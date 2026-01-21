DMMオンクレにSHOW-WA・MATSURIのオリジナルグッズが登場！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は2026年1月24日（土）開催『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』出演アーティストのSHOW-WA・MATSURIのオリジナルグッズを、2026年1月23日（金）18:00より展開します。

また、同イベントのライブ会場、近江八幡市文化会館にて、直筆サイン入り賞品が当たる限定抽選会や、対象者限定の「お見送り会」など、ファン必見の連動キャンペーンを多数実施いたします。

グッズ概要

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』の開催を記念してイベント出演アーティストの「SHOW-WA」「MATSURI」のオリジナルグッズを展開します。

アクリルキーホルダーやブロマイドといったファン必須アイテムのほか、ミニバッグなど実用性の高いグッズもご用意しました。

展開期間：2026年1月23日（金）18:00～ 2026年2月23日（月）23:59

特集ページURL：

SHOW-WA：https://onkure.dmm.com/lp/show-wa

MATSURI：https://onkure.dmm.com/lp/matsuri

展開グッズ：

◯SHOW-WA

アクリルキーホルダー(6種)、ミニバッグ(1種)、ブロマイド(5種)、ステッカー(1種)、A3タペストリー(1種)

◯MATSURI

アクリルキーホルダー(6種)、ミニバッグ(1種)、ブロマイド(5種)、ステッカー(1種)、A3タペストリー(1種)

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』ライブ終演後の「お見送り会」に抽選で各50名様をご招待

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』のライブ終演後、近江八幡市文化会館小ホールにて、メンバーに間近で会える「お見送り会」を各グループ限定最大50名様で開催します。

◯SHOW-WA お見送り会について

開催日時：2026年1月24日（土）第1部ライブ終了後

開催場所：近江八幡市文化会館小ホール

当選人数：限定最大50名様

対象者：下記条件を満たすお客様の中から抽選で50名様をご招待

・『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』第1部のライブチケットを購入された方

・DMMオンクレアプリ内にて、SHOW-WA お見送り会抽選券パック(580DC付)を購入した方

※DCは、DMMオンクレのアプリで使える専用コインです。

◯MATSURI お見送り会について

開催日時：2026年1月24日（土）第2部ライブ終了後

開催場所：近江八幡市文化会館小ホール

当選人数：限定最大50名様

対象者：下記条件を満たすお客様の中から抽選で50名様をご招待

・『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』第2部のライブチケットを購入された方

・DMMオンクレアプリ内にて、MATSURI お見送り会抽選券パック(580DC付)を購入した方

◯抽選券パック販売詳細

2026年1月21日（水）18:00より、DMMオンクレアプリ内で、抽選券付きのパック販売を開始します。

・販売期間：2026年1月21日（水）18:00～ 2026年1月23日（金）23:59

・販売数：各グループ限定700枚

※規定枚数に達し次第、販売終了となります。

・購入上限：おひとり様20枚まで

・販売サイト：DMMオンクレ アプリ内

※アプリは以下よりダウンロードいただけます。

-Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

-iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742

・購入方法：

DMMオンクレアプリ内での、チケットの具体的な購入方法や詳細については、以下特集ページよりご確認下さい。

https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=1021

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』@近江八幡市文化会館大ホールにて抽選会を開催！

1月24日(土)開催『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』@近江八幡市文化会館大ホールでは、メンバーの直筆サイン入り賞品が当たる抽選会を開催します。

抽選会参加可能時間：1月24日（土）13:00～17:45

賞品：SHOW-WA直筆サイン入りブロマイド、MATSURI直筆サイン入りブロマイド

抽選会の詳細は会場内にて配布するチラシおよびDMMオンクレの公式X（@DMM_onkure）よりご確認ください。

グッズ詳細

※画像は監修中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

▼２WAYアクリルキーホルダー

サイズ：約H8cm

▼ブロマイド

サイズ：L版

▼ステッカー

サイズ：約W7cm

▼ミニバッグ

サイズ：約28×18×9cm程度

▼A3タペストリー

サイズ：A3

グループ別オリジナルグッズ付きコラボパックも展開！

DMMオンクレのプレイに必要なDCと、グループ別のオリジナルグッズがセットになったお得なDCパックを販売します。

◯SHOW-WA

7,000DCとSHOW-WA限定A3タペストリーのセット

◯MATSURI

7,000DCとMATSURI限定A3タペストリーのセット

直筆サイン入り2WAYアクリルキーホルダーがあたる「Wチャンス賞」を開催！

期間中に「SHOW-WA」「MATSURI」のオリジナルグッズの台をプレイされた方のうち、各グループ抽選で6名に、直筆サイン入り2WAYアクリルキーホルダーをプレゼントするWチャンス賞を開催いたします。

[集計期間] 2026年1月23日（金）18:00～ 2026年2月23日（月）23:59

※「SHOW-WA」「MATSURI」のオリジナルグッズの台をプレイされた方が自動参加となります。

※アプリ版でご利用の場合、DMMアカウントを連携していないと参加いただけません。

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』とは

エフエム滋賀(e-radio 77.0Mhz)「キャッチ！」から誕生した音楽イベントです（通称シガクル）。

SHOW-WA、MATSURI（50音順）

<日程・会場>

滋賀県・近江八幡市文化会館大ホール

2026年1月24日（土）1部13:15開場 / 14:00開場 2部17:00開場/ 17:45開演

SHOW-WA・MATSURIとは

時代を象徴して大衆に愛されている歌があふれていた昭和の時代！

昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、「夢をあきらめるな!オーディション」を実施。

3000人以上の中から勝ち取った12名。

「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループ SHOW-WA＆MATSURI。

元Jリーガー、ごみ収集作業員、料理研究家など、様々な経歴を持ったメンバーが2チームに分かれ活動中。

DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3,000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

・公式X：https://x.com/DMM_onkure

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure

＜プレイはこちらから＞

・ブラウザ版

https://onkure.dmm.com

・Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

・iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742

【サービスに関するお問合せ】

DMMサポートセンター

https://support.dmm.com/onkure