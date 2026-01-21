【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @″CESAR - REVELATIONS 2026″ディナー

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏う華やかなセレブリティ。


2026年1月19日、パリにて開催された"CESAR - REVELATIONS 2026"ディナーにて、ナディア・メリティ、アフシア・エルジ、アンヤ・ヴェルデローザがディオールを纏い登場しました。




(C) Getty Image

ナディア・メリティは、刺繍が施されたブラックのウール＆シルクスーツにシューズを合わせた装いで登場しました。




(C) Getty Image

アフシア・エルジはブラックのウール＆シルクスーツにシューズを合わせました。




(C) Getty Image

アンヤ・ヴェルデローザはブラックジャージーのケープとドレスにシューズを合わせました。





【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


