バイエル薬品「エレビット(R)」、「たまひよ」統括編集長登壇による企業向けプレコンセプションケアセミナー第2弾（丸紅従業員組合向け）に協賛

バイエル薬品株式会社（本社：大阪市、以下「バイエル薬品」）の産婦人科・婦人科医師推奨 No.1*のプレナタル**サプリメント「エレビット(R)」は、株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市）が運営する妊娠・出産・育児ブランド「たまひよ」の統括編集長 米谷明子氏を招聘し、丸紅従業員組合の組合員向けのプレコンセプションケアセミナーに協賛しました。

前回2025年12月1日(月)の企業向けプレコンセプションケアセミナーに引き続き、「たまひよ」統括編集長の米谷氏が今回は丸紅従業員組合の組合員の皆様に、「誰のためでもない、自分のためにできること-プレコンセプションケアとライフプラン-」について講演を実施。参加者の方々は、「自分自身の妊活やライフプランに関する悩みを抱えている」、「将来のために知識を備えておきたい」などという高い関心を持って参加。米谷氏は、たまひよ読者からの妊活・妊娠・育児へのインサイトを例にあげ、令和は子育てをカップル・親・社会みんなで支えるチーム育児の必要性を紹介しました。また、家族計画に迷ったときのヒントとして、「将来、何歳までに何人のこどもが、どのくらい希望度でほしいか」といった疑問に、「妊娠達成確率に基づく上限年齢」データで考えてみることの提案がありました。

プレコンセプションケアの一環として、「食事とサプリメントから葉酸を積極的に摂取しよう」というチェック項目がありますが、妊娠前からの葉酸摂取の大切さや、食事を基本に葉酸マルチビタミンサプリメントから補給について、バイエル薬品・エレビット(R)より紹介がありました。

参加者の方々からは、「プレコンセプションケアの理解が深まった」、「将来に向けて早くから知識を持っておくことや健康体でいることは重要だと改めて感じた」や、「プレコンセプションケアや妊娠初期からの葉酸の必要性等は、男女ともに知っておくべきだと思う」、といった声が寄せられ、アンケートの回答者全員が満足またはやや満足と答えました。このセミナーは、参加者にとって有意義な学びの場となりました。

プレコンセプションケアとは？

男女が将来のライフプランを考えながら、日々の生活や健康と向き合うことです。今・未来の自分の健康につながるだけではなく、

将来の子どもたちの健康にも関わります。将来の妊娠・出産を希望しない方でも、性や妊娠・出産について正しい知識を持っておくことは、自分や相手を守るためにも必要です。

※国立研究開発法人国立成育医療研究センターHPより抜粋 https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/

■開催概要

- セミナータイトル：「誰のためでもない、自分のためにできること-プレコンセプションケアとライフプラン-」- 開催日時：2025年12月12日（金） 開催時間：12:00～13:00- 登壇者：- 株式会社ベネッセコーポレーション たまひよ統括編集長 米谷明子氏- 対象者：丸紅従業員組合の組合員、組合員の家族やパートナー- セミナー概要：プレコンセプションケアとは誰のためのもの？子どもを持ってもいい、持たなくてもいい妊活たまごクラブ創刊の背景と妊活の変遷たまひよ読者に見る「妊活・妊娠・出産・育児」令和の今ライフプラン、迷った時のヒント働く男女に～プレコンを自分なりに考える最終ヒントエレビットの紹介- 主催：丸紅従業員組合- 協賛：バイエル薬品株式会社（エレビット(R)）

■「エレビット(R)」の情報発信について

エレビット(R)ブランドサイト（https://www.elevit.jp）、ならびにX（https://x.com/elevit_japan）、Instagram（https://www.instagram.com/elevitjapan/）の公式アカウントにおいて、製品情報のほか、葉酸と成分、食事と栄養、妊活中・妊娠中・産後に知っておきたいことなど、産婦人科の医師など専門家の監修に基づき、妊活中・妊娠中・産後の皆さんの心と身体に寄り添いながら情報発信を行っています。

