【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @″CESAR - REVELATIONS 2026″ディナー
クリスチャン・ディオール合同会社
ディオールを纏う華やかなセレブリティ。
2026年1月19日、パリにて開催された"CESAR - REVELATIONS 2026"ディナーにて、ナディア・メリティ、アフシア・エルジ、アンヤ・ヴェルデローザがディオールを纏い登場しました。
ナディア・メリティは、刺繍が施されたブラックのウール＆シルクスーツにシューズを合わせた装いで登場しました。
アフシア・エルジはブラックのウール＆シルクスーツにシューズを合わせました。
アンヤ・ヴェルデローザはブラックジャージーのケープとドレスにシューズを合わせました。
