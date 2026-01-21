モータースポーツ×NFT「NEO CYBER SERIES MetaMe CUP 2025 Rd.Final」開催！MetaMe主催の「ショウワガレージ杯 in GT6551」も同時開催！
次世代NFTプロジェクト「NEO NFT PROJECT」は、モータースポーツとNFTを融合させた新たなエンターテイメント「NEO CYBER SERIES 2025」の開催を決定いたしましたことをお知らせいたします。
NEO SERIES オリジナルマシン
本シリーズは、NFT保有者がレースへの参加や観戦、限定特典の取得などを通じて、これまでにないモータースポーツ体験を享受できる画期的な試みです。デジタルアセットであるNFTが、リアルなeモータースポーツシーンと連動することで、ファンエンゲージメントの新たな形を創出します。
大会概要
日時：2026年1月31日(土) 14：00～20:00(予定)
会場：docomo R&D OPEN LAB ODAIBA
東京都港区台場２丁目３－２
イベント参加はこちらから→https://luma.com/siadah7r
配信：https://youtube.com/live/51ujf3bfmQU?feature=share
(https://youtube.com/live/zP_eFxle0T8?feature=share) ※MetaMeでも配信予定です https://www.metame.ne.jp/event/live
主催：まじすけ株式会社
大会スポンサー一覧
・MetaMe事務局：https://official.metame.ne.jp/
・株式会社ショウワクリエイト：https://www.showa-garage.com/
MetaMe
NTTドコモが開発したメタバースで、自分の価値観を理解したAIによりマッチング可能な、新しい形のコミュニケーション空間です。
「MetaMe」は、大企業やスタートアップ企業のイノベーション創出や事業創造を支援し、豊富な事業共創の実績を持つRelicの「オープンイノベーション事業」の一環として、大企業の新規事業創出を劇的に加速するインキュベーションパートナー・プラットフォーム「DUALii（デュアリー）」を活用した、メタコミュニケーションサービスです。
「NEO CYBER SERIES 2025」の注目ポイント
- NFTによるレースエントリー: 特定のNFTを保有することで、アマチュアレーサーも本格的なレースイベントに参加可能。
- NFTを活用した観戦体験: NFT保有者限定のVIPエリアへのアクセス、デジタル特典、イベント投票機能などを提供。
- レース結果と連動したNFTユーティリティ: レース結果に応じてNFTの価値が変動したり、特別なアイテムが付与される可能性。
- 多様なパートナーシップ: モータースポーツ関連企業やクリエイターとの連携により、更なる体験価値の向上を目指します。
「NEO CYBER SERIES 2025」は、モータースポーツファンのみならず、NFTに興味を持つ幅広い層に向けて、革新的でエキサイティングな体験を提供いたします。今後の詳細なスケジュールや参加方法については、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。
ショウワガレージ杯 in GT6551も同時開催
ERC6551企画を活用したNFTレーシングゲーム
NTTドコモが開発したブロックチェーンゲーム「GT6551」は、「ERC6551」 の特性を用いて複数の NFT を一つにまとめ、その組み合わせにより NFT の機能をカスタム（構成）でき、MetaMe内で楽しめるブロックチェーンゲームです。
「ショウワガレージ杯 in GT6551」はジムニーのパーツメーカー「ショウワガレージ」のコンプリートカーをNFT化した車両で競うレースです。
【賞品ラインナップはこちら】
優勝：3万円相当のAmazonギフト券 & GT6551で使えるNEOマシンNFT（本体＋パーツセット）
2位：1万円相当のAmazonギフト券 & GT6551で使えるNEOマシンNFT（本体＋パーツセット）
3位：5千円相当のAmazonギフト券 & GT6551で使えるNEOマシンNFT（本体＋パーツセット）
参加賞：GT6551で使えるNEOマシンNFT（本体＋パーツセット）
※パーツのプレゼントは2026年2月下旬～を予定しています。
NEO NFT PROJECTについて
「NEO NFT PROJECT」は、NFT技術を活用し、新たなエンターテイメント体験の創出を目指すプロジェクトです。モータースポーツを皮切りに、様々な分野でのNFT活用を推進してまいります。
NEO NFT PROJECT完全攻略ガイド
https://note.com/neo_nft_project/n/nbf38126c2689
公式アカウント
X：https://x.com/NEONFTPROJECT
Discord：https://discord.gg/kVZUmwHfpJ
公式HP：https://neonftproject.com/
