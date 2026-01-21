コンサルタントと企業を「仲介なし」で直接つなぐマッチングプラットフォーム『ARROW pro』をリリース

株式会社Swallo

株式会社Swallo（本社：東京都中央区、代表取締役：井田翔）は、フリーランスのコンサルタントと企業が仲介者を介さず接点を構築できるサービス『ARROW pro』の提供を開始しました。

本サービスは、戦略コンサルティングファーム出身者が開発・運営する”コンサルタント特化”×”完全ダイレクト型”のプラットフォームです。企業自らが登録コンサルタントの検索・比較や、募集案件の掲載、直接契約が行える点を特徴としています。

背景：フリーランスのコンサル市場拡大の裏にある”多重下請け”構造

コンサルティング市場の成長と、加速する人材流動化

DXや新規事業開発などの高難度の経営課題が増加する中で、社内リソースだけでなく外部の「専門知見」と「実行・推進できる力」へのニーズ拡大を受け、コンサルティング市場は拡大を続けています。

それに伴い人材供給の面でも働き方の多様化が進み、コンサルファーム出身者がフリーランスとして独立する機運も急速に高まっており、企業にとっては「高い専門性を有し、自らも手を動かせる即戦力を柔軟に活用できる」環境が整いつつあります。

従来のマッチングモデルが抱える構造的な課題

一方で、企業とフリーランスコンサルタントが接点を持ち、契約に至るまでのプロセスは、依然として「紹介」や「仲介」に依存するアナログな商慣習が一般的であり、商流が多重化しやすい構造にあります。これに起因し、双方において以下の課題が顕在化しています。

【企業の課題】

・市場に分散するコンサルタントの全体像の俯瞰ができない

比較検討の選択肢が「属人的な繋がり」や「仲介会社の提案人材」に限定され、常にニーズに適合する人材を見つけられない

・”伝言ゲーム”によるミスマッチやタイムロス

仲介者を通じた要件伝達や各種調整・手続きの過程で「認識のズレ」や「タイムラグ」が生じやすく、ミスマッチや意思決定の遅延に直結

・中間コストの負荷

継続的に高料率の仲介手数料が累積し、長期プロジェクトほど企業のコスト負担が増加

【コンサルタントの課題】

案件獲得やクライアント深耕の機会が限定的

案件獲得が「紹介待ち」になりやすく、能動的な収入・稼働拡大が困難。また仲介者を通さない直接取引は制限されやすく、クライアントと深く長期的なパートナーシップを築きにくい側面も

”中抜き”による報酬の目減り

商流の多重化や高額な手数料により、実働に対する「正当な対価」が報酬に還元されづらい

当社は、大手戦略・総合コンサルティングファーム出身者の原体験に基づき、これらの構造的な課題を解消し、企業とコンサルタントにとってよりシンプルで透明な選択肢を提供するため『ARROW pro』を開発しました。

サービスの特徴：第三者を介さず「探索・対話・契約」を完結

『ARROW pro』は、コンサルファーム出身者を中心としたプロフェッショナルと、その知見・実行力を求める企業を直接つなぐ、コンサルタント特化型のダイレクトマッチングプラットフォームです。

ハイレイヤー人材特化のデータベース

マッキンゼー、BCG、アクセンチュア*等の大手ファーム出身者をはじめ、戦略立案から現場での実行・推進まで担える即戦力が登録しています。

コンサルタントのプロフィール作成にはAIでの経歴書の解析機能を搭載しており、登録負荷の軽減とデータの標準化を可能にしています。

出身企業、経験プロジェクト、スキル、希望単価など、”コンサルの検索”に最適化された条件の登録・閲覧が可能

*企業名は登録人材の経歴例であり、各社との提携・関係性を示すものではありません

ダイレクトでリアルタイムな コミュニケーション

メッセージ機能に加え、一般的なマッチングプラットフォームで制限されがちな「契約前面談」も自由に行え、ミスマッチを未然に抑止できます。

”伝言ゲーム”による時間損失も生じず、条件が合意でき次第「最短即日」での稼働も可能です。

スカウトや応募メッセージの送信から面談調整、契約締結に至るまで、仲介者を介さず直接やりとり可能

仲介手数料ゼロの料金プラン

一般的には報酬に対し数十％上乗せされる仲介手数料が一切かからない定額料金プラン*を提供しており、外注コストの大幅な低減を実現します。

* 定額型でなくスポット型プランをご要望の際は、お問い合わせください

契約件数・期間・成約金額に関わらず、追加費用は一切なし

ご利用について

現在、コンサルタントをお探しの企業様／コンサルタント双方のご登録を受け付けています。

人材をお探しの企業様向け

フリープランご登録（数分）で、案件掲載やコンサルタント検索を無料ですぐにご利用いただけます。

以下URLまたはボタンよりご登録いただけます。

URL：https://arrowpro.jp/?ref=prt



【社数限定】特別プランのご案内

サービスの本格展開に伴い、通常プランのほか、”月額費用5,000円”ですべての機能をご利用いただける「アーリーパートナープラン」を社数限定で提供しております。

本プランは、導入企業様からのフィードバックをもとに、サービス改善を進めていくことを目的とした特別プランです。

※上記リンクまたは文末記載のメールアドレスよりお問い合わせください

※定額型でなくスポット型プランでご検討されたい企業様も、上記よりお問い合わせください

コンサルタント登録をご希望の方

コンサルタントは登録からご利用まで完全無料です。以下URLまたはボタンよりご登録いただけます。

URL：https://arrowpro.jp/professional/?ref=prt



今後の展望

今後は、成約実績の可視化やパフォーマンス評価機能の実装を予定しており、コンサルタントの信頼性や実績がより明確に伝わる仕組みを強化してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Swallo

代表者：代表取締役 井田翔

【経歴】

外資系コンサルティングファーム、日系戦略コンサルティングファームを経て当社設立。戦略コンサルタントとして新規事業戦略、事業ポートフォリオ改革、業務改革などのプロジェクトに従事。

大阪大学人間科学部卒業

事業内容：

- コンサルタントマッチングプラットフォーム『ARROW pro』の運営- 戦略コンサルティング事業- 人材育成支援事業

URL：https://swallo.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Swallo

ARROW pro運営事務局

Email：info@contact.arrowpro.jp