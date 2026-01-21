「誰かに着てもらう」という新たな選択肢を　株式会社クラフトマンシップに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、株式会社豊和銀行と共同で設立したほうわ創業・事業承継支援投資事業有限責任組合（以下「ほうわ創業・事業承継支援ファンド」）より、着物の保管、シェアリングサービス「KIMONO CLOSET」を運営する株式会社クラフトマンシップ（本社：大分県別府市、代表取締役：清水 夏子、以下「クラフトマンシップ」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

クラフトマンシップは、「古くからある技術や資源を活用し、新たなアイディアや提案によって新しい価値をもたらすことで、地域経済や環境に貢献する」というミッションのもと、日本の伝統資産である着物文化を次世代へ承継する事業を展開しています。

主力事業である「KIMONO CLOSET」は所有者が手放せずにいる着物を資産として活用するシェアリングサービスです。着物所有者にとっては眠っている着物を最適な状態で保管しながら第三者への貸出で収益機会も得ることができ、借り手にとっては手軽に多様なデザインの着物を利用することが出来るサービスとして、利用者数は増加傾向にあります。

また、着物素材をアップサイクルするラグジュアリーブランド「DAIDAI」も運営しており、伝統工芸と掛け合わせることで素材の価値を最大化した商品を展開するなど、多角的なアプローチで着物の新しい価値創出に取組んでいます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/308_1_d5289520c50580dfd6f0322e57b1d6ca.jpg?v=202601210321 ]

◆ほうわ創業・事業承継支援ファンドについて

ほうわ創業・事業承継支援ファンドは、株式会社豊和銀行と共同で設立したミライドアとして初の九州地域での地方創生ファンドであり、創業支援、事業承継支援、地域活性化に寄与することを目的としています。豊和銀行の営業エリア（主に大分県）に本社や拠点を置く中小企業を、投資対象としています。豊和銀行の支援専門部署であるソリューション支援部が中心となり、地域に根差した深いネットワークを活用し、企業課題に応じて、地域内で活動する企業の伴走支援を行っています。

また、当ファンドと連携協力協定を締結した大分県産業創造機構（おおいたスタートアップセンター）や大分県事業引継ぎ支援センターなどの支援機関が投資先の後方支援を行います。

2024年3月に、大分県で活躍するスタートアップ支援をより拡大するため、ファンド総額を増額し、ファンド期間延長を行いました。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/308_2_338b275c2afb4096dbb50a7b876e6695.jpg?v=202601210321 ]