マクアケが「Tokyo Future Work Award 2025」にて、奨励賞を受賞 ～ビジョン実現に向け、柔軟な働き方や多様な価値観を活かせる職場環境へ～

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（以下、当社）は、東京都が主催する「Tokyo Future Work Award 2025」にて、奨励賞を受賞しましたことをお知らせします。

「Tokyo Future Work Award」は、「誰もが活躍できる持続可能な社会の実現」に向けて先進的な働き方を推進する企業を選出し、表彰するものです。

■「Tokyo Future Work Award」とは

「Tokyo Future Work Award」は、企業等が多様な働き方を推進するとともにテクノロジーを活用した生産性の高い新しい働き方の機運醸成を図ることを目的とした「東京の未来の働き方推進事業」の一環です。

「東京サステナブルワーク企業」として登録されている企業のうち、先進的な働き方（多様な人材の活躍、生産性向上、柔軟な勤務形態等）を実践し、「誰もが活躍できる持続可能な社会」の実現に貢献する企業を表彰する制度です。（※1）

■当社が推進している取り組み

当社では、コロナ禍での事業急成長及び採用規模の拡大に伴う事業環境の大幅な変化の結果、事業の成長スピードと従業員の多様なニーズに旧制度が対応しきれなくなったこと等を背景に、2021年に「Makuake HR Policy(https://www.makuake.co.jp/hr-policy/)」を策定する等、働き方改革に積極的に取り組んできました。

現在はその「Makuake HR Policy」を起点に、社員が働きやすく、それぞれがもつ多様な価値観やバックグラウンドを活かせる職場環境を整備するため、様々な施策に取り組んでいます。

その中でも「Tokyo Future Work Award」で評価された取り組みを、一部ご紹介します。

・多様で柔軟な勤務制度の導入

当社では、社員それぞれが自らのライフステージに合った働き方を選択できるよう、ハイブリッドワーク制度やフレックス・時短勤務制度の導入はもちろん、社員のプライベートな旅行や帰省等の事由を考慮し、事前に申請があった場合にオフィス及び自宅以外の場所で1か月につき最大5日間勤務すること許可する「フリロケ制度」を導入しています。同時に、多様で柔軟な働き方と円滑な社内コミュニケーションを両立するため、他拠点の社員とのコミュニケーション費用補助や季節イベントの開催、部活動費用補助等の福利厚生を充実させることで、社員同士の活発な交流も促しています。

・働きがいのある職場環境、テクノロジー活用

2025年8月より導入したマクアケ社員専用のポータブルアプリ「マクハブ！」では、お知らせや各種ツールの情報集約に加え、社員が互いに感謝を気軽に伝えられる「サンクスカード」機能や「社内表彰の受賞歴」「カルチャー施策への参加」「社内報への寄稿」といった会社への貢献に対しアプリ内でバッジを付与する等、非対面でも一体感や働きがいを感じる仕組みにしています。

（マクハブ！イメージ画面）

人事評価や人材育成の面では、公正さを重視し目標設定・評価プロセスにおいて上長と適切にコミュニケーションを取れる面談設計にしているほか、各種研修やトレーナー制度、社内公募制度等を通して人材育成にも注力しています。

また、専門性をもつ社員を社内講師として認定し、希望者に対して講座を実施する「マクアケアカデミー制度」を実施。講座を実施した講師にも手当を支給し、自身がもつスキルや知識を社内に還元しやすい取り組みになっています。

最近では、AI活用のノウハウや事例を共有したり、気軽にAIに関する相談やサポートを受けられる担当者を設置することで、社員が積極的にAIを活用しやすい体制を整えています。AI活用の取り組みは半期に一度「AI Impact賞」として社内表彰も行っています。（※2）

・ライフステージの変化に合わせたサポート体制

出産・育児等のライフイベントを迎える社員が産育休を取得しやすい環境の整備のために取り組んでいる「産育休応援プロジェクト」（※3）では、社員が安心して産育休を取得・復帰できるよう複数回の面談を実施するとともに、複雑な制度や給付金の情報、社内で活用できる福利厚生等をまとめた「産育休ガイドブック」を用意しています。また、休職者の業務を支えた社員には「ONETEAM手当」を支給する等、産育休取得者と支える社員の両方が、気持ちよく送り出しや迎え入れができる体制にしています。

これらの取り組みの結果、男性育休取得率100%、育休復帰率100%、かつ管理職に占める女性労働者の割合が38.7%（2025年9月末時点）と、ライフステージが変化しても柔軟に働き続けやすい環境であることが実績に表れています。

(2025年9月末時点の実績)

こうした制度や仕組みは、主に当社人事部内の人事総務チームとカルチャーチームが推進しています。

特にカルチャーチームは、「経営メッセージ浸透」「心理的安全性の高い職場作り」「自分/他者の仕事に誇りをもてる仕組み設計」の3点を軸に、社内コミュニケーションの推進やインナーブランディングに専任で取り組んでいるチームです。

カルチャーチームの様々な施策を通じて、ビジョン浸透や社員同士の一体感等を実現し、エンゲージメント向上に寄与しています。

■株式会社マクアケ コーポレート本部 人事部 人事総務チーム 兼 カルチャーチーム マネージャー 林輝葉 コメント

この度は栄誉ある賞をいただき、大変光栄です。人事として手探りで取り組んできましたが、社員の協力もあり一歩ずつ歩みを進めてきた結果だと思っております。これからも現状に慢心せず、多様な個性が活きる、マクアケらしい組織作りを目指してまいります。

■株式会社マクアケ コーポレート本部 人事部 カルチャーチーム 笹田もも コメント

素晴らしい賞をいただき、心より感謝申し上げます。社員それぞれの多様な価値観やバックグラウンドを活かすべく、独自のHRポリシーに基づいた柔軟な職場環境の整備を進めてきました。この受賞を励みとし、誰もが自分らしく挑戦し、高いパフォーマンスを発揮できる組織を追求し続けます。

今後も当社は、社員それぞれが誇りをもって柔軟に働ける環境を通して「マクアケらしさ」を体現することで、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指します。

※1：「東京の未来の働き方推進事業」Webサイト https://mirai-hatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/award/

※2：当社のAI活用推進の取り組み事例 https://www.makuake.co.jp/4985/

※3：「産育休応援プロジェクト」の詳細 https://note.com/makuake_hr/n/n937340ccdfec

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景等のストーリーとともに発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

「Makuake」公式サイト：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

「Makuake」出品者向けサイト：https://lp-mk-2.makuake.com/

■「Makuakeインサイト」サービス概要

サービス名：生活者の本音から、未来のヒットを創る「Makuakeインサイト」

新商品が集まる「Makuake」ならではの「応援購入データ」と「感度の高い生活者の声」を基に、新商品開発・新規事業開発における意思決定をサポートします。「顧客インサイト」を可視化し、企画の精度向上から投資判断までを一気通貫で支援することでヒット商品の創出を実現します。

URL：https://pages.makuake.com/insight

■「Makuake STORE for ECモール」サービス概要

サービス名：商品を預けるだけで、ECモールへ販路拡大「Makuake STORE for ECモール」

「Makuake」での新商品デビュー後、楽天市場・Yahoo!ショッピング・TikTok Shopといった大手ECモールへの出品・販売・プロモーション・物流を代行し、挑戦者の持続的な事業成長を支援します。

「楽天市場」ページURL：https://www.rakuten.co.jp/makuake-store/

「Yahoo!ショッピング」ページURL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/makuake-store/

「TikTok Shop」ページURL：https://vt.tiktok.com/ZSDHr4CGC/?page=TikTokShop

※TikTok Shopの上記URLはスマートフォンよりアクセスください

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。