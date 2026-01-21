全国各地で相次ぐ林野火災への対応支援について　モリタ 山梨県大月市消防本部・上野原市消防本部に消火薬剤を寄贈

株式会社モリタホールディングス

全国各地で相次ぐ林野火災により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

株式会社モリタ（本社：兵庫県、代表取締役：加藤 雅義）は、山梨県大月市消防本部、および同上野原市消防本部に泡消火薬剤「マルチA（マルチエース）」を寄贈いたしました。「マルチA」は、PFAS非含有の環境に配慮した泡消火薬剤で、海水でも十分な発泡性能を発揮して燃焼物を冷却、再燃を防止する効果があります。

当社は、「『安心』を支える技術と絶えざる挑戦で、人と地球のいのちを守る」というパーパスのもと、災害対応支援を通じた社会貢献も行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4424/table/46_1_94dec10d9b3537dff6479f51ec224148.jpg?v=202601210321 ]山梨県大月市消防本部への寄贈山梨県上野原市消防本部への寄贈