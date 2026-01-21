DMM GAMES¡ØÅ¾¿¦Ëâ²¦～¥ê¥¹¥È¥éÍ¦¼Ô¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¥»¥ì¥Êー¥Ç～¡Ù¤Ë¤Æ¥¹¥Îー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ªÏ¢Â³¹¶·â¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÉ÷´¬¤·¤°¤ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ï¡¢¡ØÅ¾¿¦Ëâ²¦～¥ê¥¹¥È¥éÍ¦¼Ô¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¥»¥ì¥Êー¥Ç～¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÅ¾¿¦Ëâ²¦¡Ù¡Ë¤Ë¤Æ¥¹¥Îー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×10,900¸Ä¤ÎÎµ¿ÀÀÐ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÉ÷´¬¤·¤°¤ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Îー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥Îー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥Îー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹³«ºÅ¡ª
¥¹¥Îー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥Á¥ã¤ä¥¹¥¿¥ß¥Ê²óÉü¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÎµ¿ÀÀÐ¡×¤ä¶¯²½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×10,900¸Ä¤Î¡ÖÎµ¿ÀÀÐ¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüËº¤ì¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤ÎÎµ¿ÀÀÐ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç
¢§¥¹¥Îー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ª
¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤ªÆÀ¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤ÆLR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³ÎÄê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡ÖÆú¤Î¹áÎÁ¡×¤¬¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª¥¥ã¥é¤ÎÄ´¶µ¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÁõÈ÷¡¢¥¥ã¥é¤Î¶¯²½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥²ー¥à¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÉ÷´¬¤·¤°¤ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ÷´¬¤·¤°¤ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ÷´¬¤·¤°¤ì¡×¤ÏÉ÷Â°À¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÆ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¨¤ËÏ¢Â³¹¶·â¤òÍ¿¤¨¤ë¿·¥¹¥¥ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ç¤ÎÁÖ²÷¤Ê³èÌö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø´ü´Ö¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ù³«ºÅ¡ª
¡ÖÉ÷´¬¤·¤°¤ì¡×¤ÎÇÓ½Ð³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉ÷Â°À¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç
¢§É÷´¬¤·¤°¤ì ¾Ò²ð
ÅìÊý¤Ç·õ½Ñ°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢·Á¼°Ä¥¤Ã¤¿À¸³è¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤¿¤á°Û¹ñ¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¿·õ»Î¡£Îàµ©¤Ê¤ëºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤éÍ¥¤ì¤¿·õ»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿·õ»Î¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÌÀ¤ë¤¯¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤À³Ê¡£Æü¡¹¡¢Ëâ²¦¤Î·õ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½¤¹Ô¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¿·ÁõÈ÷¥·¥êー¥º¡Ö°Å¹õ¥·¥êー¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤¿ÁõÈ÷¥·¥êー¥º¡Ö°Å¹õ¥·¥êー¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°Å¹õ¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëÎ¨¤ä¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥À¥áー¥¸¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥·¥êー¥º¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥»¥Ã¥È¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¤Ï¸ò´¹½ê¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤äÊüÃÖÊó½·¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÁõÈ÷¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡ØÅ¾¿¦Ëâ²¦¡Ù¤È¤Ï
ºÇ¼åÍ¦¼Ô¡¢Ëâ²¦¤ËÅ¾¿¦¤¹――
ËÜºî¤Ï¡¢´ÊÃ±Áàºî¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê»þ¤ËPC¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÍ·¤Ù¡¢¤µ¤é¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä·Ð¸³ÃÍ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯²ÄÎù¤ÊËâÂ²¤¿¤Á¤ÈÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¼ÔÃ£¤Ø¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Å¾¿¦Ëâ²¦～¥ê¥¹¥È¥éÍ¦¼Ô¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¥»¥ì¥Êー¥Ç～
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG/¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/SP¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/DMM GAMES¥¹¥È¥¢
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2024 EXNOA LLC