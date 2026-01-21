ご当地キャラ ふっかちゃん、ワンフェス初登場／深谷市、造形・フィギュアの祭典『ワンダーフェスティバル２０２６[冬]』に初出展

深谷市

深谷市（埼玉県深谷市、市長：小島進）は、２０２６年２月８日（日）に幕張メッセで開催される国内最大級の造形・フィギュアイベント「ワンダーフェスティバル２０２６［冬］」（主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂）に初めて出展します。

【ワンフェス初出展！】

深谷市では近年、観光や移住だけにとどまらない多様な広報戦略に取り組んでおり、その一環として「キャラクター資産＝ふっかちゃん」の再評価と活用を推進しています。“かわいい”だけでなく、“推せる”“立体映えする”造形的魅力を持つふっかちゃんを、サブカルチャーの現場であるワンダーフェスティバルにおいて発信することで、地域とコンテンツの新しい関係を模索します。今回、深谷市ブースでは、深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」をテーマに、埼玉工業大学（本部：埼玉県深谷市、学長：内山俊一、URL https://www.sit.ac.jp/ ）との連携により製作した立体造形物の展示や、ふっかちゃんの活用事例紹介を通じて、造形・ホビー・サブカルチャー層に向けた新たな地域PRを展開します。また、時間帯によっては、ふっかちゃんもブースに登場します。

問い合わせ先

深谷市役所 協働推進部 協働推進課 金井、田中、山本

電話：０４８-５７４-６６５８、FAX：０４８-５０１-５２２２

＜開催概要＞

ワンダーフェスティバル２０２６［冬］

主催：

ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂

開催日時：

２０２６年２月８日（日）１０時～１７時

開催場所：

幕張メッセ 国際展示場１～８ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）

入場料：

前売り入場券 ３，５００円、当日券 ４，０００円 ほか

公式ホームページ：

https://wonfes.jp/specialsite/

＜深谷市ブースの出展情報＞

◆ブース番号：７―０９―０２

お越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

◆「ふっかちゃん」立体造形物の展示

埼玉工業大学の学生たちと共同で製作した立体作品を展示。

ものづくりの面白さとふっかちゃんの魅力を楽しめます。

◆ふっかちゃんのデザインを“使ってみたい方”への相談受付

企業・団体に限らず、個人の方でも「ふっかちゃんを使ってみたい」という相談を受け付けるほか、「ふっかちゃん」のデザインの利用制度や活用事例を掲載したチラシを配布します。

「ふっかちゃん」のフィギュア作ってみませんか。

【チラシイメージ】

◆ふっかちゃんワンフェスに現わる

時間帯によっては、ふっかちゃんもブースに登場します。

※１日４回程度出演予定

◆会場限定アイテム等の配布

参加ディーラー、ならびに一般参加者の皆様に、以下のアイテムを無料配布します。

※なくなり次第終了

【限定クリアファイル＆限定ステッカー】

【ふっかちゃんのトレードマーク「ふ」お面】

※出展内容は予告なく中止・変更になる場合がございます。

＜ワンダーフェスティバルについて＞

ワンダーフェスティバル（通称：ワンフェス）は、２０２５年で４０周年を迎えた世界最大級の造形・フィギュアの祭典です。例年約２，０００の出展者と約３万人を超える参加者のイベントで、一品限りの造形物や各ディーラーの新規作品、限定品などが並ぶ他、ステージイベントや、塗装や組み立てを会場で楽しめる体験コーナー、コスプレイヤーによるコスプレ等が行われ、イベントの大きな魅力となっています。

【ワンダーフェスティバル２０２６［冬］】

＜深谷市について＞

深谷市は、埼玉県北西部に位置し、東京から電車で約１時間半の距離にあり、電車を降りると赤レンガ調の深谷駅やふっかちゃんのからくり時計が出迎えてくれます。「近代日本経済の父」といわれ、一万円札の肖像となった渋沢栄一も深谷市で生まれ育ちました。市内には、渋沢栄一記念館をはじめ、旧渋沢邸「中の家」や誠之堂・清風亭 など、歴史的にも貴重な建物が数多く残されており、渋沢栄一の足跡をたどることが出来る場所となっています。また、深谷市は「深谷ねぎ」をはじめ、２０２６年度から指定野菜となるブロッコリーの作付面積が日本一です。その他にも「深谷牛」などの農畜産物の生産が盛んであるとともに、ユリやチューリップなどの花卉栽培も盛んです。さらに、人気キャラクター「ふっかちゃん」や、渋沢栄一が好んで食べた「煮ぼうとう」など、市内には魅力的な観光資源が数多く存在する地域です。

深谷市ＨＰ：

https://www.city.fukaya.saitama.jp/index.html

深谷市魅力発信ポータルサイト：

https://www.fukkachan.com/

深谷市のプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/39145

＜ふっかちゃんについて＞

名 前：

ふっか

愛 称：

ふっかちゃん

性 別：

時と場合による

誕生日：

２０１０年６月２８日（でも歳はとらない）

ルックス：

ウサギのようでシカのような「ふっか」という生きもの。

地元名産「深谷ねぎ」のしなやかで豪快な角が特徴。

胸には、市の花「チューリップ」のボタン。

とてもカワイイ、あま～いマスクで深谷市の魅力を発信中！

好きな食べ物：

肉類全般、煮ぼうとう

ふっかちゃん公式ページ：

https://www.fukkachan.com/fukka/

Instagram：

https://instagram.com/fukkachan628

公式X（旧Twitter）：

https://x.com/fukkachan

【深谷市イメージキャラクターふっかちゃん】