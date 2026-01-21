「とえいろ」で「ToKoPo」ポイントをためよう！キャンペーンを実施します

東京都

「とえいろ」は、都営交通（都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナー）沿線地域の魅力発信や活性化を目的として、都営新宿線市ヶ谷駅構内にて営業している都営交通初の沿線セレクトショップです。沿線にある店舗等の魅力ある商品（食品・飲料・雑貨等）を取り揃えるとともに、沿線企業と都営交通とがコラボレーションしたオリジナル商品などを販売しています。

このたび、都営交通の会員制ポイントサービス「ToKoPo」にあらかじめ登録したPASMOを使って「とえいろ」でお買い物をすると、「ToKoPo」ポイントが貯まるキャンペーンを実施します。

この機会にぜひ「とえいろ」にお越しいただき、お買い物で「ToKoPo」ポイントを貯めてみませんか。また、まだ「ToKoPo」にご入会されていない方は、是非お申し込みください。

１ キャンペーン期間

令和8年１月30日（金）から２月28日（土）まで

２ キャンペーン概要

「とえいろ」にて、「ToKoPo」にあらかじめ登録したPASMOでの商品購入1,000円（税込）ごとに、ToKoPoポイント100ポイントをプレゼント

※ 本キャンペーンの期間中における、会員１人あたりのポイント付与上限は1,000ポイントとなります。

※ ポイントは、１回のお買い物の金額ごとに換算されます。複数回のご購入金額を合算しての付与はできません。

（例：2月1日に1,700円購入→100ポイント、2月15日に1,500円購入→100ポイント付与で、合計200ポイント付与）

※ クーポン等によりお支払金額が値引きとなった場合は、値引き後の金額を基にポイントを付与します。

（例：10％割引のクーポンにより2,000円から1,800円に値引き→100ポイント付与）

※ お買い物には、ToKoPoの会員番号を取得し、ポイントチャージ取扱機で登録が完了しているPASMOを使う必要があります。

※ ポイント付与時まで、ToKoPo会員を継続している必要があります。

※ 本キャンペーンのポイント付与は、３月中旬頃を予定しています。

※ 本キャンペーンの予算上限に達した場合、キャンペーン期間を早期に終了することがあります。

３ ToKoPo入会キャンペーンについて

ToKoPoは、令和８年１月22日（木）から４月14日（火）まで新規入会キャンペーンを実施します。期間中に新規入会された方全員に200ポイント、さらに抽選で200名様に1,000ポイントをプレゼント！ お得なこの期間中に、ぜひご入会下さい。

詳細はこちら(https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/nippori_toneri/2026/ntl_p_2026012112365_h.html)

都営交通のポイントサービス「ToKoPo(トコポ)」は、記名式PASMOで都営交通（都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナー）に乗車するたびにポイントがたまるサービスです。（入会費・年会費無料）

たまったポイントは、１ポイントを１円として、10ポイント単位でPASMOにチャージすることができ、電車やバスの乗車のほか、お買い物にもご利用いただけます。

【とえいろ概要】

■店舗名称：「とえいろ」 市ヶ谷店

■場所：都営新宿線市ヶ谷駅 A1・A2出口方面改札外

■営業時間：［平日］8時～20時

［土曜］10時～19時 ※日曜・祝日：休業

■運営事業者：株式会社TAMARIBA