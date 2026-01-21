ctc、eモータースポーツリーグ「UNIZONE」の事業共創パートナーに参画

中部テレコミュニケーション株式会社

eスポーツ事業を展開する中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、略称：ctc）は、eモータースポーツリーグ「UNIZONE（ユニゾーン）」に参画することをお知らせします。2025年より事業共創パートナーとして企画立案・レース全体の配信統括・運営に携わっており、2026年も引き続き本大会に参画いたします。

3月7日（土）より開幕する2026年シーズンでは、チームで戦うバーチャルのレーシングゲームとして全国から６チームが参戦。選手の中にはバーチャルだけでなく、実際のレースで活躍しているレーサーもおり、各々の技術を尽くして熱い戦いを繰り広げます。

■UNIZONEとは

UNIZONEは日本で唯一、JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会で、2023年5月に設立され、一般社団法人日本eモータースポーツ機構（略称：JeMO）が主催しています。

本大会は、国際自動車連盟（FIA）が定める「FIA国際モータースポーツ規則」および「JAF国内競技規則」の準拠に則って行われ、リアルモータースポーツと同様の臨場感を追求したバーチャルレーシングを楽しんでいただけます。全国のチームがオンラインで競い合い、リアルで活躍するプロのレーシングドライバーとバーチャルで活躍するドライバーが参加し、本格的なレース体験を提供しています。

詳細はUNIZONE公式サイトをご覧ください：https://unizone-emotorsport.com/

■eモータースポーツとは

eモータースポーツとは、自動車のレースゲームを用いて行う新しい形のスポーツ競技で、ゲーム内には実際の車の挙動やコースが精密に再現されており、リアルなレースと同等の競技性を楽しめることが特徴です。

■ctcがUNIZONEに参画する背景と今後の展望

ctcは中部地方の通信事業者として独自の通信インフラを保有し、24時間365日の運用保守体制を確立しているという強みを活かして、2019年には自社回線を用いた中部地域初の常設eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を開設し、多くのeスポーツのイベントを主催・運営してきました。

これまでの運用実績を踏まえ、2025年よりUNIZONEへ参画し、事業共創パートナーとして企画立案・レース全体の配信統括・運営を担っています。また、クルマファンの拡大およびUNIZONEの認知向上を目的として、ドライブシミュレーターを用いた体験イベントも実施しています。

さらに、自動車業界が直面する「少子高齢化」や「若者の車離れ」といった課題に対し、eスポーツを入り口として車への関心を高め、運転の楽しさを心から実感してもらうことで、これらの社会課題の解決にも貢献していきます。

ctcは今後もeスポーツに関する事業を通じて、eスポーツ文化の発展に寄与するとともに、いつもの暮らしとビジネスに、新しい出会いと新しい"いつも"をつないでまいります。

■開催日程

開幕戦：2026年3月7日（土）

第２戦：2026年5月16日（土）

第３戦：2026年6月27日（土）

第４戦：2026年8月29日（土）

最終戦：2026年10月31日（土）

■開催形式

ホーム＆ホーム形式

※オンラインにて開催し、各チームおよび選手は各チームの拠点会場にて参加する形式です。

■観覧方法

１.YouTubeチャンネルでの視聴

「UNIZONE公式YouTubeチャンネル」から生配信

（https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport）

２.各チームの拠点会場にて観覧

■参加チーム

＜初参戦＞KOSHIDO RACING（コウシドウレーシング）

拠点：北海道

＜初参戦＞Iwate Umacco Racing（イワテウマッコレーシング）

拠点：岩手

東京ヴェルディレーシング（トウキョウヴェルディレーシング）

拠点：東京

遠州ハママツモータース（エンシュウハママツモータース）

拠点：静岡

＜昨年優勝＞名古屋OJA（ナゴヤオウジャ）

拠点：愛知

Saishunkan Sol 熊本（サイシュンカンソルクマモト）

拠点：熊本

■配信統括拠点

コミュファ eSports Stadium NAGOYA(https://www.esports-stadium758.jp/)

■大会詳細

UNIZONEのウェブサイトをご覧ください。

https://unizone-emotorsport.com/

■会社概要

社名：中部テレコミュニケーション株式会社

略称：ctc（小文字）

代表取締役社長：中島 弘豊

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-10-1

設立：1986年

資本金：388億1648万円

従業員数：978名（2025年4月時点）

株主：KDDI株式会社、中部電力株式会社

コーポレートサイト：https://www.ctc.co.jp

主な事業内容

【コンシューマ事業（個人のお客さま向け）】

・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県において高速・高品質な光インターネットサービス「コミュファ光」をご提供

・お客さまの毎日の暮らしを総合的に豊かにするサービスをラインナップした「コミュファlife+」の提供

【ソリューション事業（法人のお客さま向け）】

・光ファイバーネットワーク、データセンター

・DXやセキュリティ、ヘルスケア等におけるICTソリューションの提供

【eスポーツ事業】

・eスポーツイベントの企画・運営、制作、コンサルティング、eスポーツを通じた新規事業創出、常設eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」の運営、施設デザイン、設計

以 上