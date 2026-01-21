20代～30代の女性の3人に1人以上が派手髪にしたことがある！株式会社LiIBeが「20代～30代女性の派手髪に関する実態調査」を実施！

株式会社LiIBe

株式会社LiIBe（本社：東京都中央区、代表取締役：宗像 良祐、広瀬 久也）は、20代～30代の女性を対象に「20代～30代女性の派手髪に関する実態調査」を実施しました。この調査から、20代～30代の女性が派手髪にする理由や派手髪にした後の悩み、鮮やかな髪色を保つためのヘアケアの実態などが明らかになりました。

＜調査背景＞

近年、世界的ヒットを記録するアニメ作品の増加や2.5次元コンテンツの流行、推し活の流行に伴い、キャラクターや推しと同じ髪色を楽しむ「派手髪」が注目されています。しかし、鮮やかな髪色にすることで、ブリーチによるダメージや色落ちの早さなど、特有の悩みを抱えるユーザーも少なくありません。実際に「派手髪」にしたことがある人はどのように対応しているのでしょうか。そこで、株式会社LiIBeは、20代～30代の女性を対象に、「20代～30代女性の派手髪に関する実態調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・20代～30代の女性の3人に1人以上が、派手髪にしたことがある

・派手髪にした主な理由は「派手髪のスタイルが好きだから」や「アクセサリー感覚で色を取り入れたかったから」

・派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4人に1人以上が直近で髪に入れた色は、「ピンク」

・派手髪にしたことがある20代～30代の女性の半数以上が、派手髪にした後「色がすぐに抜ける」という悩みを抱えている

・派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4割以上が、美容サロンで鮮やかな髪色を保つためのメンテナンスメニューは受けていない

・鮮やかな髪色を保つための自宅での主なヘアケアは「カラーシャンプー」や「カラートリートメント」といった色素を補うケアと「集中トリートメントやヘアマスク」によるダメージケア

＜調査概要＞

調査期間：2025年12月24日～12月26日

調査方法：インターネット調査

調査対象：20代～30代の女性

調査人数：1,018名

モニター提供元：RCリサーチデータ

20代～30代の女性の3人に1人以上が、派手髪にしたことがある

まず、「あなたは派手髪（鮮やかで派手な髪色・個性的な髪色など）にしたことがあるか」を尋ねる設問への回答では、「いいえ」が65.5%、「はい」が34.5%という結果になりました。この結果から、20代～30代の女性の3人に1人以上が、派手髪にしたことがあることがわかりました。

派手髪にした主な理由は「派手髪のスタイルが好きだから」や「アクセサリー感覚で色を取り入れたかったから」

次に、派手髪にしたことがある20代～30代の女性を対象に「派手髪にした理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「派手髪のスタイルが好きだから」で40.5%、2位が「アクセサリー感覚で色を取り入れたかったから」で40.2%、3位が「自信をつけたかったから」で24.8%という結果になりました。この結果から、派手髪にした主な理由は「派手髪のスタイルが好きだから」や「アクセサリー感覚で色を取り入れたかったから」であることが判明しました。

派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4人に1人以上が直近で髪に入れた色は、「ピンク」

続いて、派手髪にしたことがある20代～30代の女性を対象に「直近、派手髪にした際に入れた色は何か」を尋ねる設問への個別の回答では、1位が「ピンク」で27.6%、2位が「レッド」で14.2%、3位が「オレンジ」で11.4%という結果になりました。この結果から、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4人に1人以上が直近で髪に入れた色は、「ピンク」であることが明らかになりました。

派手髪にしたことがある20代～30代の女性の半数以上が、派手髪にした後「色がすぐに抜ける」という悩みを抱えている

また、派手髪にしたことがある20代～30代の女性を対象に「派手髪にした後、どのような悩みがあったか」を尋ねる設問への回答では、1位が「色がすぐに抜ける」で50.7%、2位が「希望の色が長持ちしない」で39.9%、3位が同率で「ブリーチ部分がパサつく」と「髪が傷んで手触りが悪い」で39.3%という結果になりました。この結果から、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の半数以上が、派手髪にした後「色がすぐに抜ける」という悩みを抱えていることがわかりました。

