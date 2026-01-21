【谷川岳ヨッホ/Mt.T】雪山をアツくする！雪山をアクティブに楽しみたい人に向けた「谷川雪山フェス」を今年も開催

星野リゾート昨年初開催した、谷川雪山フェスの様子

年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れあえるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」、雄大な自然を、ありのままで楽しむ究極のパウダーフィールド「Mt.T（マウントティー） by 星野リゾ―ト」は、2026年4月4日より2日間、雪山をアクティブに楽しみたい人に向けた「谷川雪山フェス」を開催します。今年で２回目となる「谷川雪山フェス」は、前回も好評だった雪山登山・バックカントリーギア体験会や雪山に関するワークショップに加えて、新たに雪山ファッションショーや雪上音楽ライブが登場。「雪山って楽しい！」と雪山にさらに夢中になれる2日間です。

イベント開催のきっかけ

谷川雪山フェスキービジュアル

首都圏から約2時間の好アクセスで、雄大な自然である「谷川岳」を日帰りで楽しめることから、「谷川岳ヨッホ/Mt.T」には冬の期間、雪山登山やバックカントリースキー・スノーボードに親しむゲストが国内外から訪れます。その一方で雪山登山、バックカントリー初心者にとっては、専用のギアを揃えるのが難しい、周りに経験者がいないことからハードルが高い現状があります。また、春の雪山は気温差が激しく、軽装のまま訪れる方への安全啓発も課題となっていました。そこで雪山を安全に、そして夢中になって楽しめる仕掛けづくりができないかという想いから、「谷川雪山フェス」を開催します。このイベントを通してハードルが高いというイメージを払しょくし、雪山登山やバックカントリースキー・スノーボードにさらに夢中になってもらえるようなコンテンツを揃えました。

１ 雪上で複数メーカーの雪山ギアを試すことができる体験会 〈Power up〉

雪山用の登山靴を雪上で試す様子複数の山岳メーカーの体験ブースが雪上に登場

「谷川雪山フェス」では、実際に雪上で複数メーカーの雪山登山ギアを体験できます。より高い機能性や安全性が求められる雪山登山のギアを購入する際に、「雪上で試してから購入したい」という多くの声を自社調査の結果から得ました。登山靴やアイゼンに加えて、防寒ウェアやアクセサリーも試着することができます。今回は新たにスプリットボード*やバックカントリースキー・スノーボード関連のメーカーも登場。メーカー担当者の方に直接ギアの選び方のアドバイスをもらったり、質問したりできるチャンスです。

＊バックカントリーでの移動に使用される、縦方向に2つに分割できる特殊なスノーボードのこと

〈2026年1月9日時点の参加メーカー〉

スポルティバ、ホグロフス、ペツル、ケンコー社（ブルーアイス等）、キャラバン、PRIRET

２ 雪山に沼る！雪山に関するワークショップや「雪山ファッションショー」〈NEW〉

みなかみ山岳ガイド協会によるワークショップの様子雪山を快適に走破する、軽量のスキーギア体験ワークショップも開催予定

思わず雪山に魅了されてしまうようなワークショップを谷川雪山フェスで開催します。谷川岳に精通した地元ガイド「みなかみ山岳ガイド協会」は様々なタイプのスノーシューを履き比べるツアーや雪で作られたシェルターの中でお茶会を行います。Mt.Tのスキーパトロールチームによる、雪崩サーチレスキューの必需品である「ビーコン」に親しむ体験会は登山、スキー・スノーボードどちらの方にもおすすめです。

今回は「冬のアウトドアファッションは、雪山だからこそ美しい」をテーマに、雪山ファッションショーを初めて開催します。ショーの為に特別に設えた雪のランウェイが登場し、普段なかなか見ることのできないブランドのウェアを紹介します。ファッションショー後半では、各ブランドのウェアの機能面やイチオシポイントをメーカー担当者自ら紹介します。

３ 雪山を盛り上げる！「音楽ライブ」や「飲食ブース」も登場〈NEW〉

みなかみ町や群馬にちなんだ飲食ブース谷川岳を背景に広がる谷川雪山フェス会場

イベント開催中、雪山を盛り上げるコンテンツも充実しています。みなかみ町や群馬県にちなんだ飲食ブースが登場し、ここでしか楽しめないメニューも販売します。DJブースの設置や雪上でのライブも今回新たに開催予定で、来場したお客様のテンションを音楽を通して盛り上げていきます。イベントに出展しているアウトドアメーカー担当者の方々とのトークショーも開催し、ギアの魅力や新商品開発のウラ話などを語っていきます。

「谷川雪山フェス」概要

期間：2026年4月4日～5日

料金：入場料無料（会場までのアクセスにロープウェイ往復乗車料金が必要です）

時間：9:30～16:00

場所：谷川岳ヨッホ by 星野リゾート内、天神平エリア

予約：事前予約不要（事前にアンケートに回答したゲストに来場特典プレゼント）

詳細：雪山ギア体験会／雪山に関連したワークショップ/雪山ファッションショー/雪上ライブ/フード屋台出店、他

備考：谷川雪山フェス・公式サイトは2026年2月3日（火）公開予定

＊状況により、開催内容が一部変更になる可能性があります

＊一部有料コンテンツあり

谷川岳ヨッホ by 星野リゾート

標高1,500m地点の展望台から望む谷川岳山頂

「ヨッホ(joch)」はドイツ語で「鞍部(あんぶ)」という意味。日本百名山である、谷川岳中腹の鞍部に位置し、年間を通して登るだけではない山の魅力に触れあえるスポット。

首都圏から2時間、ロープウェイとリフトで上ると、そこは標高1500mの別天地。四季折々の絶景に、名物山グルメ、気軽に自然を満喫できるアクティビティと山を楽しむ出会いが待っています。

Mt.T by 星野リゾート

コース全景

Extremeな自然体験を楽しみたいアクティブな大人をターゲットとした「Mt.T（マウントティー）」

は雄大な自然を、ありのままで楽しむ「The Ultimate Powder Field」（究極のパウダーフィールド）です。標高2,000ｍ級の雄大な山並みに取り囲まれた谷川岳の双耳峰は、雪をかぶり幻想的な美しさが際立ちます。日本百名山の贅沢な眺め、圧倒的な積雪量と極上のパウダースノー、急峻でダイナミックな地形を滑る楽しさを味わえます。

所在地 ：〒379-1728 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林

電話 ：0278ｰ72ｰ3575

アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅から車で約25分

ＵＲＬ ：https://tanigawadake-joch.com/