【新着ふるさと納税】秋田県から県内共通で使える旅行ポイント返礼品が登場！【ふるなびトラベル】

株式会社アイモバイル（ 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場 ）は、運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp(https://furunavi.jp) ）が展開する旅行体験型の独自返礼品「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp(https://tp.furunavi.jp) ）にて、2026年1月21日より、新たに秋田県（県庁）が提供を開始したと発表しました。

■旅行体験型ふるさと納税「ふるなびトラベル」とは

「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税の寄附で得たふるなびトラベルポイントを、提携店（ホテル・飲食店・アクティビティ施設など）でのお支払いに無期限で利用できるサービスです。

・ポイントの仕組み：1ポイント＝1円として利用可能。現金やクレジットカード、各種キャンペーンとの併用も可能です。

・寄附金額の自由設定：10,000円から100円単位で寄附金額を設定可能。寄附完了後、ポイントは即時にアカウントへ付与されます。

・無期限利用＆積み立て可能：有効期限がなく、いつでも利用可能です。

■ふるなびトラベルの特徴

「ふるなびトラベル」では、世界的ガイド誌に評価されたラグジュアリーホテルや高級旅館から、ご当地グルメを楽しめる飲食店まで、多彩な提携店で利用可能です。

利用可能なカテゴリー

・宿泊：ラグジュアリーホテル、リゾートホテル、温泉旅館など

・飲食：有名レストラン、高級料亭、地域のカフェなど

・アクティビティ：果物狩り、マリンスポーツ、地域ならではの体験施設など

■全国のトラベルポイント返礼品一覧はこちら

https://bit.ly/3DDgTZS(https://bit.ly/3DDgTZS)

■秋田県（県庁）トラベルポイントの返礼品ページはこちら

秋田県は、東北地方の北西部に位置し、豊かな自然と独自の文化が息づく地域です。 雪解けの春から、短い夏の緑、紅葉と豊かな収穫の秋、そして豪雪の冬へと、変化に富んだ四季を繰り返します。冬に県土を覆った雪は、解けて清らかな地下水となり、美味しいお米や、それを原料とする日本酒を育む源となっています。 また、雄大な自然景観に加え、秋田竿燈まつりや男鹿のなまはげ、角館の武家屋敷など、伝統と歴史の魅力が共存しています。

【秋田県（県庁）のふるなびトラベルポイントはこちらから】

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1812319(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1812319)

■秋田県（県庁）でトラベルポイントが利用できる店舗の例【ANAクラウンプラザホテル秋田】

JR秋田駅から徒歩3分。交通アクセスが魅力のANAクラウンプラザホテル秋田。

全203室のゲストルーム、最上階からの眺望を楽しめるレストラン、ワンランク上の滞在が叶うクラブラウンジなど、落ち着いて心地よいひとときを過ごせる施設を備えます。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=13780

【中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田】

JR秋田駅より徒歩8分、秋田空港からは、リムジンバスで約45分。交通アクセス良好な市街地にありながら和風モダンな男女別天然温泉を備えた癒しのホテル。天然温泉は宿泊者無料で開放感のある最上階に位置し展望露天風呂、内湯、サウナを備えています。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=13750

【縄文のふる里 大湯温泉 ホテル鹿角】

縄文の謎を秘めた環状列石（日本最大のストーンサークル）のある里に、湧き出た温泉は開湯800年以上の美肌の湯。やさしく暖かな温泉でホッコリとしたら、鹿角発祥の「きりたんぽ鍋」を中心とした四季を彩る旬の味に舌鼓。「女性のひとり旅」にもおすすめです。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=13758

【八森いさりび温泉ハタハタ館】

日本海と白神山地が出逢う宿。オーシャンビューと地元の新鮮な魚介類を使用した宿泊膳をお楽しみください。お風呂は大浴場のほか気泡浴、寝湯、露天風呂、サウナ、岩盤浴と多彩で、泉質はナトリウム硫酸塩・塩化物泉です。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=13793

■ふるなびトラベルポイント概要

【有効期限】無期限

【ポイント付与率】寄附金額の30％

【ポイント価値】1ポイント=1円

【提携施設数】約10,350施設

【利用できる自治体】137自治体

北海道札幌市・東京都千代田区・神奈川県箱根町・京都府京都市・大阪府大阪市・兵庫県（県庁）・福岡県福岡市・沖縄県那覇市等

※本案内は、2026年1月21日現在のものです。

※地場産品以外の商品への支払いにはご利用いただけません。

■ふるなびトラベル提携店募集について

「ふるなびトラベル」では、ふるさと納税を通じて地域活性化にご貢献いただける提携店様を随時募集しております。本サービスへのご参画にご興味をお持ちの事業者様は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

提携店募集フォームはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecVa8XNzSo5CbbsaxTzb8PUaVp1n9AtQAEwcxbpgJploCiUg/viewform?usp=dialog

■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。

2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。

また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が10,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。

引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。

■「ふるなび」サービス一覧

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

（ https://furunavi.jp/premium/ ）

・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」

（ https://furunavi.jp/catalog ）

・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」

（ https://tp.furunavi.jp/ ）

・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」

（ https://fcf.furunavi.jp/ ）

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。



【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/



■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

事業企画本部 トラベル事業部

Mail： support@furunavi.jp