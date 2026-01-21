クア・アイナ　オリジナルチリミートが決め手！！大人気の『チリ厚切りチェダーチーズバーガー』販売開始　新作チキンバーガーとハラペーニョバーガーの全3種を展開

株式会社フォーシーズ

カジュアル業態の外食事業を展開する株式会社FOUR SEEDS FOODS EXPRESS*（本社：東京都港区 社長：齊藤竜太郎）が運営するハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」では、2026年1月21日(水)より『チリ厚切りチェダーチーズバーガー』をはじめ、新作の『チリチキンバーガー』を含む、「オリジナルチリミートソース」を使用したバーガー全3種を期間限定で販売いたします。

＊・・・株式会社FOUR SEEDS FOODS EXPRESSは株式会社フォーシーズ（東京都港区 代表取締役会長：淺野 幸子）のグループ会社です

- ハワイ生まれの特製旨辛「オリジナルチリミートソース」 は6種類の香辛料を絶妙にブレンドし、ひき肉のゴロゴロ感が楽しめるようにこだわり抜いて創り上げました。- 「オリジナルチリミートソース」を使用した全3種のバーガーをご用意いたします。- 「厚切りチェダーチーズ」の濃厚なコクがソースに相性抜群な『チリ厚切りチェダーチーズバーガー』。- 酸味と辛さのバランスが良いハラペーニョに、すっきりとした爽やかな辛さのハバネロソースを組み合わせ、ザクザク食感の特製スパイスをトッピングした『チリハラペーニョバーガー』。- パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンに旨みが詰まった「オリジナルチリミートソース」 を合わせた新作『チリチキンバーガー』もおすすめです。- 是非この機会にクア・アイナで、「オリジナルチリミートソース」を使用した、こだわりのバーガーをお楽しみください。

【商品概要】

販売期間：2026年1月21日（水）～ 4月21日（火） 終了時期は変更になる場合があります

展開店舗：日本国内のクア・アイナ全店

販売商品：

チリ厚切りチェダーチーズバーガー

チリハラペーニョバーガー

チリチキンバーガー 【NEW】

※終日、ドリンク・フレンチフライ付きのお得なセットもご用意しております。

【商品詳細】

チリ厚切りチェダーチーズバーガー 単品 1,680円

素材から味付けまでこだわり抜いた、6種の香辛料の絶妙なバランスの「オリジナルチリミートソース」と「厚切りチェダーチーズバーガー」の濃厚なコクが相性抜群な旨辛ハンバーガー。

チリハラペーニョバーガー 単品 1,780円

「オリジナルチリミートソース」に酸味と辛さのバランスが良いハラペーニョ、すっきりとした爽やかな辛さのハバネロソースを組み合わせ、さらにガーリック、フライドオニオン、ディルの香りと旨味が詰まったザクザク食感の特製スパイスをトッピングしました。

チリチキンバーガー 単品 1,390円 【NEW】

パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンに旨みが詰まった「オリジナルチリミートソース」 を合わせました。

※写真はイメージです

※価格はすべて税込です

※価格・内容は予告なく変更する場合がございます

ハワイ・オアフ島生まれのグルメバーガー店 「クア・アイナ」 https://www.kua-aina.com/(https://www.kua-aina.com/)

1975年にハワイ・オアフ島の小さな田舎町ハレイワで誕生したグルメバーガー店です。日本国内では現在36店舗を展開し、溶岩石で焼き上げるジューシーなパティや、オープン当時から伝わる秘伝のスパイス、ハワイ本店でも人気のアボカドは徹底的に品質管理された完熟のみを使用するなど、食材にこだわった美味しさが幅広いお客様からの支持を集めています。

クア・アイナSNS公式アカウント

Instagram：https://www.instagram.com/kuaaina_japan/

X（旧Twitter）：http://www.twitter.com/CLUB_KUAAINA