DMMオンクレにSHOW-WA・MATSURIのオリジナルグッズが登場！

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は2026年1月24日（土）開催『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』出演アーティストのSHOW-WA・MATSURIのオリジナルグッズを、2026年1月23日（金）18:00より展開します。


また、同イベントのライブ会場、近江八幡市文化会館にて、直筆サイン入り賞品が当たる限定抽選会や、対象者限定の「お見送り会」など、ファン必見の連動キャンペーンを多数実施いたします。



グッズ概要


『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』の開催を記念してイベント出演アーティストの「SHOW-WA」「MATSURI」のオリジナルグッズを展開します。


アクリルキーホルダーやブロマイドといったファン必須アイテムのほか、ミニバッグなど実用性の高いグッズもご用意しました。



展開期間：2026年1月23日（金）18:00～ 2026年2月23日（月）23:59



特集ページURL：


SHOW-WA：https://onkure.dmm.com/lp/show-wa


MATSURI：https://onkure.dmm.com/lp/matsuri



展開グッズ：


◯SHOW-WA


アクリルキーホルダー(6種)、ミニバッグ(1種)、ブロマイド(5種)、ステッカー(1種)、A3タペストリー(1種)


◯MATSURI


アクリルキーホルダー(6種)、ミニバッグ(1種)、ブロマイド(5種)、ステッカー(1種)、A3タペストリー(1種)



『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』ライブ終演後の「お見送り会」に抽選で各50名様をご招待


『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』のライブ終演後、近江八幡市文化会館小ホールにて、メンバーに間近で会える「お見送り会」を各グループ限定最大50名様で開催します。




◯SHOW-WA　お見送り会について


開催日時：2026年1月24日（土）第1部ライブ終了後


開催場所：近江八幡市文化会館小ホール


当選人数：限定最大50名様


対象者：下記条件を満たすお客様の中から抽選で50名様をご招待


・『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』第1部のライブチケットを購入された方


・DMMオンクレアプリ内にて、SHOW-WA お見送り会抽選券パック(580DC付)を購入した方


※DCは、DMMオンクレのアプリで使える専用コインです。



◯MATSURI　お見送り会について


開催日時：2026年1月24日（土）第2部ライブ終了後


開催場所：近江八幡市文化会館小ホール


当選人数：限定最大50名様


対象者：下記条件を満たすお客様の中から抽選で50名様をご招待


・『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』第2部のライブチケットを購入された方


・DMMオンクレアプリ内にて、MATSURI お見送り会抽選券パック(580DC付)を購入した方



◯抽選券パック販売詳細


2026年1月21日（水）18:00より、DMMオンクレアプリ内で、抽選券付きのパック販売を開始します。



・販売期間：2026年1月21日（水）18:00～ 2026年1月23日（金）23:59



・販売数：各グループ限定700枚


※規定枚数に達し次第、販売終了となります。



・購入上限：おひとり様20枚まで



・販売サイト：DMMオンクレ アプリ内


※アプリは以下よりダウンロードいただけます。


-Android版


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure


-iOS版


https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742



・購入方法：


DMMオンクレアプリ内での、チケットの具体的な購入方法や詳細については、以下特集ページよりご確認下さい。


https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=1021



『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』@近江八幡市文化会館大ホールにて抽選会を開催！


1月24日(土)開催『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』@近江八幡市文化会館大ホールでは、メンバーの直筆サイン入り賞品が当たる抽選会を開催します。




抽選会参加可能時間：1月24日（土）13:00～17:45



賞品：SHOW-WA直筆サイン入りブロマイド、MATSURI直筆サイン入りブロマイド


抽選会の詳細は会場内にて配布するチラシおよびDMMオンクレの公式X（@DMM_onkure）よりご確認ください。



グッズ詳細


※画像は監修中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。


▼２WAYアクリルキーホルダー


サイズ：約H8cm





▼ブロマイド


サイズ：L版





▼ステッカー


サイズ：約W7cm





▼ミニバッグ


サイズ：約28×18×9cm程度





▼A3タペストリー


サイズ：A3






グループ別オリジナルグッズ付きコラボパックも展開！


DMMオンクレのプレイに必要なDCと、グループ別のオリジナルグッズがセットになったお得なDCパックを販売します。


◯SHOW-WA


7,000DCとSHOW-WA限定A3タペストリーのセット




◯MATSURI


7,000DCとMATSURI限定A3タペストリーのセット





直筆サイン入り2WAYアクリルキーホルダーがあたる「Wチャンス賞」を開催！


期間中に「SHOW-WA」「MATSURI」のオリジナルグッズの台をプレイされた方のうち、各グループ抽選で6名に、直筆サイン入り2WAYアクリルキーホルダーをプレゼントするWチャンス賞を開催いたします。






[集計期間] 2026年1月23日（金）18:00～ 2026年2月23日（月）23:59


※「SHOW-WA」「MATSURI」のオリジナルグッズの台をプレイされた方が自動参加となります。


※アプリ版でご利用の場合、DMMアカウントを連携していないと参加いただけません。



『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』とは


エフエム滋賀(e-radio 77.0Mhz)「キャッチ！」から誕生した音楽イベントです（通称シガクル）。




SHOW-WA、MATSURI（50音順）


<日程・会場>


滋賀県・近江八幡市文化会館大ホール


2026年1月24日（土）1部13:15開場 / 14:00開場　2部17:00開場/ 17:45開演



SHOW-WA・MATSURIとは


時代を象徴して大衆に愛されている歌があふれていた昭和の時代！


昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、「夢をあきらめるな!オーディション」を実施。


3000人以上の中から勝ち取った12名。


「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループ SHOW-WA＆MATSURI。


元Jリーガー、ごみ収集作業員、料理研究家など、様々な経歴を持ったメンバーが2チームに分かれ活動中。



DMMオンクレとは


「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3,000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。



・公式X：https://x.com/DMM_onkure


・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure



＜プレイはこちらから＞


・ブラウザ版


https://onkure.dmm.com


・Android版


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure


・iOS版


https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742



