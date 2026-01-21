40名のライバーが冬にぴったりな“健康習慣”をライブ配信でお届け！カラダにやさしい「LOHASOUP」などを紹介するライブコマースイベントを開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、40名のイチナナライバーとタッグを組み、健康食品・サプリメントの製造・販売を行う株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱、以下「ファイン」）が展開する自然派スープ「LOHASOUP」をはじめとした商品を紹介するライブコマースイベントを、2026年1月21日（水）から1月27日（火）の期間で開催すること決定しましたので、お知らせいたします。

本イベントでは、余計なものを入れないからこそ、やさしい香りとほっとする味わいがまっすぐにしみ込んでいく「LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ」をメインに、注目の「眠りの森のココア」や話題のMCTオイルを配合した本格コーヒーである「MCT CLEANSE COFFEE」など、ファインが誇る人気ラインナップをそろえた、寒い今の時期にぴったりな「17LIVE限定セット」を特別価格で販売。対象のイチナナライバーは、自身のライブ配信やSNSなどで商品の魅力を伝えながら、販売数に応じて順位が決まるライブコマースイベントに参加します。

上位入賞者には屋外広告やファインのホームページへの掲載など豪華プライズを用意しており、リスナー（ライブ配信視聴者）に商品の魅力と健康的な生活サポートを同時に訴求します。

■ライブコマース配信概要

・期間：

2026年1月21日(水)00:00:00～1月27日(火) 23:59:59

・配信スケジュールについて：

上記期間中の任意のタイミングで対象のライバー（40名）が配信を行います。各ライバーアカウントのタイムラインなどをご確認ください。

・専用ウェブサイト URL

https://jp.17.live/fine_lohasoup/

■商品詳細

1. LOHASOUP（ロハスープ）カラダにやさしいシリーズ

「健康でいたいけれど、味にもこだわりたい」という声から生まれた、素材本来の旨味を凝縮したスープです。余計なものを入れないからこそ、やさしい香りとほっとする味わいがまっすぐにしみ込んでいく本スープは、誰にとっても安心で、毎日にそっと寄り添う一杯を提供します。

特徴： アレルギー特定原材料等28品目不使用、香料・動物性原料不使用とカラダの健康をいたわる自然派スープです。

バリエーション： ポタージュ、たまねぎ、野菜、ごぼう、かぼちゃの5種類。

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_yasasoup_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_yasasoup_)

2. 眠りの森のココア

「睡眠に悩みはあるがサプリメントには苦手意識がある」

「ケアが続かない」という方におすすめの、美味しく飲める睡眠ケアです。

特徴： ストレスを和らげ※1、睡眠の質※2（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を向上させる機能性関与成分「GABA」を100mg配合。さらに休息サポート成分「グリシン」も100mg配合しました。

（※1 一時的・精神的なストレス ※2 眠りの深さ・すっきりとした目覚め）

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_Fcocoa_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_Fcocoa_)

3. MCT CLEANSE COFFEE

話題の「MCTオイル」を配合した本格コーヒー。

イヌリンやクロロゲン酸などを配合したスマートな生活を送りたい方におすすめのコーヒーです。

特徴： 素早くエネルギーに変わる中鎖脂肪酸（MCT）を手軽に摂取。

香り高く、満足感のある味わいに仕上げました。

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=a-000433(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=a-000433)

4. カロリー気にならないサプリ（糖質専用・脂質専用）

「食べたい」をガマンしない、ファインのロングセラーサプリメント。

特徴： 糖質が気になる方への「サラシア」や、脂質が気になる方への「クロロゲン酸」など、目的に合わせたサポート成分を厳選配合。持ち運びに便利なパウチタイプです。

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s-00000i(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s-00000i)

■紹介予定商品

「LOHASOUP」を含む17LIVE限定セット（3種）を、限定で20% OFFの特別価格・全品送料無料にて提供。

１.ぬくぬくセット：LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット+ココア

心も体も温まる、冬の定番スープとココアのセットです。

内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット＋眠りの森のココア

価格： \3,718 ⇒ \2,975（税込）

２.夜カフェセット

「頑張った自分へのご褒美」に。

話題のMCTコーヒーも入った充実のセットです。

内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット＋眠りの森のココア＋MCT CLEANSE COFFEE

価格： \5,856 ⇒ \4,685（税込）

３.プレミアムスッキリセット

ファインの人気商品を網羅したトータルケアセットです。

内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット＋眠りの森のココア＋MCT CLEANSE COFFEE＋カロリー気にならないサプリ（糖質専用・脂質専用 各1個）

価格： \9,816 ⇒ \7,853（税込）

■ライブ配信視聴方法

１. 専用ウェブサイト内「クーポン一覧」ページに掲載のライバーアカウントURLをクリック

２. 「17LIVE」のダウンロードがお済みの方はライバーのアカウントページに遷移し、配信をご覧いただけます。配信していない場合はライバーをフォローいただくと配信通知が届きます。

※「17LIVE」のダウンロードがお済みでない方は、以下のQRコードまたはURLからアプリをダウンロードください。

【アプリダウンロード】

URL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

・注意事項

- PCからの視聴では、配信画面上から専用の販売ページへの遷移ができないため、各ライバーのタイムラインに設置されたリンクより、販売ページへアクセスいただき購入をお願いいたします。

- 配信を担当するライバーは事情により追加・変更となる可能性があります。

株式会社ファインについて

「より美しく、より健康に」

株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。

製品については、販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。

機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然食品、スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ関連食品をはじめとする「健康食品」・「サプリメント」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、様々な「健康」に関わる製品を提供しています。

公式HP： https://corp.fine-kagaku.co.jp/

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw