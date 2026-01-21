トキワ荘通り昭和レトロ館企画展「レトロ家電だョ！全員集合」昭和100年メモリアル レトロな家電製品が大集合！
公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）が運営するトキワ荘通り昭和レトロ館（豊島区立昭和歴史文化記念館）では、現在、企画展「レトロ家電だョ！全員集合」を開催しています。
本企画展では、昭和30年代前半に「三種の神器」と呼ばれ、庶民のあこがれの家電製品トップスリーだった電気冷蔵庫、白黒テレビ、電気洗濯機をはじめ、レトロな家電製品や生活道具を、その変遷がわかるように紹介していきます。
昭和50年頃のダイニングの再現や、時代や世相を反映した個性的なホーロー看板など、見るだけではなく、「触る」「動かす」「撮る」展示（スポット）を設けています。また「家電×豊島区」の企画展ということで、豊島区に本社を置くビックカメラとのコラボコーナーもご用意。
関連事業では昭和の洗濯体験ができるワークショップや、昭和40年・50年頃の暮らしをテーマにしたミニツアー・ギャラリートークなど、家電を通じて昭和文化を体験できる多くの企画を実施しています。
会期終了まで残り1か月を切りました。人々の生活と共にあった様々な昭和家電を、是非、体験しにいらしてください。
●公式Webサイト https://www.city.toshima.lg.jp/499/2509041428.html
【開催概要】
■開催日時
2025年11月1日(土)～2026年2月15日(日)
10：00～18：00（入館は17：30まで）
■会場
トキワ荘通り昭和レトロ館（東京都豊島区南長崎3-4-10）
■タイトル
トキワ荘通り昭和レトロ館企画展「レトロ家電だョ！全員集合」
■入館料
無料
■イベント
ワークショップ「昭和の洗濯体験」 1/24(土),1/31(土),2/7(土)13：00～
ギャラリートーク「昭和四十年ごろの家電、そして…」 2/8(日)14：00～
ミニツアー「昭和五十年の暮らしと昭和四十年の暮らし」 2/14(土)14：00～
※いずれも参加無料・予約不要
■アクセス
<電車>
西武池袋線 椎名町駅・東長崎駅より徒歩13分
都営大江戸線 落合南長崎駅より徒歩8分
<バス>
都営バス[池65・白61・練68] / 国際興業バス・関東バス[池11]
南長崎二丁目より徒歩3分
※当館には駐車場、駐輪場がございません。
駐輪場はトキワ荘マンガミュージアムをご利用いただけます。
主催：豊島区
協力：ビックカメラ
【お客様からのお問い合わせ先】
公益財団法人としま未来文化財団 ミュージアム運営課 トキワ荘通り昭和レトロ館
TEL：03-3565-6991（月曜日を除く10:00～17:00）