「2026年の注目投資テーマ Top10」を発表

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、「2026年の注目投資テーマ Top10」を取りまとめましたので、お知らせします。

本Top10は、当社運用部グローバル株式グループが注力する、長期かつ構造的に続く世界の変化（メガトレンド）を起点に、成長テーマを抽出・評価する「長期テーマリサーチ」の結果に基づいて選定しました。

運用部グローバル株式グループヘッドの相川義孝は、次のように述べています。

「2026年の市場環境を展望すると、AI活用の一層の拡がりに加え、長期化する地政学リスクを背景とした防衛関連分野への技術投資、さらに資金フローや為替環境の変化を受けた新興国市場の再評価などが重要なテーマになると考えています」

これらの視点が、2026年の投資環境を見通す一助となれば幸いです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67873/table/327_1_e3be85dd67bf8287ee46f68717257a31.jpg?v=202601210321 ]