■エレビット(R)ブランドファミリーについて

受胎から満2歳の誕生日を迎えるまでを数えた1000日間は、子どもの「人生最初の1000日」と呼ばれ、この期間の栄養摂取が将来の健康維持にも重要であると言われています。バイエル薬品は、妊娠前から妊娠期間を通じて栄養をサポートする「エレビット(R) （プレナタルケア）」、「メネビット(R)」、「エレビット(R) 植物性DHA」や、産後・授乳期用に開発したサプリメント「エレビット(R) 産後ケア」の提供により、赤ちゃんを育む産前・産後のママの十分な栄養と子どもの健やかな発育をサポートしています。

■エレビット(R) （プレナタルケア）について

「エレビット(R)（プレナタルケア）」は、栄養が不足しがちな日本人女性のために作られ、妊活・妊娠中の女性と、お腹の赤ちゃんの成長に不可欠なマグネシウムや葉酸をはじめ、12種類のビタミンと6種のミネラルが、厚生労働省の栄養推奨量を基準に配合されています。

4,980円（税込）

内容量：39.6g（440mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：日本

エレビット(R) （プレナタルケア）

■メネビット(R)について

「メネビット(R)」は、プレナタル**サプリメント「エレビット(R)」シリーズから生まれた男性用サプリメントです。抗酸化作用を持つ栄養素として代表的なビタミンEや、コンディショニングに大切な細胞の代謝をサポートするミネラルの亜鉛など、男性の妊活を支える9つの栄養素をバランスよく配合したマルチビタミンサプリメントとなっています。

4,980円（税込）

内容量：33.7g（374mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：イタリア

メネビット(R)

■エレビット(R) 植物性DHAについて

「エレビット(R) 植物性DHA」は、赤ちゃんを育みながら思うように食事が取れない女性に、サプリメントでのDHA補填を提案する商品です。「植物性DHA」なので魚特有のにおいがなく、飲みやすいソフトカプセルで、DHA量は国際基準に準拠した200mg/日を配合。水銀リスクフリーで、魚の漁獲量に影響を受けることなく、海の生態系を崩さないサステナブル（持続可能性）な商品です。

2,700円（税込）

内容量：26.4g（440mg×60粒）/1日2粒目安

原産国：日本

エレビット(R) 植物性DHA

■エレビット(R) 産後ケアについて

「エレビット(R) 産後ケア」は、忙しい産後のママが自身の健康と赤ちゃんの健やかな発育に欠かせない大切な栄養を手軽に安心して摂れるように開発された、産後・授乳期用のマルチビタミンサプリメントです。多くのママが毎日の食事では摂りきれない、産後・授乳期に大切な14種の栄養素について、厚生労働省の推奨量を満たせるように設計されています。

3,660円（税込）

内容量：39.6g（440mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：日本

エレビット(R) 産後ケア

* 2025年1月 株式会社RJCリサーチ調べ インターネット調査 調査対象：産婦人科、産科、婦人科、生殖医療関連診療科 150名

** 妊娠準備期間及び妊娠期間

バイエル薬品株式会社について

医療用医薬品、コンシューマーヘルスの各事業を通じて、日本の患者さんのための治療に変革をもたらす持続可能な取り組みを推進しています。医療用医薬品部門では、アンメットメディカルニーズの高い循環器・腎・代謝領域、オンコロジー領域、眼科領域などのスペシャリティ領域、画像診断領域にフォーカスし、革新的医薬品の提供を通じて高齢化が進む日本の患者さんの健康寿命の延伸とQOLの向上に努めています。コンシューマーヘルス部門では、赤ちゃんの「人生最初の1000日」に適切な栄養を届けるため、女性の妊娠前から妊娠期間及び産後・授乳期を通じて栄養をサポートするサプリメントなどに注力しています。詳細はコーポレートサイト（https://www.pharma.bayer.jp）, Facebook ( https://www.facebook.com/official.byl/ ), YouTube（https://www.youtube.com/channel/UCplxNhFEEVxi9i9vgcAhhtw）をご参照ください。