派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4割以上が、美容サロンで鮮やかな髪色を保つためのメンテナンスメニューは受けていない

次に、派手髪にしたことがある20代～30代の女性を対象に「鮮やかな髪色を保つために、美容サロンでどのようなメンテナンスメニューを受けているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「美容サロンでメンテナンスは受けていない」で40.2%、2位が「フルカラー」で33.1%、3位が「リタッチ」で23.9%という結果になりました。この結果から、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4割以上が、美容サロンで鮮やかな髪色を保つためのメンテナンスメニューは受けていないことが明らかになりました。

鮮やかな髪色を保つための自宅での主なヘアケアは「カラーシャンプー」や「カラートリートメント」といった色素を補うケアと「集中トリートメントやヘアマスク」によるダメージケア

調査の最後、派手髪にしたことがある20代～30代の女性を対象に「鮮やかな髪色を保つために、自宅でどのようなヘアケアを行っているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「カラーシャンプーの使用」で35.6%、2位が「集中トリートメントやヘアマスクの使用」で28.5%、3位が「カラートリートメントの使用」で25.1%という結果になりました。この結果から、鮮やかな髪色を保つための自宅での主なヘアケアは「カラーシャンプー」や「カラートリートメント」といった色素を補うケアと「集中トリートメントやヘアマスク」によるダメージケアであることが判明しました。

まとめ

今回の調査により、20代～30代の女性の3人に1人以上が、派手髪にしたことがあり、その主な理由は「派手髪のスタイルが好きだから」や「アクセサリー感覚で色を取り入れたかったから」であることが判明しました。また、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4人に1人以上が直近で髪に入れた色は「ピンク」であることが明らかになりました。加えて、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の半数以上が、派手髪にした後「色がすぐに抜ける」という悩みを抱えている一方、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4割以上が、美容サロンで鮮やかな髪色を保つためのメンテナンスメニューは受けていないことがわかりました。なお、鮮やかな髪色を保つための自宅での主なヘアケアは「カラーシャンプー」や「カラートリートメント」といった色素を補うケアと「集中トリートメントやヘアマスク」によるダメージケアであることが判明しました。

本調査の結果から、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の半数以上が「色がすぐに抜ける」という悩みを抱えていることがわかりました。その一方で、派手髪にしたことがある20代～30代の女性の4割以上が美容サロンでメンテナンスメニューを受けておらず、自宅ケアを行っている人は主に「カラーシャンプー」や「カラートリートメント」を使用していることが明らかになりました。このような「鮮やかな髪色を長く楽しみたい」というニーズに対し、株式会社LiIBeの「Hair Palette」は、サロン帰りのような美しい仕上がりを自宅で長く楽しむ環境を提供します。本製品はプロのカラー技術をサポートする為に開発されたサロン専売「カラーシャンプー」で、こだわり抜いたアミノ酸系などの洗浄成分と保湿成分を配合し、クリアな色合いとなる染料バランスを追求した製品です。ヘアカラー後のデリケートな髪をいたわり、美しい髪色と潤いを保ちます。こだわりのカラーデザインを長く美しく楽しめる環境を提供します。

調査実施会社

株式会社LiIBe(リアイブ)

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目15-20 築地二丁目ビル2F

代表取締役：宗像 良祐、広瀬 久也

事業内容：ライフスタイルブランドの企画・販売・卸売・輸出入、美容・健康関連商品の受託製造（OEM）、リラクゼーションサロン及びマッサージ店の経営 等

URL： https://liibe.co.jp/

Hair Palette

「Hair Palette」はプロのカラー技術をサポートする為に誕生したサロン専売カラーケアブランドです。展開するカラーシャンプーはきしみにくい泡立ちと優しい洗浄成分で髪への負担を軽減し、ハンドプレス製法のアルガンオイルをはじめとする高保湿成分が、潤いを保ちながら美しい発色を長持ちさせます。詳細はこちらをご覧ください。



Hair Palette：https://liibe.co.jp/hairpalette/