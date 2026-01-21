ctc、eモータースポーツリーグ「UNIZONE」の事業共創パートナーに参画
eスポーツ事業を展開する中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、略称：ctc）は、eモータースポーツリーグ「UNIZONE（ユニゾーン）」に参画することをお知らせします。2025年より事業共創パートナーとして企画立案・レース全体の配信統括・運営に携わっており、2026年も引き続き本大会に参画いたします。
3月7日（土）より開幕する2026年シーズンでは、チームで戦うバーチャルのレーシングゲームとして全国から６チームが参戦。選手の中にはバーチャルだけでなく、実際のレースで活躍しているレーサーもおり、各々の技術を尽くして熱い戦いを繰り広げます。
■UNIZONEとは
UNIZONEは日本で唯一、JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会で、2023年5月に設立され、一般社団法人日本eモータースポーツ機構（略称：JeMO）が主催しています。
本大会は、国際自動車連盟（FIA）が定める「FIA国際モータースポーツ規則」および「JAF国内競技規則」の準拠に則って行われ、リアルモータースポーツと同様の臨場感を追求したバーチャルレーシングを楽しんでいただけます。全国のチームがオンラインで競い合い、リアルで活躍するプロのレーシングドライバーとバーチャルで活躍するドライバーが参加し、本格的なレース体験を提供しています。
詳細はUNIZONE公式サイトをご覧ください：https://unizone-emotorsport.com/
■eモータースポーツとは
eモータースポーツとは、自動車のレースゲームを用いて行う新しい形のスポーツ競技で、ゲーム内には実際の車の挙動やコースが精密に再現されており、リアルなレースと同等の競技性を楽しめることが特徴です。
■ctcがUNIZONEに参画する背景と今後の展望
ctcは中部地方の通信事業者として独自の通信インフラを保有し、24時間365日の運用保守体制を確立しているという強みを活かして、2019年には自社回線を用いた中部地域初の常設eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を開設し、多くのeスポーツのイベントを主催・運営してきました。
これまでの運用実績を踏まえ、2025年よりUNIZONEへ参画し、事業共創パートナーとして企画立案・レース全体の配信統括・運営を担っています。また、クルマファンの拡大およびUNIZONEの認知向上を目的として、ドライブシミュレーターを用いた体験イベントも実施しています。
さらに、自動車業界が直面する「少子高齢化」や「若者の車離れ」といった課題に対し、eスポーツを入り口として車への関心を高め、運転の楽しさを心から実感してもらうことで、これらの社会課題の解決にも貢献していきます。
ctcは今後もeスポーツに関する事業を通じて、eスポーツ文化の発展に寄与するとともに、いつもの暮らしとビジネスに、新しい出会いと新しい"いつも"をつないでまいります。
■開催日程
開幕戦：2026年3月7日（土）
第２戦：2026年5月16日（土）
第３戦：2026年6月27日（土）
第４戦：2026年8月29日（土）
最終戦：2026年10月31日（土）
■開催形式
ホーム＆ホーム形式
※オンラインにて開催し、各チームおよび選手は各チームの拠点会場にて参加する形式です。
■観覧方法
１.YouTubeチャンネルでの視聴
「UNIZONE公式YouTubeチャンネル」から生配信
（https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport）
２.各チームの拠点会場にて観覧
■参加チーム
＜初参戦＞KOSHIDO RACING（コウシドウレーシング）
拠点：北海道
＜初参戦＞Iwate Umacco Racing（イワテウマッコレーシング）
拠点：岩手
東京ヴェルディレーシング（トウキョウヴェルディレーシング）
拠点：東京
遠州ハママツモータース（エンシュウハママツモータース）
拠点：静岡
＜昨年優勝＞名古屋OJA（ナゴヤオウジャ）
拠点：愛知
Saishunkan Sol 熊本（サイシュンカンソルクマモト）
拠点：熊本
■配信統括拠点
コミュファ eSports Stadium NAGOYA(https://www.esports-stadium758.jp/)
■大会詳細
UNIZONEのウェブサイトをご覧ください。
https://unizone-emotorsport.com/
■会社概要
社名：中部テレコミュニケーション株式会社
略称：ctc（小文字）
代表取締役社長：中島 弘豊
所在地：愛知県名古屋市中区錦1-10-1
設立：1986年
資本金：388億1648万円
従業員数：978名（2025年4月時点）
株主：KDDI株式会社、中部電力株式会社
コーポレートサイト：https://www.ctc.co.jp
主な事業内容
【コンシューマ事業（個人のお客さま向け）】
・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県において高速・高品質な光インターネットサービス「コミュファ光」をご提供
・お客さまの毎日の暮らしを総合的に豊かにするサービスをラインナップした「コミュファlife+」の提供
【ソリューション事業（法人のお客さま向け）】
・光ファイバーネットワーク、データセンター
・DXやセキュリティ、ヘルスケア等におけるICTソリューションの提供
【eスポーツ事業】
・eスポーツイベントの企画・運営、制作、コンサルティング、eスポーツを通じた新規事業創出、常設eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」の運営、施設デザイン、設計
以 上