【シントトロイデン】株式会社カクイチ様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社カクイチ様（本社：東京都千代田区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社カクイチ様は2023－2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社カクイチ様 コメント】

「このたび、3シーズン目となるスポンサー契約を継続させていただくことを、大変光栄に存じます。弊社は、農業分野を基盤とする事業を展開しており、近年では海外展開を通じた新たな価値創出にも挑戦しております。日本から世界へ挑戦するSTVV様と志を共にし、スポーツとビジネス双方の分野において未来を切り拓く一助となれるよう、今後も取り組んでまいります」

■会社概要

社名：株式会社カクイチ

代表者：田中 離有

所在地：東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル

事業内容：ハウス事業/ホース事業/鉄鋼二次建材製品事業/ミネラルウォーター事業/ホテル事業/アクアソリューション事業/太陽光発電事業/EVフォーク事業/Maas事業/シリカライム事業

公式サイト：https://www.kaku-ichi.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。