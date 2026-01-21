¡Ú@cosme NAGOYA¡Û¥µ¥Ü¥êー¥Î¤ÎÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ì½µ´Ö¡ª¡Ö¥µ¥Ü¥êー¥Î¡ßCANDY TUNE¡×¥³¥é¥Ü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡§ÂçÂ¼ ÏÂ½Å¡¡°Ê²¼BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¥³¥¹¥á¡Ö¥µ¥Ü¥êー¥Î¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯1·î21Æü(¿å)~1·î27Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ë@cosme NAGOYA¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËèÄ«1Ê¬*¤ªÈ©¤òTUNE UP!¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖCANDY TUNE¡×¤¬¥Á¥¢¥êー¥Àー°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ë³§ÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ü¥êー¥Î¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～1·î27Æü(²Ð)
³«ºÅ¾ì½ê¡§@cosme NAGOYA ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©450-6605 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-3 ¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ë¡¡5F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¹ØÆþÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥µ¥Ü¥êー¥Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«¤»¤ë¤È¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
A¾Þ¡§¥µ¥Ü¥êー¥Î¡¡ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È N SA24¡¡¡Ê30ËçÆþ¤ê¡Ë
B¾Þ¡§¥µ¥Ü¥êー¥Î¡¡ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È N¡Ê7ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¥µ¥Ü¥êー¥Î¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¥Þ¥¹¥¯ N¡Ê7ËçÆþ¤ê¡Ë
C¾Þ¡§¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥µ¥Ü¥êー¥Î ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È N /¥µ¥Ü¥êー¥Î ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È ´°½Ï²Ì¼Â¤Î¹âÊÝ¼¾¥¿¥¤¥× N /¥µ¥Ü¥êー¥Î ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È ÁÖ¤ä¤«²Ì¼Â¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥¤¥× N /¥µ¥Ü¥êー¥Î ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥× N /¥µ¥Ü¥êー¥Î¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¥Þ¥¹¥¯ N /¥µ¥Ü¥êー¥Î ÌÜ¤¶¤Þ¥·ー¥È ¥Ó¥¿¥Ã¥ÈC /¥µ¥Ü¥êー¥Î ¤ªÈè¤ì¤µ¥Þ¥¹¥¯ ¥Ó¥¿¥Ã¥ÈA
Íè¾ìÆÃÅµ
Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥Ü¥êー¥Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Æ±»þ³«ºÅ¡ÖËèÆü£±Ê¬*¡¢¤ªÈ©¤òTUNE UP!¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡Ö¥µ¥Ü¥êー¥Î¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·ー¥È¤ÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖCANDY TUNE¡×¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¹ç·×157Ì¾¤ËÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.bcl-brand.jp/special/saborino/receipt_cp2025
¥µ¥Ü¥êー¥Î¤È¤Ï
¥µ¥Ü¥êー¥Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á140´§³ÍÆÀ¡¢Îß·×ÈÎÇäËç¿ô12²¯Ëç¤òÃ£À®¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥Ñ¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¡£¡Ê¢¨2024Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë2024Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â ¤¤¤¤¥¸¥Ö¥ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¡¢Àö´é¤«¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢ÊÝ¼¾²¼ÃÏ¤Þ¤Ç¤ò1¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡ÖÄ«ÍÑ¥Þ¥¹¥¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¿´¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
* »ÈÍÑ»þ´ÖÌÜ°Â
BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤Ï
¡Ö¡Ü1¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¡ËèÆü¤òºÌ¤ë¡×¤òVision¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏ¶È¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎËèÆü¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ïhttps://www.bcl-company.jp
[¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.bcl-brand.jp/
[¸ø¼°instagram¡Ï@bcl_company_official
https://www.instagram.com/bcl_company_official/
[¸ø¼°X]@BCL_company
https://twitter.com/BCL_company
BCL¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ 0120-303-820