ユニ・チャーム、「女性の多様な働き方に関する調査」を実施 ライフイベントとキャリアの両立に悩む72.1％が「サイレント退職※」

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、現在働いている、あるいは過去働いた経験がある女性に対し「女性の多様な働き方に関する調査」を実施しました。その結果、ライフイベント（妊活・出産・育児など）とキャリアプランの両立に不安を抱え退職・転職をした女性のうち、72.1％が上司や人事に十分に相談できないまま“サイレント退職※”に至っていたことが明らかになりました。働く女性が増加するなか、こうした課題に対応するため、『ソフィ 知ることから、はじめる。みんなの妊活研修』を通じ、妊活や出産に関するライフイベントの正しい知識を組織全体で学び合う機会を提供しています。本研修は、ライフイベントとキャリアプランの両立を支援し、安心して働き続けられる社会の実現を目指します。

※ ライフイベント（妊活・出産・育児など）とキャリアプランの両立に不安を抱えながらも、上司や人事へ相談できずに退職すること

■調査結果のまとめ

・およそ4人に3人が“サイレント退職”に該当：72.1%が上司や人事に十分相談できないまま退職・転職に至る。

・相談の壁：相談できなかった理由の過半数（50.3%）が「上司には言いづらいと感じた」と回答し、職場内での相談の壁が存在。また、「妊活をきっかけに働き方を見直したかったが、相談できる人がいなかった」という職場環境の未整備も課題。

・根本的な要因：「ライフイベントを踏まえたキャリア設計の考え方や事例を知らなかったため（42.0%）」、「ライフイベントとキャリアプランの両立する方法を知らなかったため（41.4%）」、「ライフイベントとキャリアを両立している身近なロールモデルがいなかったため（34.3%）」が離職を後押し。

・離職の平均年齢：退職または退職を検討した平均年齢は29.6歳。キャリア形成の重要期と重なる実態が浮き彫りに。

■調査の概要

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年11月25日～11月26日

調査対象：現在働いている、または過去働いた経験があり、妊活・妊娠・子育て経験のある25～45歳の女性

調査人数：500名

■調査結果

1. 退職・転職経験者のおよそ4人中3人が“サイレント退職”

退職・転職をした際、ライフイベントとキャリアプランの悩みを上司や人事に相談できたかを聞いたところ、「全く相談しなかった（34.3%）」「相談しようと思ったができなかった（37.8%）」と回答した人が計72.1%を占めました。

Q.退職・転職をした際、ライフイベントとキャリアプランの悩みを上司や人事に相談できましたか？（n=251）

2. 相談の壁は「上司に言いづらい」「キャリアへの悪影響」という心理的壁と、相談環境の整備

相談できなかった理由として過半数が挙げたのが「上司には言いづらいと感じた（50.3%）」でした。さらに、「家族や友人など、社外の人への相談で十分だと思った（37.0%）」、「キャリアに悪影響があると思った（27.1%）」、「相談できる担当者が不在、分からなかった（22.1%）」という回答も続きます。心理的な壁と相談環境の整備が課題であることが分かりました。

Q.社内の人に相談できなかった理由を教えてください。（複数回答・n=181）

3. 根本的な要因：職場全体における、また働く女性個人の「知識不足」と「ロールモデル不在」

退職・転職を検討した理由として最も多かった回答は「ライフイベント（妊活・出産・育児など）を踏まえたキャリア設計の考え方や事例を知らなかったため（42.0%）」でした。次いで「ライフイベント（妊活・出産・育児など）とキャリアプランの両立方法を知らなかったため（41.4%）」、「ライフイベントとキャリアを両立している身近なロールモデルがいなかったため（34.3%）」と続きました。

また、「妊活をきっかけに働き方を見直したかったが、相談できる人がいなかった」など、相談先の不在や情報不足に関する声が多数寄せられ職場などの組織全体の知識・理解不足の課題も明らかになりました。

Q.退職・転職をした主な理由を教えてください（複数回答・n=181）

Q.退職、または退職を検討した際の具体的なエピソードとは

4. 退職、または退職を検討した平均年齢は29.6歳

退職または退職を検討したのは25歳～29歳が37.5%と最も多く、次いで30歳～34歳が30.8%と続き、キャリア形成の重要な時期に直面する課題であることが明らかになりました。





Q.退職・転職をした、または検討した際の年齢（n=324）

■調査結果の考察

本調査により、ライフイベントとキャリアプランの両立に不安を抱えて退職・転職に至った女性の72.1％が、上司や人事に十分に相談できないまま“サイレント退職”に至っていることが明らかになりました。また、その要因として職場の知識・理解不足や相談環境の整備、個人の知識不足やロールモデルの不在が上位を占めました。また、“サイレント退職”を検討した平均年齢は29.6歳で、キャリア形成の重要な時期に直面する課題であることが明らかになりました。さらに、退職・転職、または検討した女性の71.5%が「研修などがあれば退職の判断は変わっていたと思う」と回答し、組織としての知識向上と理解促進の必要性が浮き彫りになりました。

■組織全体で学ぶ「ソフィ 知ることから、はじめる。みんなの妊活研修」という選択肢

『ソフィ』は、すべての人が自分らしく働き続けられる環境を目指し、個人の悩みを組織全体で理解し合う文化を醸成する、「ソフィ 知ることから、はじめる。みんなの妊活研修」を実施しています。本研修は、性別や年齢を問わず、すべての人が「妊活」に関する正しい知識を学び、自分の身体や未来について考える機会を提供します。これにより「妊活」に関する知識の向上を図り、職場をはじめとする周囲の理解を促し、参加者が自身のライフイベントやキャリアプランに応じた選択ができるよう支援します。

研修の4つの特長

１. ココロとカラダについて正しく学ぶ機会を提供

自分のココロとカラダの状態や、異性との違いについて正しい知識を得ることは、性別や年齢を問わず重要です。本研修では、誰もが共通理解を持つことで、将来の選択肢を広げるきっかけをつくります。

２. ライフイベント・キャリアプランの検討に役立つ内容

働き方や子どもを持つ・持たないに関わらず、自分の未来について考える機会を持つことは大切です。妊活と仕事は密接に関わるテーマであるため、周囲の理解やパートナーとの対話を促し、より良い未来を描くサポートを行います。

３. 社内制度の見直し・アップデートにつながる学び

治療や通院を理由に転職や勤務形態の変更を検討するケースもあります。本研修では、経営層・管理職層の方々にもご参加いただき、妊娠に関する正しい知識や現状を理解することで、制度や福利厚生の見直し・検討のきっかけを提供します。

４. 多様な立場からのディスカッションを実施

性別・年齢・役職を問わず、多様な立場の参加者が意見を交わします。多角的な視点を共有することで、個人の悩みを組織全体で理解し合う文化づくりにつながります。

企業・自治体・団体の参加募集について

「ソフィ 知ることから、はじめる。みんなの妊活研修」では、研修の実施を希望される企業・自治体・団体の皆さまを募集しています。 ライフプラン支援や組織文化の醸成、制度整備の一助として、ぜひご活用ください。

研修に関するお問い合わせ・お申込み https://famione.com/form/minnanoninkatsukensyu/

■「ソフィ 知ることから、はじめる。みんなの妊活研修」サイトのご案内

https://www.sofy.jp/ja/campaign/ninkatsu.html?utm_source=release&utm_medium=banner&utm_campaign=kensyu_release_202601(https://www.sofy.jp/ja/campaign/ninkatsu.html?utm_source=release&utm_medium=banner&utm_campaign=kensyu_release_202601)