寒波も吹き飛ぶ最大70%OFF！「1月PICK UPセール」開催中！

PS Store、ニンテンドーeショップにて、『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックス版（PS5/PS4）や『ペルソナ５ タクティカ』などの人気タイトルを、期間限定でお得にお買い求めいただけます。

ぜひこの機会にお楽しみください。

PS Store

【実施期間】～2026年2月4日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 デジタルデラックス版／\8,778／\6,144／30%

ペルソナ５ タクティカ／\7,920／\3,960／50%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\9,680／\2,904／70%

ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版／\3,278／\1,966／40%

十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック（新価格版）／\7,678／\3,839／50%

ドラゴンズクラウン・プロ 新価格版／\4,378／\1,751／60%

ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ／\13,037／\3,911／70%

オーディンスフィア レイヴスラシル 新価格版／\4,378／\1,751／60%

ニンテンドーeショップ

【実施期間】～2026年2月4日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ５ タクティカ／\7,920／\3,960／50%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\9,680／\2,904／70%

ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版／\3,278／\1,966／40%

世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER／\8,980／\4,490／50%

世界樹の迷宮 HD REMASTER／\4,467／\2,233／50%

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 HD REMASTER／\4,467／\2,233／50%

世界樹の迷宮III 星海の来訪者 HD REMASTER／\4,467／\2,233／50%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)