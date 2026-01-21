【札幌国際芸術祭 × ユネスコ創造都市ネットワーク】メディアアーツ都市間交流トークイベントを開催
オウル市の冬のアートイベント「Frozen People」Photo by Harri Tarvainen
詳細・申込 :
https://siaf.jp/event/25050
このたび札幌市は、ユネスコ創造都市ネットワークを活用したトークイベント「街と街のクリエイティブミーティング―創造都市のこれから」を開催します。札幌市と同じ「メディアアーツ都市」であるフィンランド・オウル市の関係者をスピーカーにお招きするとともに、札幌国際芸術祭（SIAF）2027参加アーティストも登場します。
「街と街のクリエイティブミーティング―創造都市のこれから」第1回 札幌市×オウル市（フィンランド）[表: https://prtimes.jp/data/corp/130084/table/212_1_7c74cedfa198505559ce83ade6447b7b.jpg?v=202601210321 ]
取材についての詳細はこちら(https://siaf.jp/press/25109/)をご覧ください。
