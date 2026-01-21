生成AIでアプリづくりに挑戦する無料ワークショップ

株式会社Rejoui

株式会社Rejoui（リジョウイ、代表取締役：菅由紀子）が運営する「WiDS HIROSHIMA（ウィズひろしま）」は、ワークショップとシンポジウムを広島市内で開催します。このイベントは、データやAIを「自分の未来を考えるための身近なツール」として捉え、地元でのキャリアの可能性について考える場を目指しています。

2月には生成AIを使った「診断アプリ」制作の体験型ワークショップを、3月には広島を拠点に働く女性たちによるデータ活用やキャリアをテーマにしたシンポジウムを実施します。

いずれも参加費は無料で、ワークショップは本日より参加申込の受付を開始します。



イベント公式サイト

https://wids.hiroshima.jp/

プログラム紹介

【ワークショップ】1DAY データサイエンス｜生成AIで「わたし診断アプリ」をつくろう

難しい専門知識は必要ありません。参加者自身の「日記データ」を使い、生成AIと一緒に世界に一つだけの「診断アプリ」をつくる体験型プログラムです。記録するのは、気分・行動・習慣などの身近なデータ。

ワークショップ当日は、テーマや診断ロジックを考えながら、キャラクター診断や推し活診断など、自由な発想でアイデアを広げていきます。講師のサポートのもと、グループワークを通じて「わたし診断アプリ」として形にしていきます。

初心者向けの内容となっており、データサイエンス未経験の方や、AIに初めて触れる方も安心して参加できます。

開催概要【ワークショップ参加受付中】

【シンポジウム】「データ」を味方に。広島で働く私たち

広島でのキャリア形成をテーマとして、広島を拠点にデータサイエンスに関わる女性たちが登壇します。仕事やキャリア、意思決定の裏側にある「働くリアル」や、日々の業務の中でデータをどう活かしているのかを語り合います。会場では、登壇者や参加者同士が直接交流できる時間も設けます。

広島で自分らしく働くことに関心のある方や、データサイエンスの可能性に触れてみたい方に向けたシンポジウムです。（オンライン視聴可）

開催概要【シンポジウム】 ※詳細は公式サイトにて順次公開

WiDS HIROSHIMA（ウィズひろしま）について

WiDS（Women in Data Science）は、米国スタンフォード大学を中心に、世界100か国以上で展開されているデータサイエンス分野の発展と人材育成を目的とした国際的な取り組みです。

WiDS HIROSHIMAは、西日本初の地域開催として2020年にスタートしました。

広島を拠点に、産官学で活躍する女性たちの知見を生かしながら、次世代のデータ人材育成と、多様な人が関われるデータサイエンスの裾野拡大を目指しています。

・WiDS HIROSHIMA 公式サイト

https://WiDS.hiroshima.jp/

・WiDS Worldwide 公式サイト

https://www.WiDSconference.org

アンバサダー紹介

菅 由紀子（かん ゆきこ）｜株式会社Rejoui 代表取締役

WiDSアンバサダーは、WiDSの地域イベントの企画・実施およびデータサイエンティストの活動全般をサポートする役割を担う者として、米国スタンフォード大学より任命されるものです。菅は、2019年よりWiDSのアンバサダーとして産官学による連携のもと、WiDSを冠した本シンポジウムおよびワークショップ等の企画・実施を行っています。

会社概要

株式会社Rejoui（リジョウイ）

代表取締役：菅 由紀子（かん ゆきこ）

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-30-4

設立：2016年9月26日

所属団体：一般社団法人 データサイエンティスト協会、一般社団法人 ひろしま好きじゃけんコンソーシアム、一般社団法人 日本統計学会、一般社団法人 デジタル・イノベーション

URL：https://rejoui.co.jp

データサイエンスを駆使し、組織の力を解き放つ

女性データサイエンティストを中心に構成されるメンバーが、多様な視点と知識を提供し、クライアントのデータ利活用体制を自律的に運営できる状態へ導きます。 主たる事業として、データ分析・利活用コンサルティング、AIソリューション開発、データサイエンス教育といったサービスを提供し、データサイエンスを活用してビジネスと組織に実用的な変革をもたらします。