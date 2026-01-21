【2026年EC集客の分岐点】CPA高騰・SEO鈍化をどう突破する？A8.netが「AI検索時代に選ばれるアフィリエイト戦略」を1/28(水)共催ウェビナーで公開
プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、国内最大級のアフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」
お申込みはこちら :
https://pureflat.co.jp/seminar/detail_260128/
「本ウェビナーを知ったきっかけを教えてください。」については「株式会社ファンコミュニケーションズからの案内」をご選択ください。
【EC売上対策の重要チャネル 5選 とは】
EC市場が生活インフラとして定着し、新規顧客の獲得単価の高騰や競合ブランドとの差異化が非常に難しくなっている現状を踏まえ、EC売上対策の重要チャネル5つ（楽天・Amazon・Yahoo!ショッピング・SNS・アフィリエイト）に焦点を当てた共催ウェビナーです。
【AI時代の勝ち筋は？自社ECの集客力を最大化するアフィリエイト新戦略を公開！】
当社のセミナーでは、自社サイトの価値を最大化するアフィリエイト攻略法を解説します。
SEOの鈍化やAI検索の台頭により集客環境は激変した今、自社ECに必要なのは、SNSやAIに「選ばれる」ための戦略的な情報発信です。
本セッションでは、「アフィリエイトでできること」と「広告主様がやるべきこと」を整理し、アフィリエイターやインフルエンサーを強力なパートナーに変える基礎を伝授いたします。自社ECサイトの売上を伸ばしたい方や、サービス認知度の頭打ちにお悩みの方は、ぜひご参加ください。
みなさまのお申し込みを心よりお待ちしております。
■登壇者
営業部 マネージャー 松田 一彦
新卒でJR系交通広告を取り扱う広告代理店に勤務後、2006年より株式会社ファンコミュニケーションズへ入社。当社主力のアフィリエイトサービス「A8.net」において、新規広告主の導入支援やプランニングを担当。現在は営業現場とチームマネジメントの両面をリードし、これまでに1,200社以上の広告主導入を支援。EC事業をはじめとする幅広い企業の事業成長に貢献している。
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/187_1_29cb06ded7fa280257b62ae014cca465.jpg?v=202601210321 ]
【本リリースに関するご不明点やお問い合わせ先】
宛先：A8.net マーケティングチーム
アドレス：a8marketing@fancs.com
【株式会社ファンコミュニケーションズについて】
ファンコミュニケーションズ
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
設立日：1999年10月1日
代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）
資本金：11億7,367万円（2024年12月31日現在）
※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。