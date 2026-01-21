2026年 TCK初重賞！熱いレースで寒さを吹き飛ばせ！！国内ダート最長距離の重賞「金盃（SII）」を実施！「ウマきゅん」にはボディビルダーの横川尚隆さん、元メジャーリーガーの岡島秀樹さんが初登場！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、大井競馬第16回開催（1/26～1/30）を実施します。期間中には、TCKの年明け最初の重賞レースである第70回「金盃（SII）」を開催。国内のダート競馬としては最長距離（2,600m）で行われる、スタミナ自慢が集結する一戦です。また、TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」では、多彩なレギュラー陣とスペシャルなゲストが１レースから最終レースまで予想と楽しいトークを交えて配信するほか、L-WING指定席のお得な割引販売など、冬の寒さを吹き飛ばすホットなイベントを実施します。

2026年TCK初重賞は、国内ダート最長距離の重賞「金盃（SII）」を実施!!

1月28日（水）には、2026年TCK重賞の幕開けを飾る「金盃（SII）」を実施。国内で最も長い距離（2,600m）で争われるダート重賞に、南関東の長距離自慢たちが集結し、スタミナの限界に挑みます。長距離ならではのペース配分や、勝負所でのポジション取りなど、ジョッキーたちの緻密な知略がぶつかり合う「人馬一体」の攻防に、ぜひご注目ください。

金盃（SII）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2026-01-28/

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は2部構成でお届け！1/27（火）にはボディビルダーの横川尚隆さん、1/29（木）には元メジャーリーガーの岡島秀樹さんが初出演！

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。

1/27（火）にはボディビルダーの横川尚隆さんが初出演！ボディビルダーとして日々、筋肉と向き合う横川さん。肉体を究極まで磨き上げた横川さんならではの鋭い審美眼で、競走馬の筋肉の仕上がりをどう読み解くのか。“筋肉愛”溢れる予想に注目です。

1/29（木）には元メジャーリーガーの岡島秀樹さんが初出演！現役時代にはノールック投法で活躍し、メジャーリーグのボストン・レッドソックス所属時にはワールドシリーズ優勝という栄冠を手にした岡島さん。現役時代の投球フォームのような唯一無二の予想で高額配当という“栄冠”をつかめるのか、期待が高まります。

そのほか、1月26日（月）には、元JRA調教師の南井克巳さん、1月28日（水）には元プロサッカー選手の播戸竜二さん、1月30日（金）には、元ラグビー日本代表の畠山健介さんが初出演！さまざまな分野で活躍する豪華メンバーが連日お届けする「ウマきゅん」をどうぞご覧ください！

横川尚隆さん

岡島秀樹さん

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第16回開催概要＞

実施日：第16回開催中は毎日実施

時間 ：1月26日～30日 10時25分～13時50分、13時55分～17時25分の2部構成

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）

出演者：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

Ｌ‐ＷＩＮＧ指定席がお得に買える！割引キャンペーン「昼割」

1月13日（火）から3月13日（金）までのTCK昼間開催中は、L-WINGの指定席をお得にご購入いただける「昼割」を実施します。重賞日も割引対象となりますので、この機会にぜひゴール前の熱い攻防が一望できるL-WING指定席をご利用ください。

実施日：1月13日（火）～1月16日（金）

1月26日（月）～1月30日（金）

2月16日（月）～2月20日（金）

3月9日（月）～3月13日（金）

対象指定席及び料金：下表のとおり

