FM大阪・FM愛知「小嶋花梨の“旅する Morning Ship” supported by 商船三井さんふらわあ」× 大分香りの博物館の特別企画を実施
株式会社商船三井さんふらわあ（代表取締役：牛奥 博俊）はFM大阪・FM AICHIで放送中のラジオ番組 「小嶋花梨の“旅する Morning Ship” supported by 商船三井さんふらわあ」 と、 大分香りの博物館 による特別コラボ企画を、2026年1月16日（金）～3月31日（火）の期間限定で実施いたします。
本企画では、番組パーソナリティである小嶋花梨さんがラジオ取材で実際に調香した“オリジナル香水レシピ”の香りをさんふらわあ船内で体験できるほか、大分香りの博物館でオリジナルレシピで調香体験をしていただけます。
企画概要
■ 実施期間
2026年1月16日（金）～ 3月31日（火）
■ 実施内容
１. さんふらわあ船内 “Morning Flower” 香り体験
大阪～別府航路の 「さんふらわあ くれない」「さんふらわあ むらさき」展望大浴場コインロッカー（男女）に番組オリジナルの香り 〈Morning Flower〉 の「試香瓶（テスター）」を設置しています。
※設置は大阪～別府航路限定
２. 小嶋花梨さんオリジナル香水「Morning Flower」のレシピで作る調香体験
実施場所：大分香りの博物館３F調香体験工房（大分県別府市）
体験料 ：2,800円（税込／別途入館料）
参加方法：要事前予約。通常の調香体験と同様にご予約ください）。
当日受付の際、「Morning Flower」香水づくり希望の旨お申し出ください。
※世界で一つの自分だけのオリジナル香水をつくる調香体験を実施しています。
オリジナルレシピを ご覧いただきながら、30ｍｌの香水をお作りいただきます。（所用時間約50分）
※お客様ご自身でお作りいただくので、香料の計量によって香りが変わる可能性があります
大分香りの博物館のご案内
所在地：大分県別府市北石垣 48-1
開館時間：10:00～18:00（最終入館 17:30）
休館日：毎月第3木曜、臨時休館 2/18（水）～24（火）
詳細：公式HP（https://oita-kaori.jp/）をご確認ください
小嶋花梨の“旅する Morning Ship” supported by 商船三井さんふらわあ
放送日時：
FM大阪⇒2025年4月5日（土）より 毎週土曜日9:00～9:25 放送中
FM AICHI⇒2025年4月6日（日）より 毎週日曜日 9:30～9:55 放送中
出演 ：小嶋花梨
https://www.fmosaka.net/_sites/16783729