社内コミュニケーションツール「THANKS GIFT」が、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の6部門で受賞

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田 靖也）が運営する組織改善プラットフォーム「THANKS GIFT」が、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の6部門で「Leader」「High performer」を受賞いたしました。

ITreview Grid Award とは？

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Winterとして発表します。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

受賞内容

Leader受賞

・ピアボーナス：https://www.itreview.jp/categories/peer-bonus

・エンゲージメントサーベイツール：https://www.itreview.jp/categories/organizational-survey

・モチベーション管理システム：https://www.itreview.jp/categories/motivationmanagement

・離職防止ツール：https://www.itreview.jp/categories/turnover-prevention-tool

High Performer受賞

・Web社内報：https://www.itreview.jp/categories/web-in-house-newsletter

・ビジネスチャット：https://www.itreview.jp/categories/business-chat

お客様の声

・THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や応援をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な組織改善プラットフォームです。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

2016年のサービスリリース以降、1,000社以上に導入されています。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (サンクスギフト）

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円