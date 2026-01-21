菅原浩志監督お別れの会のご案内（2月23日開催）

北海道 東川町

北海道東川町を舞台とした「写真甲子園 0.5秒の夏」（2017年）、映画「カムイのうた」（2023年）

などを手掛け、本町の文化発信にも多大なご貢献をいただいた

菅原浩志監督のご逝去に伴い、生前ご縁のあった皆さまにお集まりいただき、

「菅原浩志監督 お別れの会」を下記の通り執り行うことといたしました。

１ 日 時 令和８年２月２３日（月・休）

［自由献花］ １３時～１４時 ［お別れの会］１４時～

２ 会 場 東川町複合交流施設 せんとぴゅあI講堂（北海道東川町北町 1 丁目 1 番 1 号）

３ 内 容 関係者ご挨拶、関係映像の上映、監督ゆかりの品の展示 ほか

４ その他 ・平服でのご参加をお願い申し上げます。 ・香典や供花は一切受け付けておりません。

参加申し込みは下記のリンクより行っております

【申込はこちら】https://x.gd/ord8H

申し込み締め切り 令和8年２月９日（月）

＜お問合せ＞

東川町 文化交流課

TEL：0166-82-2111 E-mail:kouryu@town.higashikawa.lg.jp