～-10℃タッチの瞬間冷感～『エスカラット』から、「クーリングミスト ウルトラクール」、「クーリングドライシャワー」を2月20日より順次発売！

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、制汗シート・スプレーを展開するブランド『エスカラット』から、従来品のメントール5倍配合※の「クーリングミスト ウルトラクール」（1品目2品種、ノープリントプライス）、からだだけでなく頭皮や髪までリフレッシュする「クーリングドライシャワー」（１品目１品種、ノープリントプライス）を2月20日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売※1します。

また2025年4月に数量限定で発売した「クーリングミスト」をご好評につき定番商品として新発売※1します。（1品目2品種、ノープリントプライス）

◇エスカラット公式サイト https://s-carat.jp/

■発売の背景

夏の暑さは年々増して長期間暑さが続く傾向が見られるようになっています。それに伴い、気温の変化に応じて適切なアイテムを選び分けることが一般的となり、シーンや暑さの度合いに合わせて複数のアイテムを使い分けることが当たり前の時代になってきています。

このような背景から、『エスカラット』から2025年に数量限定で発売した「クーリングミスト」をご好評につき定番化し、さらにメントール5倍配合※の超極寒タイプ「クーリングミスト ウルトラクール」、頭皮・髪から、からだまで冷感とサラサラ感をあたえる「クーリングドライシャワー」を発売します。

さまざまなシーンに対応するアイテムを揃え、猛暑に極寒をもたらします。

■商品特長

【クーリングミスト ウルトラクール】

１.メントール増量の超極寒ミスト

メントール5倍配合※。速攻クール成分・持続クール成分を配合し、スプレーした瞬間、ひんやりとした冷感が広がり、汗をかくたびに冷感が復活※2します。

速攻クール成分・冷感復活成分はメントール、持続クール成分はメントキシプロパンジオールです。

２.暑い時期にうれしい美容成分配合

ミントエキスはセイヨウハッカ葉エキス、緑茶エキスはチャ葉エキスです。

３.ライムモヒートの香り

マスキング効果で、気になる汗のニオイもおさえます。

★「クーリングミスト」がご好評につき定番化！つめかえ用は4/24から順次発売予定。

「エスカラット クーリングミスト」：

https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/0313_release.pdf

【クーリングドライシャワー】

１.1本で頭皮・髪から、からだまで全身速攻ひんやり＆サラサラリフレッシュ！

速攻クール成分・持続クール成分配合。ヒヤッとみずみずしい冷感のあと、サラサラ肌に変化します。

からだだけでなく、頭皮や髪のベタつきもオフ。1本でシャワー後みたいにすっきり爽快！

速攻クール成分・冷感復活成分はメントール、持続クール成分はメントキシプロパンジオールです。

２.暑い時期にうれしい美容成分配合

ミントエキスはセイヨウハッカ葉エキス、緑茶エキスはチャ葉エキスです。

３.アイスレモネードティの香り

マスキング効果で、気になる汗のニオイもおさえます。

■『エスカラット』について

2018 年にデビューした、全身心地よく、汗やニオイの対策ができるスヌーピーのパッケージデザインの制汗・デオドラントブランドです。「ココロもカラダもカラッと快適に」というコンセプトで、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。

2026年2月20日 順次発売※1

『エスカラット クーリングミスト』 新商品（2品目4品種)

商品名 /容器タイプ/容量/特長

１.エスカラット クーリングミスト ウルトラクール/本体/150mL

２.エスカラット クーリングミスト ウルトラクール/つめかえ/280mL

メントール５倍配合※のクール感！スプレーした瞬間、頭もからだも超冷感＆持続する-１０℃タッチの超極寒ミスト。服の上からや帽子にも使えます。汗のニオイもおさえる＊、ライムモヒートの香り。

３.エスカラット クーリングミスト/本体/150mL

４.エスカラット クーリングミスト/つめかえ/280mL

スプレーした瞬間、頭もからだも速攻ひんやり＆持続する-１０℃タッチの極寒ミスト。服の上からや帽子にも使えます。汗のニオイもおさえる＊、アイスレモネードティの香り。

2026年2月20日 順次発売

『エスカラット クーリングドライシャワー』 新商品（1品目1品種)

商品名 /容量/特長

エスカラット クーリングドライシャワー/80g

１本で頭皮・髪から、からだまで全身速攻ひんやり＆サラサラリフレッシュさせる、-１０℃タッチの極寒ドライシャワー。汗のニオイもおさえる＊、アイスレモネードティの香り。

【参考】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

