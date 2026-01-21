【紀ノ国屋】大人気！猫好きの心を虜にする「保冷巾着」と「コンパクトバッグ」が新登場！

株式会社紀ノ國屋


紀ノ国屋から、猫モチーフのかわいい「保冷巾着」と「コンパクトバッグ」が新登場！
店舗では1月28日（水）より、公式オンラインストアでは1月26日（月）20:00より販売を開始します。


ころんとしたフォルムが愛らしい「保冷巾着」には、新色が仲間入り。黒猫・白猫・ハチワレ・三毛猫の4種類がそろい、表情豊かな猫たちは思わず集めたくなる可愛さです。


また、猫顔ポケットに本体を収納できる「コンパクトバッグ」が新登場。クロ・茶トラ・エキゾチックの3種類をご用意しました。どの子を選ぶか迷ってしまう、猫好きにはたまらないラインナップです。


見ているだけで心がほっと和む猫バッグとともに、毎日の暮らしにささやかな癒しと楽しさをプラスしてみませんか。



猫の顔を刺繍で表現した、可愛らしい「保冷巾着」


保冷巾着　黒猫
ころんとしたフォルムと、ふんわり柔らかな質感が魅力

猫の表情を刺繍で丁寧にあしらい、見た目にもやさしく、思わず手に取りたくなるデザインに仕上げました。自分用としてはもちろん、猫好きの方へのプレゼントにもおすすめ。お好みのお菓子やコーヒー、紅茶のティーバッグを入れて贈るのも素敵です。








刺繍であしらわれた紀ノ国屋ロゴが、さりげなく上品な印象を添えます

かわいらしさの中に、さりげない上品さを添える刺繍ロゴにも注目。表面の猫の顔だけでなく、裏面には刺繍で施した紀ノ国屋ロゴをデザインしました。黒猫にはシックなグレー、白猫には清潔感のあるホワイト、ハチワレと三毛猫にはやさしいブラウンを合わせ、それぞれの個性を引き立てています。さりげない刺繍のアクセントが、上質感を演出する保冷巾着です。






保冷巾着　三毛猫


カラーバリエーションは4種。黒猫、白猫、ハチワレ、三毛猫、どの子もかわいい



保冷巾着　黒猫

保冷巾着　白猫 （公式オンラインストア限定）

保冷巾着　ハチワレ

保冷巾着　三毛猫


≪商品概要≫


■商品名：紀ノ国屋 保冷巾着　
■カラー：黒猫、白猫（公式オンラインストア限定）、ハチワレ、三毛猫


■販売価格：各 2,499円（税込）
■サイズ：本体：約タテ19cm/ヨコ28cm/マチ12cm
■素材：ポリエステル
　


≪販売店舗≫


大丸東京店、グランスタ丸の内店、エキュート上野店、ルミネ新宿店、渋谷スクランブルスクエア店、エキュート立川店、CIAL横浜店、ジェイアール京都伊勢丹店、神戸さんちか店、岩田屋本店、ほか紀ノ国屋各店で販売予定。



公式オンラインストア「紀ノ国屋のねこコレクション」特集ページはこちら


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat



公式オンラインストアからの購入はこちら
保冷巾着　黒猫：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320039493
保冷巾着　白猫（公式オンラインストア限定）：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320039516


保冷巾着　三毛猫：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320043889


保冷巾着　ハチワレ：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320043872




※「保冷巾着　白猫」は、オンラインストア限定商品となります。


※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。





猫顔ポケットに本体を収納できる、遊び心たっぷりの「コンパクトバッグ」

シンプルで使いやすいデザインで、さりげない可愛らしさが魅力のコンパクトバッグ。お弁当を入れてランチタイムに使ったり、ちょっとしたお出かけに便利なサイズ感です。カラーバリエーションは3種類の猫からお選びいただけます。ご自宅用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもどうぞ。




コンパクトバッグ　茶トラ


収納時　コンパクトバッグ　エキゾチック
ふにっとした触り心地の耳がポイント。

猫顔ポケットに本体を収納でき、折りたたむと愛らしい猫の顔に。省スペースで持ち運べるため、サブバッグとしてバッグに忍ばせておくのにもおすすめです。使うたびに思わず笑顔になる、猫好きにはたまらないアイテムです。






