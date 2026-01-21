リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援する「リファアルム」が、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のリファラル採用ツール部門でLEADERを受賞

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田 靖也）が運営する、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援する「リファアルム」が、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のリファラル採用ツール部門でLEADERを受賞いたしました。

ITreview Grid Award とは？

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Winterとして発表します。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

受賞内容

Leader受賞

・リファラル採用ツール：https://www.itreview.jp/categories/employee-referral

お客様の声はこちら :https://www.itreview.jp/products/referalum/reviews

・リファアルムについて

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。

https://take-action.co.jp/referalum/

＜リファアルムの特徴＞

1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。

2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (サンクスギフト）

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円