定番の菓子パンシリーズも「和小麦」に。あんパン、クリームパンなどの5アイテムを2026年2月1日（日）リニューアル発売

敷島製パン株式会社(Pasco)は定番の菓子パン5アイテムを、2026年2月1日（日）より「国産小麦 北海道つぶあんパン」「国産小麦 北海道こしあんパン」「国産小麦 白あんパン」「国産小麦 カスタードクリームパン」「国産小麦 つぶいちごジャムパン」として関東・中部・関西・中国・四国地区にてリニューアル発売します。

今回のリニューアルでは、5アイテムすべてについて国産小麦100％（手粉を除く）に変更し、商品名も"国産小麦"を冠するものとしました。Pascoが長年培ってきた国産小麦の知見と技術によるこだわりのブレンドで、あんパンは"ふんわり、もっちりとした"生地、クリームパン、ジャムパンは"ふんわりくちどけが良く、歯切れの良い"生地と、各商品の特徴を活かした生地食感に。パッケージでは、多くのお客さまに親しんでいただいているデザイン特徴はそのままに、「和小麦」のシンボルであるロゴマークと市松模様を取り入れました。

国産小麦 北海道つぶあんパン

ふんわり、もっちりとした国産小麦の生地で北海道産小豆のつぶあんを包みました。

JANコード：4901820421708

国産小麦 北海道こしあんパン

ふんわり、もっちりとした国産小麦の生地で北海道産小豆のこしあんを包みました。

JANコード：4901820421715

国産小麦 白あんパン

ふんわり、もっちりとした国産小麦の生地で手ぼう豆の白あんを包みました。

JANコード：4901820351548

国産小麦 カスタードクリームパン

ふんわりくちどけが良く、歯切れの良い国産小麦の生地で、生乳入りのなめらかでくちどけの良いカスタードクリームを包みました。

JANコード：4901820333131

国産小麦 つぶいちごジャムパン

ふんわりくちどけが良く、歯切れの良い国産小麦の生地で、果肉感のあるジューシーないちごジャムを包みました。

JANコード：4901820333148

■商品情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/528_1_962ebdb06b8d75079d63f13d6f09ca0e.jpg?v=202601210321 ]■『和小麦』には、Pascoの国産小麦への想いが詰まっています。

『和小麦』は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証です。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいます。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく３つの小麦で表現しました。

ロゴマークには、これからも皆さまにおいしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めています。

＜「和」に込めた想い＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/528_2_f3d4cbbe3e74bb7b8881f43e6ac03058.jpg?v=202601210321 ]

▽「Pascoの和小麦」サイトでは、Pascoの国産小麦に懸ける想いや、国産小麦の小麦粉を使用したさまざまな商品を生み出すこだわりなど、和小麦に関する情報がご覧いただけます。

URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）