ライト電業、「楽楽精算」と中国銀行「法人カード」導入で月500万円の現金取り扱いをキャッシュレス化。月次決算を3日短縮し、年間250万円のコスト削減を実現

ライト電業株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岡本 直哉、以下：ライト電業）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 崇則、以下：ラクス）が提供するクラウド型経費精算システム「楽楽精算」と、株式会社中国銀行（本店：岡山県岡山市、取締役頭取：加藤 貞則）が提案する「法人カード」を導入し、業務効率化を実現しました。

本取り組みにより、同社が長年抱えていた多額の小口現金管理や紙ベースのアナログ業務から脱却し、月500万円にのぼる現金の取り扱いをキャッシュレス化、月次決算の3日短縮（第4営業日→第1営業日）、および年間約250万円のコスト削減※を実現しました。

アナログ業務と現金管理が生産性向上の大きな障壁に

ライト電業では、立替精算や仮払いの際、10拠点合計で毎月500万円以上の現金での受け渡しを行っており、現金や金庫の管理が必要でした。また、社員個人の立替額が月30万円を超えることもあり、現金授受の煩雑さや紙レシートの貼付・押印・郵送などの作業による業務負荷・人的ミス・月次決算の遅延が課題でした。

「中国銀行×ラクス」連携によりキャッシュレス化を一気に推進

同社は全社的な生産性向上プロジェクトの一環として、既に利用していた「楽楽明細」の運用実績に加え、メインバンクである中国銀行の手厚いサポート体制を評価し、「楽楽精算」と「法人カード」の同時導入を決定しました。

ライト電業株式会社 ご担当者様のコメント

- 「脱・現金管理」により月500万円の小口現金をキャッシュレス化「楽楽精算」と中国銀行が提案する「法人カード」をセットで導入し、経費精算業務のキャッシュレス化を推進。これにより、月500万円にのぼっていた現金の取り扱いをなくし、現金や金庫管理業務の負担を解消しました。- 月次決算を3日短縮し、年間約250万円のコスト削減申請・承認フローのデジタル化とシステムによる自動仕訳などの活用により、月次決算にかかる期間を第4営業日から第1営業日へと約3日短縮。また、年間約250万円相当のコスト削減効果※を生み出しています。- ラクスと中国銀行の連携支援でスムーズな導入をサポート今回の導入プロジェクトでは、ラクスと中国銀行が密に連携し、システムとカード導入に関する課題をワンチームで解決するサポート体制を構築。短期間でのスムーズな本番稼働を支えました。

以前は多額の現金管理や紙での承認フローに多くの時間を奪われていました。導入検討時には、ラクスのカスタマーサクセス担当の方が優先順位を的確に整理してくださり、迷走することなく導入を進められました。

また、中国銀行様との連携サポートも心強く、システムとカードを同時に導入することへの不安も解消されました。

楽楽精算により、営業は顧客対応に、経理部門は経営に直結する業務に集中できるようになり、全社的に生産性向上を実感しています。今後もさらなる電子化を推進し、バックオフィス全体の効率化を目指します。

ライト電業株式会社について

幅広い業種のお客様の生産活動を合理化・最適化する制御機器など各種機器・部品を販売するとともに、生産現場のコストダウン、それに伴う課題解決のために機器の選定、設計、プログラム開発、システム提案を行っています。

会社情報

ライト電業株式会社

事業内容：

生産活動を合理化・最適化する制御機器など各種機器・部品を販売、生産現場のコストダウン、課題解決のために機器の選定、設計、プログラム開発、システム提案

従業員数：231名（2025年7月現在）

導入時期：2025年5月

URL：https://www.e-light.ne.jp/

中国銀行「法人カード」について

企業がビジネス経費を効率的に管理するための便利なツールです。法人カードを利用することで、法人名義での支出を一元管理でき、経理業務の負担を軽減できます。特に、出張費や消耗品の購入時に便利で、利用明細をオンラインで確認できるため、透明性のある経営が促進されます。

また、経費精算システムと連携させることで経費の自動集計やデータ化、申請の簡素化が実現し、作業効率が向上するメリットもあります。

経費精算システム「楽楽精算」について

「楽楽精算」は、交通費、旅費、出張費など、経費にかかわるすべての処理を一元管理できるクラウド型のシステムです。「社員が申請⇒上司が承認⇒経理担当者の精算処理」という一連のワークフローをすべて電子化することで、業務効率の改善や、人的ミスの防止を実現します。2025年9月時点で、累計導入社数20,000社を突破しました。

「楽楽精算」製品サイト：https://www.rakurakuseisan.jp/

※削減効果はライト電業様の試算によるものです。

会社概要

株式会社ラクス

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7階

設立：2000年11月1日

資本金：3億7,837万円

代表者：代表取締役社長 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP：https://www.rakus.co.jp/

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

※文中の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。