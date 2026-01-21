「ビスケットの日(2月28日)」をもっと楽しく！第6回 ビスケットアカデミー賞2026を1月31日より開催

株式会社山星屋

株式会社山星屋(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：猪 忠孝)が運営するお菓子の総合情報メディア「お菓子と、わたし」は、2026年1月31日(土)～3月1日(日)の期間、オンライン投票イベント『第6回ビスケットアカデミー賞2026』を実施するとともに、大型商業施設および小売店にてリアルイベントを開催いたします。

ビスケットアカデミー賞2026年ロゴ

今年は、過去最大規模となるビスケットメーカー13社、計32商品のエントリーを迎え、2月28日の「ビスケットの日」をより一層盛り上げることを目的に開催いたします。本イベントは、ビスケットの魅力や楽しみ方を多くの方に再発見していただくことを目指し、お菓子情報メディア「お菓子と、わたし」が毎年主催している表彰イベントです。6回目の開催となる今回は、過去最多のメーカー参加数を背景に、オンライン投票やSNSフォトコンテストに加え、リアル会場での「ビスケットフェス produced by お菓子と、わたし」も実施。デジタルとリアルを横断した多彩なコンテンツを通じて、生活者参加型で「ビスケットの日」の認知拡大と話題喚起を図ります。

■「第6回ビスケットアカデミー賞2026」概要

開催日：2026年1月31日(土)～3月1日(日)

投票結果発表：3月中旬予定

特設サイト：https://okashi-to-watashi.jp/lp-biscuitmarket2026/

※1/31公開予定

■エントリー商品

エントリー商品一覧

■協賛企業

株式会社アルソア慧央グループ、イトウ製菓株式会社、江崎グリコ株式会社、株式会社ギンビス、宝製菓株式会社、株式会社東ハト、松永製菓株式会社、森永製菓株式会社、株式会社不二家、株式会社ブルボン、モンデリーズ・ジャパン株式会社、株式会社モントワール、株式会社ロッテ ※五十音順

「第6回ビスケットアカデミー賞2026」キャンペーン詳細

イベントはWeb・SNSで参加できるプレゼントキャンペーンと、大型商業施設・小売店で参加できるリアルイベントの2本立てです。

■【Web投票】プレゼントキャンペーン

「第6回ビスケットアカデミー賞2026」イベント特設ページでは、1月31日(土)～3月1日(日)のイベント期間中、エントリービスケット32品の詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

投票部門は、「オールスター部門」と「フォーカス部門」の2部門構成となっており、「オールスター部門」では「ベストオブビスケット」「ルックスデリシャス賞」「パッケージデザイン賞」の3賞を、「フォーカス部門」では「フレーバー賞」「ネクストブレイク賞」「からだにうれしい賞」の3賞を設けています。各部門のテーマに最もふさわしいと思うビスケットに投票いただき、投票にご参加いただいた方の中から抽選で10名様に、エントリービスケット32品の詰め合わせをプレゼントいたします。

■【SNS】プレゼントキャンペーン

「お菓子と、わたし」公式X、Instagramアカウントでも、同期間でエントリービスケット32品の詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

１. 「お菓子と、わたし」公式Ｘカウントアップキャンペーン

「お菓子と、わたし」公式Xアカウントでは、キャンペーン投稿をリポストするだけで参加できるプレゼントキャンペーンを実施いたします。リポスト数の増加に応じて当選人数も増える、参加者とともに盛り上がる臨場感のあるキャンペーンです。最大の2万リポストを達成すると、Amazonギフトカードがプレゼント内容に追加されます。

詳しくは「お菓子と、わたし」公式Ｘアカウントよりご確認ください。

２. 「お菓子と、わたし」公式Instagramフォトコンテスト

「お菓子と、わたし」公式Instagramでは、昨年に続き、ビスケットをテーマにしたフォトコンテストを実施いたします。指定のハッシュタグを付けて、ビスケットの写真やアレンジレシピを投稿いただいた方の中から、抽選で5名様にエントリービスケット32品の詰め合わせをプレゼントいたします。

詳しくは「お菓子と、わたし」公式Instagramアカウントよりご確認ください。

【リアルイベント】1/31(土)、2/1(日)限定・ビスケットフェス開催

リアルイベント「ビスケットフェス」をイオンモール幕張新都心エキマエコートにて開催いたします。イベント開催中の２日間は、大人から子どもまで、五感でビスケットを楽しめるコンテンツをご用意しました。

「ビスケットフェス」イベント概要

会場：イオンモール幕張新都心 エキマエコート

住所：〒261-8535千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 他

日時：2026年1月31日(土)～2月1日(日)10:00～17:00

＜過去開催イベントの参加実績＞

・2024年2月来場者数：約1,800名

・2025年2月来場者数：約3,300名

ビスケットフェスロゴ

コンテンツ：

・ビスケット詰め放題：人気ビスケットをお好きなだけ袋に詰められる、本イベント一番の目玉企画。

・ビスケットクイズ：ビスケットにまつわるクイズに挑戦する企画。

・イトウ製菓presentsオリジナルタルト作り体験：

イトウ製菓による、ビスケットにお好きなジャムを盛り付けてオリジナルタルトを作れるワークショップ。タルトのお土産付き。

・特設フォトブース：イベントの思い出を形に残せる、本イベント限定のオリジナルフォトブースを設置いたします。

※各日予定数量がなくなり次第終了となります。

■近畿・東海エリアの小売店にてイベントを実施

近畿・東海エリアの小売店では、店頭イベントとして、アンケートにご回答いただいた方全員に、もれなくビスケットが当たる「ハズレなしのビスケットくじイベント」を開催いたします。

※各日、予定数量に達し次第終了となります。

実施店舗などのイベント詳細は、「第6回ビスケットアカデミー賞2026」特設ページ(https://okashi-to-watashi.jp/lp-biscuitmarket2026/ ※1/31公開予定)よりご確認ください。

総合情報メディア「お菓子と、わたし」とは

生活者・メーカー・小売・卸をつなぐプラットフォームとして、菓子専業卸である山星屋が2019年5月に立ち上げたお菓子の総合情報メディアで、2026年に7周年を迎えます。11万点を超えるお菓子情報の中から、業界関係者も必見のトピックスや本音レポートを発信しているほか、話題のお菓子が当たるキャンペーン情報なども掲載しています。

【メディア実績】

・「お菓子と、わたし」公式サイト

月間表示回数：約20万PV(※2026年1月現在)

https://okashi-to-watashi.jp/

・公式X(旧Twitter)

フォロワー数：約8.9万人(※2026年1月現在)

https://x.com/okashi10watashi

・Instagram

フォロワー数：約6.8万人(※2026年1月現在)

https://www.instagram.com/okashi_to_watashi/

【会社概要】

会社名：株式会社山星屋

所在地：東京本社(〒108-0022 東京都港区海岸3丁目9番15号 LOOP-Xビル)

代表者：代表取締役 社長執行役員 猪 忠孝

設立：1953年11月(昭和28年11月)

URL：https://www.arista.co.jp/

事業内容：菓子食品を主体とする卸流通事業、 以上に付帯する多様なコンサルティング事業