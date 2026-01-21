三重県最大級の新たな旗艦店として「駿河屋 四日市店」3月20日(金)オープン！

株式会社 駿河屋

ホビーアイテム30万点以上を誇る三重の旗艦店が四日市店に登場！

「駿河屋 四日市店」は近鉄名古屋線・近鉄四日市駅より徒歩約3分、ショッピングモール「トナリエ四日市」4階にオープンします。

3月上旬より先行買取をスタートし、3月20日(金)には販売も開始してグランドオープンいたします。

売場面積229.5坪、商品数30万点を誇る三重県最大級の旗艦店として、アニメ雑貨やファンシー雑貨、ゲーム、プラモデルなど、幅広いジャンルのホビーアイテムで地域No.1の品揃えを目指します。

30万点以上の品揃え！ちいかわ、ゲーム、プラモデル、アイドル雑貨は県内No.1を目指します

「駿河屋 四日市店」は、売場面積229.5坪の広大な売場に、新品・中古合わせて30万点以上のアイテムをずらりと取り揃えます。

特にアニメ雑貨やファンシー雑貨、ちいかわ、ゲーム、プラモデル、アイドル雑貨のラインナップは三重県内No.1を目指し、最新作から懐かしの逸品まで、圧倒的な商品量でお客様の「欲しい」にこたえます。

その他にも、フィギュア、おもちゃ、トレカ、ボードゲームから、アニメ音楽CD・アニメ映像ソフト、生写真、写真集、イラスト集・設定資料集そして女性向け同人誌まで、あらゆるジャンルのファンのみなさまにご満足いただける店舗です。

3月上旬より先行買取スタート！お得なキャンペーンも開催！

先行買取開始と同時に超お得な「買取キャンペーン」を開催予定です。

最新アイテムからレトロなアイテムまでしっかり査定しますので、ぜひこの機会におうちに眠るコレクションをまとめてお売りください。

ネットで評判の「駿河屋の高価買取」を、ぜひ「駿河屋 四日市店」でご体験ください。

駿河屋O2O（オーツーオー）買取にも対応！

「駿河屋 四日市店」は、ネットでお申し込み、お店で現金化の駿河屋O2O（オーツーオー）買取にも対応いたします。

事前に査定額がわかるため、査定の待ち時間や、査定価格への不安を解消できる画期的なサービスです。

ぜひ、ご利用ください。



◆オープン予定

3月上旬 買取のみ開始

3月20日(金) 販売開始&買取

※日程は予告なく変更になる可能性があります

今後の続報については駿河屋.JPの特設ページやSNSなどで発表いたしますので、ぜひご確認ください。

★店舗情報＆オープン記念キャンペーンの詳細と続報

https://www.suruga-ya.jp/feature/yokkaichi_open/index.html

★駿河屋.JPのウェブサイトまたはSNSもご確認ください

駿河屋.JP

https://www.suruga-ya.jp/

𝕏

@surugaya_kosin(https://x.com/surugaya_kosin)

Facebook

https://www.facebook.com/SurugayaJP

■お取り扱い商品

アニメ雑貨、ファンシー雑貨、フィギュア、おもちゃ、プラモデル、アイドル雑貨、生写真、トレカ、ゲーム、ボードゲーム、アニメ音楽CD、アニメ映像ソフト、写真集、イラスト集・設定資料集、女性向け同人誌

■駿河屋 四日市店

所在地：〒510-0075 三重県四日市市安島1丁目3-31 4階 (MAP(https://maps.app.goo.gl/TUZFfeo59isiZfVRA))

https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/yokkaichi/index.html