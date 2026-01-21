人気の「生なごやん」から、春を感じるさくら風味が登場！「生なごやんさくら風味」2026年2月1日（日）新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社(Pasco)は「生なごやんさくら風味」を、2026年2月1日（日）より関東・中部・関西・中国・四国・九州地区にて発売します。

「生なごやんさくら風味」は、国産小麦100％のカステラ生地に、国産桜葉のさくらあんと黄味あんを混ぜ合わせたなめらかなクリームを包んで蒸しあげた、しっとりやわらかい菓子です。さくらあんと黄味あんがバランスよく調和した季節感のある味わいをお楽しみいただけます。

カステラ生地には、愛知県で生まれ、愛知県で育った小麦「きぬあかり」の小麦粉を100％使用しました。「絹のように美しい明るさを持つうどんができる小麦」という意味を込めて「きぬあかり」と命名されましたが、その用途は麺に限らず、洋菓子や和菓子にも展開できる特徴をもった品種です。

▼好評発売中

生なごやん

1957年の発売以来、多くのお客さまにご愛顧いただいてきたPascoのロングセラー「なごやん」をベースに、国産小麦のカステラ生地で、黄味あんを混ぜ合わせたなめらかなクリームを包んで蒸しあげたしっとりやわらかな食感のお菓子です。

2020年に創業100周年を記念して、社員のアイデアで生まれました。

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/531_1_1ce3403702122a24212796db9964910e.jpg?v=202601210321 ]■お客さまからのお問合せ先