表と裏にデザインされた肉球の足跡がかわいい

バッグの表と裏には肉球の足跡をあしらい、裏面では紀ノ国屋のロゴの周りを歩くデザインに仕上げました。細部まで猫のモチーフを散りばめた、遊び心あふれるバッグです。






裏面　コンパクトバッグ　クロ

カラーバリエーションは3種



コンパクトバッグ　クロ

コンパクトバッグ　茶トラ

コンパクトバッグ　エキゾチック


≪商品概要≫


■商品名：紀ノ国屋 コンパクトバッグ


■カラー：クロ、茶トラ、エキゾチック


■販売価格：2,200円（税込）


■サイズ：約タテ31.5cm/ヨコ47cm/マチ29cm


■素材：ポリエステル




≪販売店舗≫


インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、SOCOLA 用賀店、シャポー船橋店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、光が丘ＩＭＡ店、CIAL横浜店、シャポー市川店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、西荻窪駅店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、アトレヴィ三鷹店、エキュート上野店、神戸さんちか店、ニッケコルトンプラザ店、広島三越店、エチカ表参道店、グランスタ丸の内店、グランスタ店（八重洲北口改札内）、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、ルミネ新宿店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、仙台三越店、岩田屋本店、岡山天満屋店、大丸東京店、ジェイアール京都伊勢丹店、新宿高島屋店、東武池袋店、渋谷スクランブルスクエア店



公式オンラインストア「紀ノ国屋のねこコレクション」特集ページはこちら


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat



公式オンラインストアからの購入はこちら
コンパクトバッグ　クロ：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320043896


コンパクトバッグ　茶トラ：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320043902


コンパクトバッグ　エキゾチック：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/cat/2701-4960320043919




※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。





公式オンラインストアでは「いちごとねこ・コンパクトミラー」プレゼントキャンペーンを開催！

紀ノ国屋「いちごとねこ」商品の発売を記念して、対象商品をご購入、またはXでのフォロー＆リポストでご応募いただけるプレゼントキャンペーンを開催いたします。



抽選で合計45名様に、限定「いちごとねこ・コンパクトミラー」をプレゼント！




いちごとねこ・コンパクトミラー

キャンペーン期間


2026年1月7日 (水) ～ 2026年2月15日 (日)
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。


プレゼント内容


紀ノ国屋 キャンペーン限定
いちごとねこ・コンパクトミラー

合計45名様
　[A] 対象商品ご購入：40名様
　[B] X フォロー＆リポスト：5名様





応募方法


[A][B]いずれかの方法でご応募いただけます。



[A] 対象商品ご購入で応募


キャンペーン期間中に、対象商品をご購入いただくと自動的に応募完了となります。


▼対象商品


紀ノ国屋 公式オンラインストアにて
「いちごスイーツバッグ（レッド／ピンク）」 「ねこクッキーアソート （6枚／14枚）」 「ねこミニスイーツバッグ（クロネコ／トラネコ／ハチワレ）」 「ねこスイーツポーチ（ライラック／ピスタチオグリーン／ローズピンク）」 「保冷巾着（黒猫／白猫／ハチワレ／三毛猫）」 「コンパクトバッグ（ハチワレ黒猫／茶トラ／モカ猫）」をご購入いただくと、自動的に応募が完了します。



[B] X フォロー＆リポストで応募


1.紀ノ国屋公式Xアカウント「@S_kinokuniya」をフォロー。


2.「いちごとねこ・コンパクトミラープレゼントキャンペーン」の対象投稿 ▶投稿を見る(https://x.com/S_kinokuniya) をリポスト。



結果発表


[A] 対象商品ご購入で応募


当選された方には、紀ノ国屋公式オンラインストアにご登録のメールアドレス宛にご連絡いたします。



[B] X フォロー＆リポストで応募


当選された方には、当社公式XアカウントよりDM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡いたします。


※当選のご連絡は、当選者のみに行います。



賞品発送


2026年3月中（予定）
※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



キャンペーンの詳細・応募規約はこちら


https://www.super-kinokuniya.jp/f/strawberry-cat-campaign-202601






■紀ノ国屋ホームページ


https://www.e-kinokuniya.com/
■紀ノ国屋公式オンラインストア
https://www.super-kinokuniya.jp/


■紀ノ国屋公式SNS


Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya


Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/


X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya


■店舗Instagram


◎紀ノ国屋　インターナショナル（青山店）


https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/