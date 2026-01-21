¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡ÙKITASATO Premium Award(TM)¤Ç¶ä¾Þ――ÆÃÎãÁ¼ÃÖÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ë¡ÈÆüËÜ½é¼õ¾Þ¡É¡¢Ä¹ºê¡ß´ä¼ê¤Îå«¤¬·ë¼Â
ÃÏ°è¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¡ÈÄ¹ºê¤Î¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Å¤¯¤ê¡É¤ò·Ç¤²¤ë½ÐÅç¥È¥ó¥Ü¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë ¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡Ù ¤¬¡¢2026Ç¯1·îÉÕ¤ËÆüËÜÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡¹½(R) ¡ÖKITASATO Premium Award(TM) 2026¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ ¶ä¾Þ¡ÊSilver Quality Award¡Ë ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
KITASATO Premium Award(TM) ¤Ï¡¢ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¤ÎÍýÇ°¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤òÀìÌç²È¤¬¿³ºº¤·¡¢¸¶ÎÁ¡¦°ÂÁ´À¡¦µ¡Ç½À¤Ê¤É¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÂè»°¼ÔÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡£É¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤òÀ¸³è¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²Ä»ë²½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤¬¡È·ë²Ì¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë ¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡× ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿ ½é¤Î¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ»öÎã ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ç°é¤ÄÃÏ¾ì»ºÉÊ¤¬¡¢ÀìÌç²È¿³ºº¤ÎÉñÂæ¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¡¢ÉÊ¼Á¤ÇÉ¾²Á¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿――ÃÏ°èÈ¯¤ÎÄ©Àï¤¬°ì¤Ä¤Î¡È¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡É¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¼õ¾Þ³µÍ×¡ä
¼õ¾ÞÇ¯·î¡§2026Ç¯1·î
¼õ¾ÞÌ¾¡§KITASATO Premium Award(TM) 2026
¼õ¾Þ¶èÊ¬¡§¶ä¾Þ¡ÊSilver Quality Award¡Ë
¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¡§¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡Ù
´ë²è¡¦³«È¯¡§½ÐÅç¥È¥ó¥Ü¥í³ô¼°²ñ¼Ò
¼ç¤ÊÈÎÇäµòÅÀ¡§Æ»¤Î±Ø ¤ä¤Þ¤À ¤ª¤¤¤¹¤¿¡Ê´ä¼ê¡Ë¡¢Æ»¤Î±Ø ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡ÊÄ¹ºê¡Ë
¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤È¤Ï²¿¤«――¡È¿³ºº¤ò°×¤·¤¯¤¹¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÄ©Àï¤ÎÆþ¸ý¤ò³«¤¯¡ÉÀ©ÅÙ
¡ÖKITASATO Premium Award(TM)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ÈÃÏ¾ì´ë¶È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤· »öÁ°¿³ººÎÁ¤ÎÌÈ½ü ¤ä ËÜ¿³ºº¤ÎÆÃÊÌÎÁ¶â ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë ¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡× ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
～ÆÃÎãÁ¼ÃÖ～
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¿½ÀÁ´ë¶È¤ÎËÜ¼Ò¤¬½êºß¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¿³ººÎÁ¤òÌÈ½ü¤·¡¢ËÜ¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌÎÁ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¿³ºº¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡É¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿³ºº´ð½à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»²²Ã¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑÌÌ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Âè»°¼ÔÉ¾²Á¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î°ÕµÁ¤À¡£ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Î¾ì¤ÇÇ§Äê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹ºê¡ß´ä¼ê¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤¬À¸¤ó¤À¡Ö´Å¤µ¤È¥³¥¯¤Î²«¶âÈæ¡×¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡Ù¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Æó¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Î¡ÈÏ·ÊÞ¡É¤¬¸òº¹¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£´ä¼êÂ¦¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¡¦¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î ¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡£Ä¹ºêÂ¦¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¡¦¿ùÃ«ËÜÊÞ¤Îµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶Ë¾å¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¡£
¡ÚÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ÀìÌç²È¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡ÈÌ£¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤äÀß·×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ÎÁ¤äÀ½Â¤ÇØ·Ê¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò´Þ¤à¡ÖÁí¹çÎÏ¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÉÊ¼Á¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§´ä¼ê¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¿¦¿Í¤Îµ»½ÑÎÏ¡§Ä¹ºê¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¿ùÃ«ËÜÊÞ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ßÌý¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤È¥«¥¹¥Æ¥éËÜÍè¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢¡Ö²«¶âÈæ¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡§Ä¹ºê¤È´ä¼ê¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¤¿ÃÏ°èÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢ÃÏ°è¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£
Æ»¤Î±Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê
¡Ú¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡Ù¤¬KITASATO Premium Award(TM) 2026¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¤ÎÏ·ÊÞ¤Îµ»¤È¡¢´ä¼ê¤ÎÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö´Å¤µ¤È¥³¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉÊ¼Á¤ä¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Æ»¤Î±Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈÎÇäµòÅÀ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢¼õ¾Þ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤äÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëÅ¹Æ¬POP¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ç¤ÎÇä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅç¥È¥ó¥Ü¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓÅÄ ¿¿ÌÀ
ÃÏ°è³èÀ¤È¤¤¤¦¡È¼¡¤Î²ÁÃÍ¡É――¡ÖÃÏ°è»ºÉÊ¤Ï¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×
º£²ó¤Î¶ä¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÃÏ°è»ºÉÊ¤¬Âç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÎô¤é¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÁÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©¤ß¡¢ÉÊ¼Á¤ÇÇ§Äê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÈÃÏ¾ì¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¡É¤¬Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Èº¬µò¤À¡£ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ°èÈ¯¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëº¬µò¡×¤ò»ý¤Á¡¢Á´¹ñ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë±Ç¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡Ù
´ë²è¡¦³«È¯¡§½ÐÅç¥È¥ó¥Ü¥í³ô¼°²ñ¼Ò
¼ç¤ÊÈÎÇäµòÅÀ¡§Æ»¤Î±Ø ¤ä¤Þ¤À ¤ª¤¤¤¹¤¿¡Ê´ä¼ê¡Ë¡¢Æ»¤Î±Ø ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡ÊÄ¹ºê¡Ë
