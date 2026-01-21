【札幌国際芸術祭 × ユネスコ創造都市ネットワーク】メディアアーツ都市間交流トークイベントを開催

札幌市

オウル市の冬のアートイベント「Frozen People」Photo by Harri Tarvainen

このたび札幌市は、ユネスコ創造都市ネットワークを活用したトークイベント「街と街のクリエイティブミーティング―創造都市のこれから」を開催します。札幌市と同じ「メディアアーツ都市」であるフィンランド・オウル市の関係者をスピーカーにお招きするとともに、札幌国際芸術祭（SIAF）2027参加アーティストも登場します。

「街と街のクリエイティブミーティング―創造都市のこれから」第1回 札幌市×オウル市（フィンランド）

詳細・申込 :https://siaf.jp/event/25050

