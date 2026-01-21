株式会社ラクスとの協業により業務効率化を推進

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行(岡山市 頭取 加藤 貞則) では、株式会社ラクス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 崇則、以下：ラクス)が提供するクラウド型経費精算システム「楽楽精算」と、当行が提案する「法人カード」をライト電業株式会社(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岡本 直哉、以下：ライト電業)に導入し、業務効率化を支援しました。

これにより、ライト電業が長年抱えていた多額の小口現金管理や紙ベースのアナログ業務から脱却し、月５００万円に及ぶ現金の取扱いをキャッシュレス化、月次決算の３日短縮、および年間約２５０万円のコスト削減を実現しました。

１．導入の背景と取組み内容

ライト電業では、毎月５００万円以上の現金による立替精算や仮払い、紙ベースの申請・承認業務、現金・金庫管理の煩雑さ、月次決算の遅延などが大きな負担となっており、業務の効率化が急務となっていました。

中国銀行は、こうした現場の課題を丁寧にヒアリングし、ITベンダーであるラクスと連携。「法人カード」とラクスが提供する「楽楽精算」を組み合わせた最適なソリューションを提案し、導入準備から運用開始まできめ細かくサポートしました。システム・カードの同時導入に関する不安や疑問にも対応し、現場のスムーズな稼働を実現しています。

２．導入による具体的な成果

- 「脱・現金管理」により月５００万円の小口現金をキャッシュレス化「法人カード」とラクスが提供する「楽楽精算」をセットで導入し、経費精算業務のキャッシュレス化を推進。これにより、月５００万円にのぼっていた現金の取扱いをなくし、現金や金庫管理業務の負担を解消しました。- 月次決算を３日短縮し、年間約２５０万円のコスト削減申請・承認フローのデジタル化とシステムによる自動仕訳などの活用により、月次決算にかかる期間を第４営業日から第１営業日へと約３日短縮。また、年間約２５０万円相当のコスト削減効果を生み出しています。- 中国銀行とラクスの連携支援でスムーズな導入をサポート導入プロジェクトでは、当行とラクスが密に連携し、システムとカード導入に関する課題をワンチームで解決するサポート体制を構築。短期間でのスムーズな本番稼働を支えました。

３．地域金融機関としての役割と今後の展望

中国銀行は、地域企業のDX推進・業務効率化支援とともに、ITベンダーと地域企業の橋渡し役という責任を再認識し、ITに対する不安や抵抗感を持つ企業にも安心して一歩を踏み出していただけるよう、伴走支援に努めてまいります。

４．ライト電業株式会社 ご担当者様のコメント

以前は現金管理や紙の承認フローに多くの時間を割いていましたが、導入後は営業・経理とも本来業務に集中できるようになりました。中国銀行様とラクス様のサポートで安心して導入でき、全社的な生産性向上を実感しています。今後もさらなる電 子化を推進し、バックオフィス全体の効率化を目指します。

５．ライト電業株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/35_1_3895dd55d89a54b93420d29c94dff948.jpg?v=202601210321 ]

６．経費精算システム「楽楽精算」について

「楽楽精算」は、交通費、旅費、出張費など、経費にかかわるすべての処理を一元管理できるクラウド型のシステムです。「社員が申請⇒上司が承認⇒経理担当者の精算処理」という一連のワークフローをすべて電子化することで、業務効率の改善や、人的ミスの防止を実現します。２０２５年９月時点で、累計導入社数２０，０００社を突破しました。

※削減効果はライト電業様の試算によるものです。

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）