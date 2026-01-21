【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @″CESAR - REVELATIONS 2026″ディナー

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏う華やかなセレブリティ。

2026年1月19日、パリにて開催された"CESAR - REVELATIONS 2026"ディナーにて、ナディア・メリティ、アフシア・エルジ、アンヤ・ヴェルデローザがディオールを纏い登場しました。

(C) Getty Image

ナディア・メリティは、刺繍が施されたブラックのウール＆シルクスーツにシューズを合わせた装いで登場しました。

(C) Getty Image

アフシア・エルジはブラックのウール＆シルクスーツにシューズを合わせました。

(C) Getty Image

アンヤ・ヴェルデローザはブラックジャージーのケープとドレスにシューズを合わせました。

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir