤーとのネットワーク形成を推進してまいります。

登壇概要（TechGALAピッチパーク）

TIMEWELLについて :https://timewell.jp/

登壇日程：2026年1月27日（火）

登壇時間：16:10

会場：ナディアパーク 2階アトリウム

ステージ：F stage

登壇枠：TechGALAピッチパーク

代表コメント

株式会社TIMEWELL 代表取締役CEO 濱本隆太 コメント

「このたび、TechGALAの『TechGALAピッチパーク』に登壇の機会をいただき、大変光栄に思います。TIMEWELLは、企業・自治体・教育機関など多様な現場での効率化と価値創出に取り組んでいます。本登壇では、私たちが現場で向き合ってきた課題と、AIが拓くこれからの可能性についてお話しします。TechGALAを通じて、東海エリアをはじめ国内外の多くの皆さまとつながり、共創のきっかけを生み出せることを楽しみにしています。」

■ TechGALAについて

これまでのビジネスカンファレンスとは一線を画す、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA」。世界中から、現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結。革新的な技術や社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出するグローバルイベントです。

セッションプログラムは多岐にわたり、当地域が世界に誇る、モビリティ、マテリアル、宇宙産業、ライフサイエンスなど、各分野において、最前線で活躍する方々が一堂に会します。また、世界中から集まった参加者とのネットワーキングやパーティー、展示ブースでの最新技術の体験、新進気鋭の世界各国スタートアップによるピッチコンテスト、さらには街全体を巻き込んだサイドイベントなど、数多くのインタラクティブな体験を用意しています。

TechGALAへ参加することで、グローバル且つ最先端の知識と、イベント終了後も続くコミュニティがあなたを待っているでしょう。その場限りではない、継続的な交流と学びの場を提供します。TechGALAは、地球の未来を大きく切り拓き、あなたの挑戦が始まるステージです。https://techgala.jp/

▼開催日程 2026年1月27日（火）～1月29日（木）

▼会場 栄地区（中日ビル、ナゴヤイノベーターズガレージ、アーバンネットネクスタカンファレンス、マツザカヤホールなど） 鶴舞地区（STATION Ai など）

▼ウェブサイトURL https://techgala.jp

▼主催 Central Japan Startup Ecosystem Consortium （中部経済連合会／名古屋大学／愛知県／名古屋市／浜松市等）

＜スペシャルパートナー＞

JETRO名古屋 STATION Ai株式会社

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェント「ZEROCK」を提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

